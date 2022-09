TECH JOBS fair Pisa 2022: i partner d’eccellenza

Tutti i partner della tappa pisana del TECH JOBS fair 2022, l’evento di incontro aziende e personale tech, in programma sabato 8 ottobre nel centro della città della Torre Pendente

Condividi questo bel contenuto





L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa che avrà luogo in data 8 ottobre 2022, è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro. Vediamo più nel dettaglio chi sono i partner del TECH JOBS fair Pisa 2022.

British School Pisa partner del TECH JOBS fair

Il Gruppo British School è nato alla fine degli anni ’70 grazie al fondatore e Direttore John Ayers che, grazie al suo intuito e all’amore per l’Italia, decise di aprire una scuola di inglese a Pisa che, negli anni, è diventato anche un Centro Autorizzato per le certificazioni Cambridge nella Regione Toscana, con una media di 3000 esami ogni anno scolastico. Nel 2015, grazie alla qualità dei servizi offerti, è stato ottenuto il prestigioso riconoscimento “Platinum Centre”.

Inoltre, durante questi 40 anni, moltissimi professionisti e aziende, grazie alla conoscenza dell’inglese appresa presso la British School nel centro specializzato per il Business, hanno migliorato le loro prospettive di lavoro e si sono visti aprire le porte ad un mondo sempre più globale.

Montacchiello – Cittadella dell’Innovazione partner del TECH JOBS fair

Montacchiello è un’area industriale e di servizi di oltre 350mila metri quadrati che si trova alle porte di Pisa. L’area, all’interno del quale sono operative oltre 50 aziende, presenta caratteristiche ideali per nuovi insediamenti di carattere tecnologico, direzionale, commerciale e manifatturiero. Montacchiello Cittadella dell’Innovazione è improntata alla sostenibilità e alla vivibilità grazie alle sue grandi aree verdi per regalare un’eccellente qualità della vita e del lavoro.

A completare l’appetibilità di Montacchiello è doveroso indicare la presenza nella zona di importanti realtà scientifiche e culturali di grande tradizione quali l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore S. Anna, il Consorzio Pisa Ricerche (CPR) e una delle principali sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Polo Tecnologico partner del TECH JOBS fair

Il Polo Tecnologico, nato nel 1999 a Navacchio a poca distanza dalla città di Pisa, è il più grande parco tecnologico della Toscana ed è una realtà ideata per dare ampio spazio al networking in cui le strutture e gli ambienti sono stati studiati per mettere al centro le esigenze delle imprese e delle persone che operano al suo interno. Un sistema integrato e strutturato la cui parola d’ordine è innovare.

Internet Festival partner del TECH JOBS fair

Dal 6 al 9 ottobre a Pisa c’è Internet Festival, dove si parlerà di un’innovazione digitale più imperfetta e meno idealizzata che si soffermerà su elementi come l’inclusività nel rispetto delle diversità e delle disparità per costruire sistemi digitali improntati sulle esigenze collettive condivise. L’intelligenza umana incontrerà quella artificiale, si tratteranno temi che riguardano l’ideazione di macchine e sistemi di intelligenza artificiale che aiutino laddove il cervello umano fallisce ma che preservino però l’imperfezione creativa e anticonformista.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Le aziende che hanno già confermato la loro presenza sono: Apparound, Paolino Bacci srl, CCH Tagetik, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Traent, Zerynth.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi a questo link: TECH JOBS fair Pisa 2022.