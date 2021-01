Upim lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Upim ricerca allievi store manager in tutta Italia. Vediamo le posizioni aperte, i requisiti e come candidarsi.

Nuove opportunità di lavoro nel settore gdo con Upim, il department store italiano che si definisce “every day low price”. Punto di riferimento per uno shopping conveniente, accessibile e rivolto alle esigenze concrete delle famiglie, con una offerta che spazia dall’abbigliamento alla cura della persona e alla casa. Con i suoi negozi Upim è presente su tutto il territorio nazionale nei centri città, nelle aree di shopping e nelle zone residenziali. Il brand cerca periodicamente personale per i propri negozi e le nuove aperture. Vediamole nel dettaglio le posizioni aperte e come candidarsi.

Upim: Profilo aziendale

Upim, attuale catena di grandi magazzini il cui acronimo è “Unico Prezzo Italiano Milano”, è nata a Milano nel 1928 ed è ora gestita dal Gruppo OVS. Ad oggi la Upim conta circa 400 punti vendita in Italia, ma anche all’estero, che tratta abbigliamento, cura della persona e articoli per la casa. Questa azienda è costantemente alla ricerca di figure professionali all’interno del quale si garantiscono interessanti opportunità di crescita grazie a piani di formazione e sviluppo mirati.

Offerte di lavoro Upim

Al momento, le ricerche di Upim si concentrano su queste figure. Vediamole di seguito.

Allievi Store Manager

Per il potenziamento della rete, composta da oltre 120 negozi su tutto il territorio nazionale, UPIM ricerca Allievi Direttori di negozio che, assunti con iniziale contratto a tempo determinato, verranno inseriti in un percorso formativo finalizzato ad assumere la responsabilità di un negozio UPIM. L’obiettivo dell’allievo sarà quello di apprendere e sviluppare le principali capacità necessarie per ricoprire il successivo ruolo di Store Manager e, nello specifico, l’Allievo dovrà acquisire competenze riguardo:

l’organizzazione e la pianificazione delle attività di negozio,

il coordinamento del team dei collaboratori,

la gestione del budget e degli obiettivi economici.

Fondamentale requisito di partenza è la propensione per il contesto Retail e la volontà di mettersi in gioco in un percorso di crescita che porterà il candidato a ricoprire un ruolo di responsabilità. Dinamicità, flessibilità, problem solving, orientamento al risultato, capacità di relazione e di team building, unitamente a leadership, capacità organizzativa e di visione globale rispetto al Mercato ne completano il profilo. Il percorso di formazione e la successiva carriera come Store Manager prevedono trasferimenti in tutta Italia. Indispensabile la disponibilità alla mobilità.

Le opportunità per i giovani

Upim fa parte del gruppo OVS che propone 4 diverse tipologie di sviluppo e crescita professionale rivolti a giovani neolaureati. Ecco le aree di riferimento e il percorso previsto:

Corporate and Business: programma della durata di 24 mesi rivolto a neolaureati che hanno conseguito un titolo magistrale con il massimo dei voti e nei tempi previsti dal piano di studio. Business Innovation and Digital: programma della durata di 24 mesi rivolto a neolaureati in discipline tecniche (ingegneria gestionale, statistica, matematica od economia e commercio) che abbiano conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio. Product and Style: programma della durata di 24 mesi rivolto a candidati provenienti da scuole di design con esperienze internazionali significative o provenienti da facoltà di economia e commercio con specializzazione successiva in stile e design e che abbiano conseguito il relativo diploma con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio. OVS Store Management School: programma della durata di 18 mesi rivolto a neolaureati provenienti da diversi indirizzi di studio.

Upim Lavora con noi: come candidarsi

Per candidarsi ad una delle offerte di lavoro Upim sopra indicate vi rimandiamo alla pagina Upim lavora con noi del gruppo OVS S.p.A all’interno del quale vi sarà possibile leggere nel dettaglio tutte le informazioni utili, i requisiti richiesti a riguardo e inviare la propria candidatura per la posizione lavorativa che più interessa. Inoltre, navigando tra le varie sezioni del sito potrete visionare anche le offerte di lavoro che riguardano i punti vendita OVS e vedere come avviene il processo di selezione nella sezione dedicata alle Faq.