Aboca lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Aboca? La famosa azienda operante nel settore salute e benessere, leader nei prodotti a base di complessi molecolari naturali, prodotti fitoterapici, dimagranti, sostanze naturali e piante medicinali è continuamente alla ricerca di personale da inserire nei propri laboratori ma anche uffici e centri di produzione. Andiamo allora a conoscere meglio l’azienda e le offerte di lavoro attualmente disponibili.

Aboca, profilo aziendale

L’azienda, nata 40 anni fa, ha sede in provincia di Arezzo, a Sansepolcro, mentre i laboratori e gli stabilimenti produttivi si trovano a Pistrino, in provincia di Perugia. Il nome deriva dal luogo in cui è nata e dove tuttora ha sede la direzione centrale, Aboca appunto, immersa nelle colline toscane, in una zona dedicata già dal 1200 alla produzione di piante officinali. Oggi, come 40 anni fa, il focus rimane su ricerca e innovazione per continuare a sviluppare prodotti che sfruttino le proprietà delle matrici naturali complesse, volti a risolvere esigenze di salute sia nel campo dell’omeostasi che in quello della patologia, sempre nel pieno rispetto della persona e dell’ambiente, creando inoltre la consapevolezza dei vantaggi presenti e futuri di questo approccio. Natura e salute sono quindi alla base di un percorso di crescita in continua evoluzione che fa di Aboca il precursore, il leader in Italia e il riferimento internazionale per prodotti a base di erbe medicinali per la salute e il benessere.

La capacità innovativa dell’azienda è frutto di ingenti investimenti in diverse aree di ricerca che si integrano tra loro: Ricerca Storica, Ricerca Scientifica (Botanica, Fitochimica, Preclinica, Genetica, Clinica, Tecnologico-formulativa) e Ricerca Ecologica.

Aboca in cifre

Ecco alcuni dati per capire meglio l’importanza e il valore dell’azienda:

3 le aree di business in cui è possibile inserirsi: Area agricola – Stabilimenti – Uffici

Mq stabilimenti produttivi: 60.000

Ettari di superficie coltivate biologicamente: 1.400

N° di specie coltivate: 77

Tonnellate di prodotto fresco essiccate ogni anno: 2.000

N° di paesi in cui siamo presenti nel mondo: 14

N° Famiglie di Brevetti Internazionali: 32

Aboca lavora con noi, posizioni aperte

Sono davvero numerosissime le offerte di lavoro in Aboca, con ricerche rivolte sia a profili junior che senior, professionisti in vari settori, principalmente in possesso di una laurea scientifica in Medicina, CTF, Farmacia, Chimica o Biotecnologie che si inseriranno nei laboratori di ricerca, impiegati ed operai per gli uffici e gli stabilimenti produttivi. Disponibili anche diverse tipologie di contratto come stage per giovani neolaureati e tempo indeterminato per profili con esperienza, ed opportunità per candidati appartenenti alle categorie protette. Ecco dunque l’elenco completo delle offerte di lavoro e stage attualmente disponibili in Aboca:

Offerte lavoro operaio / magazzino

Operaio/a agricolo/a manuale

Operaio/a macchinista addetto/a alla produzione

Operaio/a agricolo/a Valdichiana

Operaio/a add. Alla manutenzione macchinari e delle linee di produzione

e delle linee di produzione Operaio/a produzione Cat. Protette L.68/99

Operaio/a trattorista/a Valdichiana

Operaio/a trattorista/a Valtiberina

Operaio Neodiplomato area manutenzione – Diploma tecnico

Operaio/a di magazzino con muletto

Operaio/a agricolo/a con uso escavatore Valdichiana

Offerte lavoro altre figure professionali

Clinical Project Manager,

Global Product Manager – Area Marketing

International Regulatory Affairs Manager

Internal Auditor amministrativo – Area Finanza e Fisco

Addetto affari regolatori – Dispositivi medici

Informatore Tecnico Scientifico – Roma Nord

Credit Specialist – Area amministrazione, finanza e fisco

Responsabile finanza e tesoreria

Senior Category Buyer

Category Buyer Non Inventory

Agente Commerciale farmacia – Udine, Trieste e Gorizia

Tutor della formazione – Piemonte

Contract Manufacturing Specialist – Ufficio pianificazione

Tirocinio – Area Marketing Estero

Export Area manager – Distributori

Medical Advisor –

Aboca lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutti gli annunci vi rimandiamo alla pagina web aziendale Aboca “lavora con noi“. Per candidarvi, una volta selezionato l’annuncio di interesse, è necessario compilare il form online dedicato, dove oltre ai dati personali sono richieste informazioni sull’ultima esperienza lavorativa, sul titolo di studio, le competenze in ambito IT e linguistiche. Una volta completato il form, allegare il curriculum vitae in formato .pdf;.doc;.docx;.rtf e di dimensione massima di 10.00 Megabytes. Aboca offre inoltre l’opportunità di inviare una candidatura spontanea, in mancanza di posizioni aperte di interesse.