Tigros lavora con noi 2021, posizioni aperte e come candidarsi

Se cerchi un lavoro nei supermercati, Tigros ha tante belle opportunità di inserimento sia per personale con esperienza che per giovani in cerca di una prima occupazione. I Supermercati Tigros, grazie anche a nuove aperture, sono in crescita e periodicamente ricercano risorse da inserire, con vari ruoli, nei numerosi punti vendita del nord Italia. Non solo. Le ricerche riguardano anche personale per gli uffici delle sedi aziendali. Andiamo allora a conoscere quali sono le offerte di lavoro Tigros e come candidarsi, oltre a fornire qualche informazione sull’azienda.

Profilo aziendale di Tigros

L’azienda Tigros è stata fondata nel 1979 da Luigi Orrigoni, imprenditore varesino che decide di muovere i primi passi nel settore del commercio alimentare aprendo il primo supermercato a Castronno. La costante ed impeccabile attenzione per la qualità dei prodotti, soprattutto nei reparti freschi, e la convenienza dei prezzi trova subito grande riscontro da parte dei clienti portando così Luigi Orrigoni a concentrarsi e specializzarsi nel settore della distribuzione alimentare. Oggi Tigros è un’importante realtà della grande distribuzione che conta 65 punti vendita nelle province di Varese, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Como, Vercelli, Pavia e Milano e fidelizza i propri clienti con un servizio puntuale e conveniente.

La rete di vendita Tigros conta oggi anche 9 punti Tigros Drive che offrono un servizio innovativo che permette di ordinare la spesa online e ritirarla comodamente presso uno dei punti vendita Tigros attrezzati per la consegna.

Lavorare in Tigros

Lavorare in Tigros significa lavorare in una azienda che pone al centro i propri collaboratori e li segue durante il percorso di crescita personale e professionale, con l’obbiettivo di dar loro modo di acquisire tutte le competenze necessarie per diventare dei veri professionisti del settore. Tutti i collaboratori hanno infatti la possibilità di sperimentarsi in diverse mansioni, aumentando le proprie competenze e migliorando la propria specializzazione.

Posizioni aperte in Tigros

Trigos offre numerose opportunità di lavoro sia all’interno dei supermercati che negli uffici delle sedi aziendali. Ecco l’elenco delle posizioni aperte.

Offerte di lavoro supermercati Tigros

Capo reparto (salumeria, gastronomia)

La risorsa si occupa delle seguenti attività:

gestione attività del reparto

gestione conto economico

assistenza alla clientela

gestione team risorse del reparto

I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti:

diploma di istruzione secondaria

esperienza nella mansione

capacità organizzative e di pianificazione delle attività

Ricerche in corso nei supermercati di Varese e Como.

Addetto Reparto Macelleria/ Macellaio/a

La risorsa si occuperà di supportare i reparti macelleria e salumeria dei punti vendita Tigros della zona di Milano e Pavia. In particolare, si occuperà della attività operative di reparto quali: esposizione e valorizzazione del prodotto, segnalazioni in merito a qualità e controllo della merce in esposizione.

I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti:

esperienza nella mansione

diploma o corso professionale nel settore.

Sede di lavoro: Milano e Varese.

Altre posizioni aperte

Stage Addetto salumeria e gastronomia – VA

Addetto macelleria in formazione – MI

Vice Direttore di Punto Vendita – CO

Tigros sede, posizioni aperte

Per il potenziamento dell’organico aziendale, Tigros è alla ricerca di:

Energy Manager – Sede di lavoro: Solbiate Arno, VA (Italia)

Opinioni sul lavoro in Tigros

Raccogliamo di seguito alcune testimonianze ed opinioni di dipendenti (o ex dipendenti) di Tigros:

“Ambiente sereno, lavoro part-time e buona organizzazione”. Carla L., attuale dipendente nel ruolo di Cassiera, parla così del suo lavoro: “Da un anno lavoro come cassiera da Tigros e posso dire di trovarmi bene: i turni sono bene definiti e possono conciliare la mia vita privata. Il buon rapporto e la collaborazione con i colleghi e superiori mi permette di poter concordare eventuali cambiamenti di turno per esigenze personali. Devo dire che la Direzione è abbastanza attenti alle esigenze dei dipendenti. Nel complesso, quindi, si tratta di una buona azienda”.

“Formazione e collaborazione tra colleghi”. Gabriele F. ci parla della sue esperienza come Capo Reparto in un nuovo punto vendita nella provincia di Varese: “Da ormai 10 anni lavoravo nella stessa azienda, sempre in ambito gdo, ed era venuto il momento di cambiare. Ho preso al volo l’opportunità di Tigros, che apriva un nuovo punto vendita vicino casa mia e…eccomi qua, assunto! Il contratto non è male, così come l’ambiente. Mi hanno fatto seguire dei corsi di formazione, per introdurmi al meglio nel mondo Tigros..per ora sono molto soddisfatto e contento di aver scelto questa azienda”.

“Lavoro semplice ma temporaneo”. Mirko G. ha lavorato come scaffalista e ci racconta la sua esperienza: “Ho avuto un contratto di 4 mesi come scaffalista, lavorare in orario serale e a volte mi è capitato di dovermi fermare per gli straordinari. Il lavoro in se è molto semplice, i colleghi sono collaborativi quindi non ci sono grandi problemi. Se si cerca un lavoro temporaneo, io l’ho svolto durante il periodo universitario, è perfetto!”

Come candidarsi in Tigros

Tutte le offerte di lavoro Tigros sono consultabili alla pagina web aziendale Tigros lavora con noi. Qui puoi selezionare l’area di tuo ovvero, tra le posizioni aperte nei supermercati e quelle in sede. Per inviare la candidatura, è sufficiente compilare il breve form online allegando il tuo curriculum vitae. C’è anche la possibilità di scrivere, nell’apposito spazio, una lettera di presentazione (che ti consigliamo di inserire!).