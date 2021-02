Yoox lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Yoox? L’azienda leader globale nel settore luxury fashion online è continuamente alla ricerca di nuove risorse da inserire nello staff e ha pubblicato numerosi annunci di lavoro per diversi profili. Andiamo a conoscere meglio l’azienda, le offerte di lavoro Yoox disponibili per ogni sede e come candidarsi.

Profilo aziendale di Yoox

YOOX, società fondata nel 2000, è oggi lo store online di lifestyle leader nel mondo per moda, design e arte. YOOX offre una selezione infinita di prodotti, grazie a consolidate relazioni dirette con designer, produttori e dealer autorizzati: sul suo sito web si può trovare un’ampia scelta di capi d’abbigliamento e accessori per uomo e donna, difficili da trovare in altri store, dei più importanti designer al mondo, un assortimento unico di oggetti di design, collaborazioni esclusive con rinomati artisti internazionali, brand di moda responsabile e moda bimbo. Il marchio YOOX è parte di YOOX NET-A-PORTER GROUP, leader globale nel luxury fashion e-commerce. L’azienda, con radici anglo-italiane, vanta uffici e centri tecno-logistici in varie parti del mondo Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, distribuisce in più di 180 Paesi nel mondo e garantisce un eccellente servizio al cliente tramite consegne rapide e sicure, reso semplice e veloce e un reparto customer care di alto livello. Con un posizionamento unico nel settore, può contare su oltre 2,9 milioni di clienti attivi, 29 milioni di visitatori unici mensili in tutto il mondo e ricavi netti pari a 1,9 miliardi di euro nel 2016.

Questa Yoox in cifre:

8 centri logistici (3 di questi sono automatizzati)

7 centri di produzione digitale

9 uffici locali

180 paesi serviti

11 centri di customer care

11 lingue di operatività

10 valute

5.200 pick up e drop-off points in Europa Continentale

Lavorare in Yoox

Yoox è costantemente alla ricerca di nuovi talenti. Ad essere ricercati sono soprattutto profili, sia junior che senior, con competenze nel settore moda, design creativo, tecnologia o logistica, che possono entrare a far parte di un team internazionale e un ambiente di lavoro davvero unico, in grado di offrire una vasta gamma di ruoli sfidanti e stimolanti, con ampie opportunità di crescita e carriera professionale. Le sedi di lavoro Yoox in Italia sono quattro: Milano, Pavia, Bologna e Zola Pedrosa.

Posizioni aperte in Yoox

Ecco dunque l’elenco delle posizioni aperte suddivise per le varie sedi Yoox in Italia.

Posizioni aperte Bologna

Posizioni aperte Milano

Queste e molte altre offerte di lavoro sono disponibili sul portale Yoox lavora con noi, dove trovate le ricerche in corso anche nelle sedi estere del gruppo.

Come candidarsi in Yoox

Alla pagina “Careers” di Yoox è possibile consultare tutte le posizioni aperte nelle sedi presenti in Italia e all’estero, oltre alle opportunità offerte dal Gruppo NET-A-PORTER GROUP. Una volta selezionato l’annuncio di interesse, previa registrazione, è possibile inviare la propria candidatura.