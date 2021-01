MD lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

I supermercati MD cercano addetti vendita, store manager e loro assistenti in tutta Italia. Le informazioni sui profili ricercati e come candidarsi

Nuove assunzioni nei supermercati MD. Le figure ricercate sono, al momento, le più “classiche” che possiamo trovare all’interno del settore della GDO, ovvero gli addetti alle vendite per i vari reparti, ma ci sono posizioni aperte anche per Store Manager e Vice Store Manager, figure che ricoprono un ruolo direttivo e di gestione di un intero pdv. Andiamo meglio a conoscere quali sono le offerte di lavoro nei supermercati MD, ma anche a fornire alcune informazioni sull’azienda leader del settore discount alimentare.

MD, profilo aziendale

MD S.p.A. è uno dei più importanti pattori della grande distribuzione italiana, ormai lontana dai canoni del discount ma sempre più marchio della buona spesa. La Società è stata fondata da Patrizio Podini, operatore attivo nel mercato della GDO fin dagli anni ’60. Nel 1994 decide di investire nelle regioni del Sud Italia fondando MD Discount che fa crescere fino allo “sbarco” sul territorio nazionale con l’acquisto nel 2013 della catena LD Market diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini. Nasce così una realtà che oggi vanta oltre 720 punti vendita e più di 6.500 dipendenti.

Questi i numeri dei supermercati MD:

2 miliardi e 750mila euro di fatturato nel 2019

oltre 800 punti vendita a marchio MD dislocati in tutto il territorio nazionale

oltre 8.000 dipendenti

centinaia di milioni di colli movimentati all’anno

8 depositi: Gricignano di Aversa (CE), 2 a Dittaino (EN), Bitonto (BA), Trezzo (MI), Mantova, Macomer (NU), Verdellino (BG)

MD lavora con noi, posizioni aperte

MD è una insegna dinamica e in espansione, che offre la possibilità di inserirsi in una realtà primaria della grande distribuzione italiana in continua evoluzione. Ecco quindi le posizioni aperte al momento nei supermercati:

Addetti vendita

Le risorse si occupano dell’attività di cassa, del caricamento della merce negli appositi scaffali, della sistemazione del negozio e del rapporto con la clientela. Requisiti richiesti:

Diploma

Precedenti esperienze, anche brevi, nel settore vendite

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Patente di guida e mezzo proprio

Addetti vendita reparto Ortofrutta

Le risorse provvedono alla gestione del reparto, occupandosi di: ordini, ricevimento e controllo merce, rifornimento, allestimento, registrazione degli scarti, inventari, cura della merce esposta e assistenza alla clientela. Requisiti richiesti:

Diploma

Precedenti esperienze, anche brevi, nel reparto ortofrutta

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Patente di guida e mezzo proprio

Store Manager

La risorsa si occuperà di tutta la gestione del punto vendita. In particolare, provvederà alle operazioni fiscali e contabili, alla gestione degli ordini, dello scarico, dell’allestimento e del rifornimento delle merci, della preparazione delle aree promozionali, della gestione del personale e della relazione con la clientela. Requisiti richiesti:

Diploma

Precedente esperienza di almeno 2 anni nella GDO o c/o supermercati come responsabile

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Patente di guida e mezzo proprio

Capacità di gestione di un team, buona propensione ai rapporti interpersonali, problem solving e orientamento agli obiettivi

Vice Store Manager

La risorsa si occuperà di assistere lo Store Manager nella gestione del punto vendita. In particolare, affiancherà lo SM nelle operazioni fiscali e contabili, nella gestione degli ordini, nello scarico, nell’allestimento e nel rifornimento delle merci, nella preparazione delle aree promozionali, nella gestione del personale e nella relazione con la clientela. Requisiti richiesti:

Diploma

Precedente esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella GDO o c/o supermercati come vice responsabili di punto vendita o responsabili di reparto

Disponibilità a lavorare su turni e nei festivi

Patente di guida e mezzo proprio

Processo di selezione e inserimento nei supermercati MD

La selezione avviene attraverso colloqui individuali ed approfonditi. I tratti richiesti ai candidati sono dinamicità, flessibilità e voglia di migliorare; i fattori vincenti per un percorso di carriera interno sono volontà, costanza ed impegno, oltre a spirito d’iniziativa e capacità di adattarsi. L’inserimento di giovani prevede un programma di formazione e apprendistato con la supervisione di un collaboratore esperto.

MD lavora con noi, come candidarsi

Per candidarsi ad una delle offerte attive nei supermercati MD, vi rimandiamo alla pagina dedicata MD – sezione “lavora con noi” dove è necessario compilare il form online dedicato. Una precisazione che si legge negli annunci: per i ruoli sopra elencati, non verranno prese in considerazione candidature provenienti da province differenti da quella della zona di lavoro. Inoltre, viene richiesto di allegare il Curriculum Vitae esclusivamente in formato pdf ed una eventuale lettera di presentazione. L’azienda contatterà i candidati in linea con il profilo ricercato.