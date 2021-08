Randstad organizza una Academy gratuita per manutentori: requisiti e come partecipare

Ci sono determinate figure professionali altamente ricercate e richieste dalle aziende che potrebbero essere assunte nell’immediato dalle più importanti realtà produttive. Una di queste è il manutentore. Ecco quindi che Randstad Italia Spa, in collaborazione Intercos Europe Spa, azienda multinazionale leader del settore chimico/cosmetico, promuove un percorso di formazione innovativo e gratuito: Intercos Maintenance Academy per la figura di manutentore.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è una multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Come partecipare alla selezione della Intercos Maintenance Academy di Randstad

Se sei appassionato di meccanica ed elettrotecnica e hai voglia di metterti in gioco, Randstad Italia divisione Inhouse, in collaborazione con Intercos Europe Spa, promuove un innovativo percorso formativo: Intercos Maintenance Academy, per formare la figura di manutentore. Questo percorso formativo ti potrà dare le seguenti opportunità:

un contratto di lavoro di 6 mesi iniziali presso una sede di Intercos Europe Spa;

una formazione in aula e in azienda su aspetti teorici e pratici;

esercitazioni e attività di manutenzione e riparazione su casi reali in produzione;

fare parte di un grande gruppo industriale in crescita, con attenzione per i giovani talenti.

Contenuti del corso di formazione gratuito per manutentori

Frequentando il corso di “Tecniche di installazione e manutenzione di impianti industriali – addetto alla manutenzione meccanica ed elettrica” acquisirai le seguenti competenze:

basi della manutenzione industriale su macchinari del settore chimico e cosmetico;

monitorare e provvedere alla manutenzione preventiva;

ripristinare il funzionamento dei macchinari in caso di guasti e malfunzionamenti;

utilizzare software di supporto alla gestione del sistema-manutenzione;

operare secondo nel rispetto degli standard di sicurezza aziendali.

Requisiti per poter accedere alla selezione del corso

I requisiti per poter partecipare al percorso formativo di Randstad sono i seguenti:

Diploma in ambito tecnico o Diploma Professionale Quadriennale;

disponibilità a frequentare il corso nei giorni ed orari stabiliti;

età: massimo 29 anni.

Dove si terrà il corso e durata

Durata del corso : 1 mese, 150 ore di formazione teorica e pratica, con orario full time dal lunedì al venerdì.

: 1 mese, 150 ore di formazione teorica e pratica, con orario full time dal lunedì al venerdì. Inizio corso : metà settembre 2021.

: metà settembre 2021. Sedi di: Intercos di Dovera (CR) e Agrate Brianza (MB).

Come partecipare al corso gratuito per manutentori

Per candidarti sarà sufficiente andare alla pagina dedicata Intercos Maintenance Academy sul portale Euspert, inserire il tuo Curriculum Vitae e compilare i campi richiesti in fase di registrazione.

