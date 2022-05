Google lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Arrivano nuove offerte di lavoro e tirocini formativi con Google. Le posizioni aperte a Milano e Roma. Come inviare la propria candidatura





Google è alla ricerca di nuovo personale da impiegare in Italia. Tante offerte di lavoro con la possibilità di svolgere interessanti stage formativi. Vediamo le aree di inserimento, le posizioni aperte e come inviare la propria candidatura.

Offerte di lavoro Google

La nota società americana di servizi online è alla ricerca di nuovo personale da impiegare in Italia, sia grazie ad offerte di lavoro sia attraverso stage formativi. Il colosso americano ha bisogno di varie figure professionali a vari livelli. Ad esempio si richiedono sia figure junior che figure senior. Non è tutto, in quanto ci sono opportunità anche per i giovani senza esperienza, che vengono inseriti nel team attraverso programmi di tirocini formativi. In linea generale le aree di inserimento sono svariate: amministrazione, IT & Data Management, Business Strategy, Marketing e Comunicazione, Vendite, Finanza e Legale,User Experience & Design.

Posizioni aperte a Milano

Quali sono le posizioni attualmente aperte a cui potersi candidare? La maggior parte delle assunzioni sono per la sede di Milano e Roma. Tra le figure ricercate a Milano ricordiamo:

Business Development Lead, Data Analytics;

Customer Engineer, Google Earth Engine, Geo Enterprise Sales;

Commercial Manager, Android Go-to-Market (English, Italian);

Customer Engineer, Infrastructure Modernization, Google Cloud;

Customer Engineer, Smart Analytics, Google Cloud;

Customer Engineer, Machine Learning Specialist, Google Cloud;

Director, Retail Sector Lead, Large Customer Sales;

Head of Data Analytics Sales Specialist;

Engagement Manager, Google Cloud (Multiple Languages);

Head of Italy Business Development, Android Platform Partnerships

Head of Security and Compliance, EMEA;

Industry Manager, Retail (English, Italian);

Industry Data Analytics Sales Specialist;

Mainframe Business Growth Specialist, Google Cloud;

Partner Sales Engineer, Chrome OS;

Marketing Manager, Brand and Reputation, Apps Marketing;

Public Sector Analyst, Sales Finance, Google Cloud;

Strategic Partner Manager, Android Go-to-Market;

Senior Finance Analyst, Google Cloud;

Technical Account Manager, Professional Services, Google Cloud Platform.

Technical Account Manager, Financial Services, Google Cloud;

Queste sono le opportunità Google attualmente presenti a Milano.

Posizioni aperte in altre sedi

Come accennato nelle righe precedenti, ci sono offerte di lavoro Google anche in altre sedi, in particolare a Roma. Ricordiamo le seguenti:

Information Security Engineer, Secure by Default, Google Cloud – da remoto;

Cloud Network Engineer, Managed Infrastructure Operations, Google Cloud – Roma, Milano;

IT Systems Admin, Managed Infrastructure Operations – Roma, Milano;

Technical Account Manager, Google Cloud (German, English) – Roma, Milano.

Senior Staff Engineer, Site Reliability Engineering – Roma, Milano;

Gli stage formativi

Periodicamente Google attiva tirocini internazionali di notevole spessore. Al momento ci sono due tipologie di stage attive: Internship in Engineering & Tecnology e Internship Business. Si tratta di tirocini con una durata dalle 12 alle 14 settimane. Ovviamente per poter prendere parte a tali progetti è necessario soddisfare determinati requisiti, come quello di essere studenti di un qualsiasi corso di Laurea o Master e rimanere in tale status per tutta la durata dello stage.

L’ambiente di lavoro Google

Il Gruppo Google investe molto nelle Risorse Umane, che sono un valore fondamentale per il successo aziendale. L’ambiente professionale è informale, i dipendenti ed i collaboratori possono sentirsi a proprio agio e liberi di esprimere opinioni, idee e talento. Inoltre, da non sottovalutare è la possibilità di lavorare in una realtà a stampo internazionale. Google ha adottato una politica interna inclusiva a sostegno delle pari opportunità, riconoscendo le performance di tutti, sia a livello individuale che di gruppo. Nelle varie sedi non mancano aree relax, palestre interne, bar, aree di svago, aree ristoro e tanto altro. Oltre a tutto questo, i dipendenti godono anche di svariati benefit: congedo parentale, servizi sanitari, piani pensionistici, flessibilità oraria, vacanze, gestione risparmi, opportunità di sviluppo e di formazione. Per i più giovani ci sono anche borse si studi, vari finanziamenti e premi.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Google

Per candidarsi alle offerte di lavoro Google bisogna andare sulla pagina web del Gruppo nella sezione “Careers”. Qui è possibile consultare tutte le posizioni aperte e nel caso inviare l’autocandidatura per le future assunzioni. Una volta trovata la posizione professionale di proprio interesse, non dovrete fare altro che inviare il vostro Cv utilizzando l’apposito form messo a disposizione.

