Basf lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Basf è una delle più grandi compagnie chimiche al mondo. In Italia è presente con diverse sedi e siti produttivi, e offre lavoro non solo a specialisti o neolaureati in ambito scientifico come tecnici di laboratorio, agronomi, ingegneri di varia estrazione, ma anche a impiegati in ambito amministrativo e ad operatori di produzione. Entrando in Basf, potrai lavorare in una multinazionale che vanta un prezioso patrimonio di competenze, innovativa e che lavora per un futuro sostenibile con attenzione specifica a tutto quello che riguarda l’ambiente. Se sei incuriosito da questa azienda, di seguito trovi alcune informazioni in più e tutte le offerte di lavoro in Basf attualmente disponibili.

Profilo aziendale Basf Italia

BASF è un’azienda multinazionale leader nell’industria chimica, che produce e commercializza prodotti di qualità in più di 80 Paesi nel mondo. In Italia BASF è presente dal 1946 ed opera con 7 società nelle quali lavorano quasi 1.500 collaboratori presso vari impianti, uffici, laboratori applicativi, stazioni sperimentali e centri di ricerca. La sua offerta di prodotti e soluzioni soddisfa quasi tutti i settori industriali: prodotti chimici, prodotti di nobilitazione, catalizzatori e metalli preziosi per catalizzatori, prodotti per l’agricoltura, prodotti chimici per l’edilizia, lastre di polistirene estruso, vernici, poliuretani, specialità chimiche e polimeri, additivi per materie plastiche, coatings effect materials, prodotti chimici per la carta e per il trattamento delle acque.

BASF Italia S.p.A. è la società di riferimento per il Paese insieme alle altre appartenenti al Gruppo:

BASF Coatings Services Italy S.r.l.

BASF Colors & Effects Italy S.r.l.

BASF Construction Chemicals Italia S.p.A.

Chemetall Italia S.r.l.

Kendell S.r.l.

Nunhems Italy S.r.l.

Sedi Basf Italia

Basf è presente in Italia con 12 sedi, tra cui 8 siti produttivi:

Cesano Maderno (MB) – headquarter di BASF in Italia

Fino Mornasco (CO) – Stabilimento specializzato nella realizzazione di prodotti chimici di base per il settore della cura della persona e della detergenza.

Giussano (MB) – Chemetall è l’azienda leader di mercato nelle tecnologie per il trattamento delle superfici in metallo, plastica e vetro.

Pontecchio Marconi (BO) – Principale sito produttivo BASF in Italia, specializzato in additivi per la plastica.

Roma – sede della Divsione Catalizzatori di BASF

Sant’Agata Bolognese – la sede amministrativa e produttiva di Nunhems Italy.

Villanova d’Asti (AT) – sede di BASF Italia S.p.A. dedicata alla produzione di sistemi poliuretanici.

Zingonia (BG) – stabilimento specializzato nella realizzazione di poliestere destinato in prevalenza al settore calzaturiero.

Lavorare in Basf, settori e opportunità

Molte le possibilità che BASF mette a diposizione per entrare a far parte dell’ azienda, sia per esperti che per professionisti in numerosi settori:

Neo laureati e Professionisti – Scienze Agrarie

Neo laureati e Professionisti – Chimica

Neo laureati e Professionisti – Comunicazione & PR

Neo laureati – Controlling, Finanza, Consulenza Legale e Fiscale

Professionisti – Controlling & Finance

Neo laureati e Professionisti – Ingegneria e Manutenzione

Neo laureati e Professionisti – Ingegneria Elettrica e Automazione

Neo laureati e Professionisti – Ingegneria Meccanica

Professionisti – Logistica

Neo laureati e Professionisti – Marketing & Sales

Professionisti – Procurement.

Neo laureati e Professionisti – Produzione

Neo laureati e Professionisti – Risorse Umane

Professionisti – Amministrazione

Posizioni aperte

Al momento troviamo posizioni aperte in Basf Italia che riguardano offerte di lavoro con assunzioni a tempo determinato o indeterminato e in stage. Ecco il dettaglio dei profili ricercati.

Project Engineer – Pontecchio Marconi (BO)

La risorsa si occuperà di:

Studi di fattibilità per la realizzazione di interventi di miglioramento impiantistico e di processo (ampliamenti ed ottimizzazioni di impianti produttivi, ottimizzazione dei sistemi di controllo degli impianti stessi).

Dovrà essere in grado di supportare lo stabilimento produttivo nell’elaborazione e realizzazione di progetti di modifica all’impianto.

Garantirà il rispetto delle tempistiche, del budget e dei vincoli di sicurezza e ambientali durante tutte le fasi dell’elaborazione e realizzazione dei progetti di modifica all’impianto.

Assicurerà la corretta esecuzione dei progetti di ottimizzazione e modifica, supervisionando il lavoro e gestendo i rapporti con le ditte appaltatrici e fornitori.

Collaborerà con le altre funzioni del commissioning e startup, assicurando il supporto in caso di anomalie durante i lavori e garantirà il rispetto delle normative QEHS per i progetti affidati attraverso l’uso di check-list e guidelines aziendali.

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

neolaureato in Ingegneria Chimica con una breve esperienza lavorativa o prossimo alla Laurea;

necessaria una conoscenza della impiantistica industriale chimica e avere consapevolezza dei vincoli tecnici inerenti alla sicurezza sul lavoro, del processo e tutela ambientale;

buona attitudine alla leadership, buone capacità di pianificazione e di organizzazione;

Predisposizione al lavoro di team, forte orientamento al risultato e alla risoluzione dei problemi;

buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese;

indispensabile la disponibilità alla mobilità nazionale e internazionale.

Field Trial Assistant – Colognola (Verona)

La risorsa si occuperà di:

esecuzione di prove parcellari effettuate con nuovi prodotti fitosanitari su colture industriali, orticole, frutticole e vite presenti nella zona di Verona e province limitrofe;

Lavorerà in accordo con le normative vigenti sulla sostenibilità e nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza nazionali e di BASF.

Affiancherá il Field Trial Specialist nell’esecuzione delle prove di campo e di serra e inserirá i risultati ottenuti in un tool dedicato.

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

diploma in Agraria o laurea in Scienze Agrarie;

buona esperienza nell’ambito delle attivitá di sperimentazione, di difesa delle colture agrarie e delle principali colture agricole del territorio in cui andrà ad operare;

buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office;

indispensabile la residenza/domicilio nella zona limitrofa al campo sperimentale di Colognola ai Colli (VR);

e disponibilitá ad effettuare trasferte sul territorio nazionale.

Regulatory Specialist – Divisione Agricultural Solutions – Cesano Maderno

Il candidato sarà inserito nel Team Regulatory Management Italy e risponderà direttamente al Country Regulatory Affairs & PGA

Manager.

Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti:

Laurea Magistrale o un Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Biologiche, Alimentari o simili, e ha maturato preferibilmente esperienza in ambito regolatorio;

eccellente capacità di relazione con gli stakeholders interni ed esterni, leadership, proattività e assertività sono skills ritenute essenziali per ricoprire la posizione;

ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano.

Stage Formativo – Piping and Layout Engineer – Pontecchio Marconi

Parte di un team di 8 colleghi, il candidato contribuirà alla fase di ingegneria meccanica preliminare e di dettagli di diversi progetti.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Diploma tecnico di Perito tecnico Meccanico ed è attualmente uno studente di Ingegneria;

Ha preso parte a corsi di specializzazione su disegno 3D/2D;

Possiede una forte predisposizione al lavoro di team, orientamento al risultato e alla risoluzione dei problemi.

Completano il profilo del candidato ideale una buona attitudine alla leadership, buone capacità di pianificazione e di organizzazione.

Processo di selezione

Il processo di selezione in Basf ha tendenzialmente una durata di 2/3 mesi (tipico delle multinazionali), che comprende le seguenti fasi:

Screening e Pre-Selezione : verranno valutate non solo le informazioni fornite nel CV in merito a titoli di studio, qualifiche, premi o borse di studio ed esperienze professionali, ma anche qualcosa in più sull’impegno nello studio e nel lavoro e le esperienze nell’ambito sociale, sportivo, musicale o culturale. Non dimenticate quindi di creare sezioni ad hoc nel cv per riferire queste informazioni!

: verranno valutate non solo le informazioni fornite nel CV in merito a titoli di studio, qualifiche, premi o borse di studio ed esperienze professionali, ma anche qualcosa in più sull’impegno nello studio e nel lavoro e le esperienze nell’ambito sociale, sportivo, musicale o culturale. Non dimenticate quindi di creare sezioni ad hoc nel cv per riferire queste informazioni! Feed-back : in seguito ad una valutazione positiva verrà inoltrata all’area funzionale o di business interessata, tendenzialmente entro due settimane.

: in seguito ad una valutazione positiva verrà inoltrata all’area funzionale o di business interessata, tendenzialmente entro due settimane. Intervista telefonica : da effettuare con uno dei colleghi dello European Recruiting Team, per poter trarre alcune prime impressioni sulla persona e le competenze professionali.

: da effettuare con uno dei colleghi dello European Recruiting Team, per poter trarre alcune prime impressioni sulla persona e le competenze professionali. Colloquio: diversi sono gli strumenti utilizzati, tra cui anche assessment center e colloqui di gruppo.

Opinioni sul lavoro in Basf

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Basf:

“Azienda solida e stipendio medio-alto”. Questo ci dice Gregorio F., attuale dipendente Basf in ambito Ingegneria: “Lavoro in Basf da diversi anni e posso dire con tutta sincerità che è una azienda seria, solida e che offre un ambiente di lavoro stimolante. La retribuzione è medio-alta, quindi superiore alla media delle altre aziende del settore in Italia, e si lavora in un contesto internazionale, avanzato e ben strutturato”.

“Lavoro stimolante e possibilità di crescita professionale”. Così parla invece Sabrina M., attuale dipendente in ambito Acquisti: “Sono entrata in azienda con mansioni varie in ambito impiegatizio ma con gli anni l’azienda mi ha fatto crescere fino a ricoprire un ruolo importante in ambito Acquisti. La formazione e l’affiancamento mi hanno aiutato ma soprattutto l’azienda ha creduto in me ed investito nella mia formazione. Ottima azienda, seria e strutturata. Se dimostri interesse e vali, l’azienda ha un piano di crescita professionale serio”.

“Formativo e stimolante”. Dario L. ha svolto un tirocinio per lo sviluppo della sua tesi di laurea triennale in azienda e ci parla così della sua esperienza: “Basf mi ha dato la possibilità di sviluppare la mia tesi di laurea in azienda, è stato davvero un’esperienza bella e formativa. La possibilità di lavorare in una multinazionale e in laboratori all’avanguardia è stato fantastico! Sono entrato in contatto con professionisti del settore e ho visto da vicino progetti molto interessanti”.

Basf careers: come candidarsi

Se sei interessato a lavorare in Basf puoi visionare le offerte di lavoro attive in Italia visitando la pagina dedicata alle opportunità di lavoro sul sito web del Gruppo. A questo punto si aprirà la pagina delle offerte di lavoro in corso in tutte le sedi nel mondo, che è possibile filtrare compilando i campi presenti. Clicca sulla posizione di tuo interesse e candidati online inviando il tuo Curriculum Vitae attraverso l’apposito form.