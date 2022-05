Randstad ricerca addetti al montaggio meccanico per Iveco Brescia, requisiti e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di addetti al montaggio meccanico per conto della Iveco di Brescia. Ecco come candidarsi





Randstad è un’Agenzia per il Lavoro presente su tutto il territorio nazionale la quale ricerca costantemente figure professionali da inserire in diversi settori. Numerose sono le sue ricerche di personale e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro per addetti al montaggio meccanico per conto dello stabilimento Iveco di Brescia. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerta lavoro addetti al montaggio meccanico per Iveco

Lo stabilimento Iveco di Brescia rappresenta una realtà produttiva significativa sia per la città che per l’azienda stessa. Nata nel 1903 come Fabbrica Automobili Roberto Züst, nel 1928 è poi diventata OM e nel 1968 è stata acquisita dalla Fiat. Inizialmente produttrice di auto la OM è successivamente passata al settore agricolo e infine a quello di veicoli industriali. Nel 1975 Iveco entra a far parte a tutti gli effetti della nuova azienda e nel 1991 questo stabilimento venne scelto per l’avvio della produzione di Eurocargo. Ad oggi questo stabilimento conta circa 2.300 dipendenti e ricerca altre figure da inserire al proprio interno in qualità di addetti al montaggio meccanico.

Mansioni e requisiti

Randstad ricerca addetti al montaggio meccanico per la Iveco di Brescia i quali si occuperanno di assemblaggio, montaggio e controllo qualità; attività di assemblaggio da banco; confezionamento fine linea. I requisiti richiesti sono i seguenti:

Qualifica o Diploma, preferibilmente in ambito tecnico;

pregressa esperienza, anche breve, come operaio responsabile di assemblaggio e montaggio;

ottima manualità;

capacità di utilizzo degli strumenti di misurazione dimensionale e di officina;

auto/moto munito.

Orario di lavoro: maggiore frequenza del turno centrale dalle 7:45 alle 16:15, richiesta disponibilità su 2/3 turni anche notturno dal lunedì al venerdì. Si offre inserimento iniziale in somministrazione con concreta prospettiva di lungo periodo.

Come candidarsi

Puoi consultare questa e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerta lavoro addetti al montaggio meccanico Iveco Brescia. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

