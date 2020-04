12 citazioni per motivarsi e stimolare la produttività

Molti di noi apprezzano delle valide citazioni per motivarsi: soprattutto è innegabile che una buona frase motivazionale sia in grado in alcune circostanze di stimolare la produttività. O perlomeno di far riflettere in alcuni momenti della giornata sul senso di ciò che si sta facendo.

Quando manca l’ispirazione: ecco 12 citazioni per motivarsi

Ecco qui di seguito 12 citazioni per motivarsi e ritrovare la concentrazione in momenti di difficoltà; a volte semplicemente utili per ispirarsi oppure accendere la voglia di intraprendere un nuovo progetto.

“La produttività di un gruppo di lavoro sembra che dipenda da come i membri del gruppo vedono i loro propri obiettivi in relazione agli obiettivi dell’organizzazione”. Questa è una citazione di Ken Blanchard, autore ed esperto di management. “Comincia il tuo progetto con gente in gamba, disponi delle regole ben precise, comunica con i tuoi dipendenti, motivali e ricompensali. Se fai tutto ciò in modo efficace, non puoi fallire”. Ne è convinto Lee Iacocca, Ceo di Chrysler. “L’unico modo per fare un gran lavoro è amare ciò che si fa. Se non l’hai ancora trovato, continua ad osservare. Non fermarti. Come tutte le questioni che riguardano il cuore, saprai quando lo trovi”. Firmato Steve Jobs. “La fortuna non è una chance ma è duro lavoro. Il caro sorriso della sorte va guadagnato”. È una donna ad averlo detto, la scrittrice e poetessa Emily Dickinson. “La fortuna? È la preparazione che riconosce quando incontra una buona occasione”. Un’altra donna, la regina del talk show americano, Oprah Winfrey. “Ognuno di noi ha un cartello invisibile attaccato al proprio collo che dice: fammi sentire importante. Non dimenticare mai questo messaggio quando lavori con gli altri”. Lo ha detto Mary kay Ash, donna d’affari e fondatrice della Mary Kay Cosmetics. “La produttività non è mai frutto del caso. È sempre il risultato di un impegno volto all’eccellenza, all’organizzazione intelligente e a sforzi mirati”. È una citazione di Paul J.Meyer, il fondatore del Success Motivation Istitute. “Il segreto? Non dare le priorità alle cose che hai programmato ma impara a programmare (e quindi prima a riconoscere) le tue priorità”. Questa citazione fa parte de I sette pilastri del successo (il famoso The Seven Habits of Highly Effective People) di Stephen Covey. “Efficienza significa fare le cose nel modo giusto. Efficacia significa fare le giuste cose”. Lo afferma Peter Drucker, consulente di management. “L’ascensore che porta al successo è guasto. Devi fare le scale…un gradino alla volta”. Una delle frasi più celebri del libro dei Guinness riguardante i venditori più forti del mondo, scritto da Joe Girard. “Mantieni i tuoi pensieri positivi, perché i tuoi pensieri diventano parole.

Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti. Mantieni i tuoi comportamenti positivi, perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini. Mantieni le tue abitudini positive, perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. Mantieni i tuoi valori positivi, perché i tuoi valori diventano il tuo destino”. Questa è una delle più belle citazioni motivazioni di Mahatma Gandhi a riguardo della positività, aspetto molto importante sul lavoro. “Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario”. Questa è una famosa frase del grande Steve Jobs.

Si tratta di 12 citazioni per motivarsi, di certo valide e soprattutto non troppo scontate, che in alcuni momenti potranno –si spera- rivelarsi utili e d’effetto.

