Randstad ricerca operai a Perugia e provincia: posizioni aperte come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di personale operaio da inserire in aziende dislocate a Perugia e provincia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Condividi questo bel contenuto





Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate a Perugia e provincia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro operai pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro operai Randstad a Perugia e provincia

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Operatore CNC – Marsciano (PG)

Randstad Italia ricerca questa risorsa per una officina meccanica di precisione del territorio la quale si occuperà di:

carico pezzi;

scarico pezzi;

controllo dimensionale;

mantenere la corretta efficienza della postazione di lavoro.

Requisiti richiesti:

Diploma o Qualifica in ambito meccanico;

esperienza anche breve come operatore cnc presso officine meccaniche di precisione;

ottima capacità di lettura del disegno meccanico;

padronanza degli strumenti per il controllo dimensionale;

precisione e rispetto delle procedure per le lavorazioni.

Operatore montaggio meccanico – Umbertide e Marsciano (PG)

Randstad Italia Spa ricerca per azienda multinazionale, leader nella produzione e commercializzazione di componenti elettrici e meccanici per il settore industriale, questa risorsa la quale si occuperà delle seguenti attività:

assemblaggio e montaggio in catena di montaggio;

controllo qualità.

E’ gradita esperienza in contesti produttivi, preferibilmente nel settore meccanico in linea e catena di montaggio.

Requisiti richiesti:

ottima manualità;

dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti elettrici e meccanici;

rispettare le tempistiche di produzione e dell’avanzamento della linea;

utilizzo dell’attrezzatura da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani);

disponibilità a lavoro full time e turni.

Facchino – operatore movimentazione merci – Umbertide e Marsciano (PG)

Randstad Italia Spa ricerca per importante realtà della grande distribuzione, questa figura la quale si occuperà delle seguenti attività:

prelevamento, imballaggio e confezionamento degli articoli;

distribuzione ed assortimento merci per i reparti;

attività di facchinaggio;

picking.

E’ gradita esperienza come operatore di magazzino nel settore logistico.

Requisiti richiesti:

preferibile capacità di guida di muletto e conduzione del transpallet;

utilizzo PC;

rispetto delle procedure aziendali;

disponibilità a lavoro full time e turni.

Operatore CNC – Foligno (PG)

Si ricerca questa figura per una officina meccanica di precisione del territorio. La risorsa si occuperà di:

carico pezzi;

scarico pezzi;

controllo dimensionale;

mantenere la corretta efficienza della postazione di lavoro.

Requisiti richiesti:

Diploma o Qualifica in ambito meccanico;

esperienza anche breve come operatore cnc presso officine meccaniche di precisione;

ottima capacità di lettura del disegno meccanico;

padronanza degli strumenti per il controllo dimensionale;

precisione e rispetto delle procedure per le lavorazioni.

Montatore meccanico trasfertista – Bettona (PG)

Randstad ricerca questa figura professionale per un’azienda metalmeccanica, specializzata nella progettazione di impianti di betonaggio. Il candidato verrà inserito all’interno del reparto montaggio e, rispondendo direttamente al responsabile, dovrà:

occuparsi del montaggio meccanico di macchinari e impianti di betonaggio partendo dal disegno tecnico;

garantire l’esecuzione delle attività interne ed esterne nel rispetto dei tempi e degli standard di qualità.

La mansione verrà svolta sia all’interno dell’officina sia presso le aziende clienti.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa di almeno 3 – 5 anni nella mansione;

ottima capacità di lettura del disegno meccanico e di montaggio;

ottima dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di montaggio e di misura.

Si ricerca una persona responsabile, organizzata, flessibile, con buone doti relazionali e di problem solving.

Saldatore a filo e tig – Perugia

Randstad Italia ricerca saldatori a filo e tig di materiale acciaio inox per importante azienda del territorio di Perugia. La risorsa verrà inserita nei reparti produttivi e sarà responsabile di operare in autonomia, occupandosi di saldature di carpenteria, principalmente medio pesante, a partire dal disegno tecnico. Si occuperà del controllo qualitativo delle saldature effettuate e del controllo dimensionale dei pezzi prodotti, in modo che gli stessi rispondano agli standard richiesti dal cliente. In azienda si opera tramite saldature a filo e TIG di materiale acciaio inox. All’occorrenza ci si occuperà dei montaggi di carpenteria.

Requisiti richiesti: Ottima capacità di lettura del disegno di carpenteria.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro operai a Perugia e provincia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro