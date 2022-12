Lavorare come hostess agli eventi: requisiti e stipendio

Sono molti i giovani che decidono di entrare nel mondo del lavoro con mansioni di hostess e steward agli eventi. Tuttavia, per svolgere questo lavoro vengono richiesti alcuni requisiti specifici.

Condividi questo bel contenuto





Si tratta di un’occupazione che consente a molti giovani di fare le prime esperienze nel mondo del lavoro e di guadagnare qualcosa. Ovviamente la quantità di offerte di lavoro per la posizione di hostess agli eventi variano in base alla città in cui ti trovi. Ad esempio, a Milano il numero di posizioni aperte è davvero alto e, di conseguenza, è alto il numero di giovani che svolgono questa occupazione per conciliare al meglio lavoro e studio. Eppure, come abbiamo sottolineato in precedenza, sono richiesti alcuni requisiti per lavorare come hostess agli eventi. In questa guida andremo a scoprire tutto ciò che ti serve per svolgere questa professione.

Quali sono i requisiti per lavorare come hostess agli eventi?

I requisiti che solitamente vengono richiesti sono:

Buona presenza fisica

Capacità di problem solving

Predisposizione ai rapporti interpersonali

Insomma, le figure ricercate dovranno riuscire a gestire al meglio le relazioni all’interno dell’evento, fornendo agli interessati tutte le risposte alle loro domande e trovando soluzioni ai problemi che potrebbero nascere. Ovviamente, per poter lavorare come hostess agli eventi dovrai essere una persona sorridente e solare, con una spiccata propensione alla vendita ed alla promozione di un prodotto. Infatti, solitamente verrai chiamato con una mansione a fine commerciale. Di conseguenza, un percorso di studi in marketing o comunicazione potrebbe avvantaggiarti notevolmente rispetto alla concorrenza.

Ci sono altri requisiti che devo avere per lavorare come hostess agli eventi?

Fino ad ora abbiamo visto quelli che sono i requisiti alla base di questo lavoro. Tuttavia, a questi si aggiungono una serie di abilità che possono portarti a svolgere una mansione pagata maggiormente. Un esempio è data dalle conoscenze delle lingue straniere in quanto, specie nelle grandi città, i convegni ai quali lavorerai saranno di carattere internazionale. Di conseguenza, più lingue straniere conoscerai, più sarai avvantaggiato in questa posizione. Inoltre, un secondo fattore determinante è dato dall’esperienza sul campo. Infatti, mano a mano che lavorerai in questo settore verrai contattata sempre più spesso dalle aziende per altri incarichi.

Quanto si guadagna a lavorare come hostess agli eventi?

Determinare lo stipendio di coloro che lavorano come hostess agli eventi è piuttosto difficile, perché questo dipende da molti fattori. Alcuni esempi possono essere l’esperienza, il numero di incarichi oppure la tipologia contrattuale. Diciamo che, in linea di massima, lo stipendio medio di una hostess con almeno 3 anni di esperienza in Italia è fissato a 1.400€ al mese. Tuttavia, si può partire da una paga minima di 730€ netti ogni mese fino ad arrivare a cifre più importanti. Infatti, una hostess a metà carriera, quindi con un periodo di esperienza compreso tra i 4 e i 9 anni può guadagnare fino a 2.320€.

Serve la Partita IVA per lavorare come hostess agli eventi?

Eccoci arrivati all’ultima domanda: serve la Partita IVA per svolgere questo lavoro? In molti casi le agenzie collaborano con hostess o promoter in modo occasionale e, di conseguenza, non è richiesta l’apertura della Partita IVA, ma si utilizza la prestazione occasionale. Tuttavia, quando l’attività diventa continuativa, l’obbligo scatta. In questo caso, ti consigliamo di parlare con un consulente fiscale che ti aiuterà nell’apertura della tua Partita IVA e nella scelta del regime fiscale migliore per te. Fiscozen si occupa proprio di questo! Contattandoli, riceverai anche una consulenza gratuita e senza impegno per chiarire tutti i tuoi dubbi sulla Partita IVA.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro