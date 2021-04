Randstad organizza una Academy gratuita per saldatori a filo: requisiti e come candidarsi

Randstad Italia, in collaborazione con un’azienda dell’astigiano, organizza un corso gratuito per saldatori a filo. Ecco tutte le informazioni, i requisiti e come candidarsi

Ci sono determinate figure professionali altamente ricercate e richieste dalle aziende che potrebbero essere assunti nell’immediato dalle più importanti realtà produttive. Una di queste è il saldatore a filo. Ecco quindi che Randstad Italia Spa, in collaborazione con una grande azienda del territorio di Asti, sta organizzando un corso di formazione teorico e pratico totalmente gratuito finanziato da Forma.Temp per la figura di saldatore a filo.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è una multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Come partecipare alla selezione della Academy gratuita per saldatori a filo

Vi sono oggi dei settori produttivi per cui aggiornarsi e formarsi è diventata una vera e propria necessità. Non si tratta solo di migliorarsi in molti casi, ma di restare al passo con i tempi, evitando di farsi inghiottire da un mercato del lavoro già molto competitivo e – a volte – spietato. Molte aziende hanno ben chiari quelli che sono i benefici legati alla formazione del personale. Per riuscire ad essere competenti rispetto alla concorrenza e raggiungere obiettivi sempre più alti, infatti, molte realtà hanno incorporato all’interno delle proprie strutture reparti che si occupano solo ed esclusivamente di formazione e aggiornamento.

Quindi, se vuoi intraprendere un percorso formativo che ti permetta di accrescere le tue competenze in ambito saldatura per rivestire il ruolo di saldatore ed entrare a far parte di un grande gruppo allora questa è l’opportunità che fa per te. Randstad Italia, infatti, in collaborazione con un’azienda dell’astigiano, organizza un corso gratuito per saldatori a filo al termine del quale è previsto un contratto in somministrazione di 6-8 mesi che potrebbe essere seguito da un contratto di stabilizzazione.

Requisiti per poter accedere al corso gratis per saldatore a filo

Per poter candidarsi al corso è necessario possedere i seguenti requisiti:

livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale;

capacità fisico-mentali necessarie alla idoneità di mansione per saldatori;

buona manualità e precisione;

disponibilità a lavorare su 3 turni (per il successivo inserimento in azienda se si supererà il corso con profitto);

qualifica professionale preferibile in ambito tecnico o esperienza pregressa in produzione.

Dove si terrà il corso e durata

Il Corso avrà una durata di 160 ore, inizierà il 22 Aprile 2021 con orario full time da lunedì a venerdì e si terrà presso ASSOCAM SCUOLA CAMERANA di TORINO.

Come partecipare al corso gratuito per saldatori a filo

Per candidarti sarà sufficiente andare alla pagina dedicata Academy gratuita per saldatori a filo ad Asti, inserire il tuo Curriculum Vitae e compilare i campi richiesti in fase di registrazione.

