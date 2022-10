A Genova arriva l’edizione in presenza del TECH JOBS fair

Dopo lo stop dovuto alla pandemia riprendono alla grande gli eventi targati TECH JOBS fair, le giornate di aggiornamento che dal 2018 fanno incontrare in Italia neolaureati, professionisti e aziende tech. Sabato 29 ottobre ci sarà la tappa genovese al nuovo Talent Garden Genova Giardini Baltimora.

A fine ottobre anche a Genova arriva in presenza il TECH JOBS fair, la fiera delle professioni tech dove informatici e ingegneri si incontrano con le aziende tecnologiche dell’area ligure per sviluppare opportunità di lavoro. Quest’anno le presentazioni e gli incontri tra aziende e candidati si terranno nel nuovissimo campus del Talent Garden Genova, ai giardini Baltimora nel centro cittadino, a due passi dalla casa di Cristoforo Colombo.

L’area genovese sta diventando sempre più un polo di attrazione per nuove aziende tech che scelgono la città della Lanterna per la presenza di personale altamente qualificato formato dall’università cittadina e per la contaminazione con importanti aziende tech già presenti, spesso leader a livello internazionale nel proprio settore.

Una presentazione di un’azienda in una precedente edizione I desk dove le aziende fanno i colloqui, in una edizione precedente. Una vista dei giardini Baltimora di Genova

Il nuovo campus Talent Garden Genova Giardini Baltimora è nel pieno centro cittadino, ciononostante è facile arrivarci perché è vicino ad una fermata della metropolitana (Sarzano/Sant’Agostino) ed è posto proprio al di sopra di un grande parcheggio sotterraneo cui si accede facilmente dalla sopraelevata.

Nel passato l’area era stata oggetto di degrado e proprio il Talent Garden Genova negli ultimi mesi è stato capofila di una importante operazione di rigenerazione urbana che ha trasformato la zona e l’ha resa una tra le più vivibili e piacevoli del centro storico genovese.

Quest’anno all’evento di Genova saranno presenti anche alcune grandi aziende che fanno dell’innovazione e della tecnologia la loro caratteristica principale.

Per trovare personale qualificato le aziende, non solo tech, devono raccontarsi per farsi scegliere e un evento come il TECH JOBS fair fa parte della strategia di employer branding delle aziende che sono in grado di attrarre i talenti migliori.Il TECH JOBS fair è infatti l’evento in cui le aziende in cerca di personale qualificato tech si fanno conoscere e si mettono a disposizione di programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici con cui possono effettuare colloqui informali ai propri desk.

Per tutta la giornata di sabato 29 ottobre ci saranno brevi presentazioni delle aziende (massimo 15 minuti) in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

L’agenda dettagliata della giornata è in aggiornamento e potrà essere consultata sul sito techjobsfair.it dove è già possibile registrarsi gratuitamente per partecipare.

Le aziende che hanno già confermato la loro presenza a questa edizione sono: Axpo, Banca Passadore, Esaote, Gruppo FOS, Randstad, Rina e Sedapta ma c’è ancora tempo per iscrivere la propria azienda a partecipare. Se vuoi far partecipare la tua azienda invia un messaggio whatsapp o telefona al +39 3312991521



L’edizione 2022 del TECH JOBS fair di Genova è in collaborazione con Euspert Bianco Lavoro e Talent Garden Genova.