Zerynth al TECH JOBS fair 2022 di Pisa ricerca talenti

Presentiamo Zerynth, una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS fair Pisa 2022, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Zerynth è nata nel 2015 e da allora è cresciuta in modo esponenziale, tanto che, ad oggi, vanta un team di oltre 35 persone con una grande esperienza in ambito IoT ed oltre 100 aziende clienti che operano in diversi settori: dall’energia all’agricoltura fino ad arrivare alla manifattura e alla logistica. Conosciamo l’azienda più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Profilo aziendale Zerynth

Nata nel 2015 e con sede a Pisa, Zerynth si occupa di supportare le aziende nel processo di digitalizzazione della produzione come anche nello sviluppo dei prodotti connessi connessi attraverso una piattaforma IoT plug-and-play che è stata ideata per permettere la trasformazione 4.0 di qualsiasi macchinario industriale. Zerynth ha sede in Italia ma la sua presenza si sta rafforzando anche a livello internazionale tanto da prevedere, per il prossimo triennio, un piano di espansione in paesi UE ed extra-UE.

Offerte lavoro Zerynth e come candidarsi

Per il potenziamento dell’organico Zerynth è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

Full Stack Developer – Pisa

– Pisa Marketing – Stage – Pisa

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Zerynth su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di Zerynth

Nell’area presentazioni alle ore 11.20, Isabella Ripamonti, HR People & Culture di Zerynth, terrà il seguente intervento:

Cosa significa essere Zerynth: vision, mission e valori aziendali.

Creare e condividere gli stessi valori è essenziale per poter collaborare e lavorare in un ambiente sereno e coeso. La possibilità di interagire con persone provenienti da background differenti e il costante dinamismo aziendale rendono Zerynth un ambiente flessibile e stimolante dove accrescere le proprie skills, sia tecniche che trasversali. Il candidato ideale da inserire nel nostro Team è una persona dinamica e flessibile, che condivide i nostri valori principali: Concretezza, Innovazione, Competenza e Focus sul cliente.

In soli 15 minuti, Isabella Ripamonti, descriverà chi sono e perchè scegliere Zerynth. Mostrerà il processo di assunzione e onboarding e quali sono le posizioni ad oggi aperte.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale Zerynth presente.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a Zerynth, le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: Alkeria, Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Traent, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

Registrati al TECH JOBS fair Pisa 2022

