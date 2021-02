Douglas lavora con noi, posizioni aperte 2021 e come candidarsi

Douglas cerca spesso personale da inserire nei punti vendita e in sede. Ecco tutte le informazioni utili e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in questa azienda.

Douglas è un’azienda italiana leader in Europa nella vendita di prodotti cosmetici e servizi di hair styling, make up ed estetica di base. Ti piace l’idea di lavorare in una profumeria e hai passione per il mondo del Beauty? Allora dai uno sguardo alle opportunità di lavoro e stage in Douglas, l’azienda ricerca periodicamente personale da inserire nei punti vendita in Italia e nella sede centrale di Milano. Andiamo a scoprire qualche informazione in più sull’azienda, le offerte di lavoro Douglas disponibili e come candidarsi.

Douglas profilo aziendale

Il marchio Douglas risale al lontano 1821 quando John Sharp Douglas fonda ad Amburgo, in Germania, una fabbrica di sapone. Ora il marchio è presente con circa 2.400 negozi e shop online ad alta crescita in 21 paesi europei e rappresenta uno dei maggiori rivenditori di cosmetici in Europa. Nell’anno fiscale 2017/2018, la società ha generato vendite per 3,3 miliardi di euro.

In Italia il marchio è presente con la società Profumerie Douglas SpA, azienda con sede a Milano e rivenditore di famosi brand cosmetici in numerosi punti vendita. E’ operativa anche con uno shop online, dove si possono acquistare comodamente profumi, cosmetici, make-up e molto altro

Douglas lavora con noi, posizioni aperte

Al momento non ci sono posizioni aperte nei punti vendita. In ogni caso ecco le aree in cui poter inviare la candidatura spontanea in Douglas:

Hair Stylist – Parrucchiere qualificato

La risorsa dovrà essere capace sia di erogare autonomamente i servizi in ambito hair styling sia finalizzare una vendita dei prodotti professionali. Inoltre, dovrà essere in grado sia di proporre trattamenti più conformi e funzionali all’aspetto della cliente e assisterla per qualsiasi necessità e richiesta.

Requisiti richiesti:

possesso sia di Qualifica Regionale biennale di Acconciatore sia della Qualifica di specializzazione/abilitazione

reale conoscenza e interesse per il mondo dell’Hair Styling

ottima capacità di relazione e comunicazione

ottimo standing

esperienza nel settore

ottima capacità di relazione e comunicazione

Barber

La risorsa, all’interno del punto vendita, sarà capace sia di erogare autonomamente i servizi in ambito barber sia di finalizzare una vendita dei prodotti professionali. Dovrà inoltre essere in grado di proporre trattamenti più conformi e funzionali all’aspetto della cliente e assisterla per qualsiasi necessità e richiesta.

Requisiti richiesti:

possesso sia di Qualifica Regionale biennale di Acconciatore sia della Qualifica di specializzazione/abilitazione

esperienza nel settore

reale conoscenza e interesse per il mondo Barber

ottima capacità di relazione e comunicazione

ottimo standing

buona conoscenza della lingua inglese.

Beauty Specialist – Estetista qualificata

La risorsa e sarà dedicata all’erogazione dei servizi quali il make up festivity, il make up sposa, la make up school, l’epilazione viso con filo arabo, l’epilazione corpo, la manicure, il pedicure, il semipermanente mani e piedi, i trattamenti viso, i trattamenti corpo e si occuperà inoltre anche della vendita dei prodotti.

Requisito richiesti:

possesso della valida Qualifica e Specializzazione Regionale professionale di Estetista

esperienza nel ruolo

capacità tecnico estetiche

attenzione alla qualità del servizio

approccio consulenziale

buone capacità di collaborazione con il team di negozio.

Altre posizioni per cui ci si può autocandidare:

Addetti alla vendita – Beauty Advisor

Store Manager

Coordinatore Punto Vendita

Personale di sede per le seguenti funzioni aziendali: Risorse Umane, Acquisti, Retail e Operations, Amministrazione Finanza e Controllo, Information Tecnology, Affari legali e complianc, Sicurezza e loss & prevention, E-commerce, Marketing e Comunicazione.

Lavorare nelle profumerie Douglas opinioni

Com’è lavorare nelle profumerie Douglas? Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti o ex dipendenti dell’azienda che raccontano la loro esperienza:

“Prodotti di qualità, risorse con esperienza e molto professionali”. Barbara C., Addetta vendita neo assunta, ci racconta le sue prime impressioni su Douglas: “L’azienda richiede un’alta professionalità alle risorse che assume, d’altra parte i prodotti e i servizi che offre sono di qualità. Spero di aver modo di apprendere dalle mie colleghe, che hanno ormai un’ampia esperienza in Douglas. Fin’ora il rapporto è buono, cordiale e mi offrono supporto in qualsiasi momento. Insomma, per ora soddisfatta del lavoro e dell’ambiente!”

“Lavoro in team e obiettivi precisi da raggiungere”. Lucia B., Store Manager in un punto vendita fiorentino, ci racconta la sua esperienza: “Dopo aver lavorato vari anni nel settore ma in altri brand, tra cui Sephora, sono passata a Douglas che creduto nelle mie capacità come Store Manager. Ora ho un contratto stabile e gestisco un team di 5 ragazze e un ragazzo: in azienda si lavora per obiettivi, ci tengono a precisarlo da subito, e ci sono dei target ben precisi da raggiungere. La struttura è però ben organizzata e i prodotti / servizi di qualità, lavorando bene in team gli obiettivi si raggiungono alla grande e, data la mia responsabilità del ruolo, ci si può ritenere molto soddisfatti”.

“Esperienza di lavoro temporanea ma divertente e formativa”. Chiara F., ha lavorato in un punto vendita romano durante il periodo natalizio e ci dice: “Ho lavorato da Douglas come addetta al confezionamento pacchi ma alla fine fungevo “Jolly”. Aiutavo, per come potevo, le altre colleghe in varie attività e questo è stato per me molto formativo: ho imparato a lavorare in team, a gestire lo stress e ad organizzarmi bene nel lavoro. Può sembrare banale per un ruolo come quello ricoperto ma si tratta pur sempre di competenze spendibile anche in altri campi”.

Douglas lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le offerte di lavoro Douglas ti rimandiamo alla pagina web dell’azienda Douglas lavora con noi. Per candidarti, seleziona l’annuncio di interesse e compila il form online, aggiungendo il Curriculum Vitae con foto (espressamente richiesta) e l’eventuale attestato professionale regionale (ove richiesto).