Carrefour lavora con noi 2020: posizioni aperte in supermercati e uffici, come candidarsi ed opinioni

Selezioni aperte per Addetti vendita vari reparti e giovani interessati a diventare Store Manager (Retail Academy Program). Tutte le offerte di lavoro e stage in supermercati e uffici e come candidarsi in azienda

Hai fatto la spesa in un supermercato Carrefour e ti ha affascinato l’ordine, l’organizzazione e sopratutto l’efficacia dei dipendenti. Diciamo la verità, i supermercati non sono tutti uguali e per lavorare da Carrefour serve davvero una marcia in più. Hai quindi avuto l’idea di presentare domanda inviando il Curriculum. Benissimo, le posizioni aperte ci sono e le mansioni da svolgere sono davvero svariate ed adatte a molti profili e background professionale e di studio. Non mancano poi le posizioni di ingresso, per chi ha poca o nessuna esperienza.

Carrefour, la famosa catena di supermercati francese è infatti costantemente alla ricerca di nuovo personale e numerose sono le possibilità di inserimento. Di seguito, ti segnalo quali sono le opportunità di lavoro nei supermercati in tutta Italia e negli uffici Carrefour. Se poi il tuo interesse è quello di lavorare a Milano, ci sono belle posizione aperte nel quartier generale.

Profilo aziendale di Carrefour

Carrefour è una società francese che si posiziona tra i leader europei nel settore gdo. Ha aperto il suo primo supermercato ad Annecy nel 1959. In Italia, invece, la catena è arrivata nel 1972 aprendo il primo punto vendita a Carugate, nel milanese, e oggi impiega oltre 20.000 collaboratori distribuiti in ben 1.071 punti vendita dislocati in 18 regioni.

Carrefour opera sul mercato con diverse insegne, Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Docks Market e GrossIper, ognuna con una offerta precisa e pensata per il mercato di riferimento. Oltre a punti vendita diretti, i supermercati in franchising Carrefour Market e Carrefour Express sono un’altra importante realtà: 618 punti di vendita appartenenti a circa 500 imprenditori.

Lavorare in Carrefour

Lavorare in Carrefour significa entrare a far parte di un team giovane e dinamico, con un management attento alla crescita professionale di ogni collaboratore. Attraverso le insegne del gruppo, l’azienda offre una varietà di professioni differenti e numerose possibilità all’interno dei punti vendita, nelle funzioni di staff, in oltre 300 differenti ruoli.

Opportunità di inserimento nei negozi

Accogliere, consigliare, preparare i reparti, avere una conoscenza approfondita dei prodotti, assicurare la qualità del servizio e più in generale agire sulla soddisfazione del cliente: questi sono le funzioni principali di chi lavora all’interno dei supermercati Carrefour. Requisiti indispensabili richiesti ai candidati sono l’orientamento al cliente, la determinazione nel raggiungere i risultati, capacità di problem solving, di lavorare in gruppo e di adattarsi al cambiamento. Ecco i ruoli all’interno dei negozi:

Opportunità di inserimento nelle sedi

Gli interessati a lavorare in una delle sedi Carrefour possono inviare la propria candidatura per uno dei seguenti settori, ognuno dei quali comprende ruoli differenti:

ufficio acquisti

marketing

supply chain

sistemi informativi

amministrazione finanza e controllo

risorse umane

Carrefour lavoro notturno

Dal 2012 Carrefour Italia ha iniziato a tenere aperti h24 la maggior parte dei propri supermercati ad insegna Carrefour Market e ipermercati Carrefour nelle maggiori città italiane. Il primo, su tutti, il supermercato di Milano in piazzale Principessa Clotilde 10 settembre di quell’anno. Il successo è stato tale da far proseguire l’iniziativa, che oggi coinvolge oltre 150 punti vendita. Il personale impiegato nei supermercati durante le ore notturne è notevolmente ridotto rispetto a quello diurno, ed è composto in genere soltanto da un paio di cassieri, una guardia giurata e un addetto agli scaffali.

In molti casi, si tratta di “lavoratori in somministrazione”, gestiti cioè da agenzie di lavoro. I dipendenti notturni di Carrefour sono invece su base volontaria. Ovviamente chi da la propria disponibilità per il lavoro notturno ha certamente una marcia in più per la carriera aziendale.

Carrefour lavora con noi 2020, posizioni aperte Supermercati

La figura più ricercata al momento è quella di

Addetti vendita/ Specialisti di reparto

Le risorse saranno inserite nel reparto Gastronomia, Macelleria, Ortofrutta e Cassa. Si occuperanno di seguire le vendite del reparto di competenza e di assistere la clientela, mantenendo ordine e pulizia del reparto stesso. E’ richiesto un minimo di esperienza nel ruolo / settore e conoscenza del prodotto del reparto di riferimento.

Sede di lavoro: La Spezia, Genova, Rapallo e Chiavari (GE), Sanremo, Bussana, Alassio, Arma Di Taggi, Ventimiglia e Bordighera (IM), Imperia.

Retail Academy Program

Segnaliamo anche la possibilità di partecipare alla Retail Academy Program, ovvero un percorso di crescita rivolto a brillanti neolaureati che diventeranno i futuri Store Manager di Carrefour. Le risorse seguiranno un percorso di formazione professionale all’interno degli store, finalizzato ad acquisire capacità e competenze commerciali, economiche e manageriali, propedeutiche a ricoprire il ruolo di responsabile.

Requisiti richiesti:

laurea

motivazione

flessibilità

ottime capacità relazionali e organizzative

doti di leadership

disponibilità alla mobilità territoriale

attitudine al problem solving

L’inserimento avverrà con un contratto a tempo determinato di un anno, da avviare entro giugno 2020. Le sedi di lavoro saranno i punti vendita di: Torino, Bergamo, Como, Milano, Varese e Roma.

Capo Reparto Macelleria

La risorsa avrà la responsabilità economica, commerciale e logistica del reparto, e coordinerà un team dedicato alla vendita. Ai candidati è richiesta una esperienza nel ruolo e settore GDO di almeno 2 anni.

Sede di lavoro: Chianocco (TO).

Specialista Bar

La risorsa deve essere in grado di gestire tutte le attività di un bar. Necessaria, quindi, pregressa esperienza nel ruolo di barista, conoscenza dei principali standard di servizio, capacità di lavorare in team e certificazione HACCP.

Ricerca in corso nei punti vendita a Milano e Vigevano.

Posizioni aperte negli uffici / sede

Negli uffici Carrefour troviamo numerose offerte di lavoro e di stage:

Esperto/a di segreteria societaria

Supply Chain Project Specialist

UX/UI Designer

IT Network Engineer

Software Architect

Stage Category/ Buyer regionale

Stage Category PGC

Stage Junior Buyer/ Category PFT

Stage Supply chain

Stage Junior Category

Stage Marketing SET

Stage Ufficio Bar & Restaurant

Stage Sviluppo Vendite Bio

Stage Junior Category – Tessile

Stage Marketplace E-commerce

Stage Assicurazione e Qualità

Stage Direzione Acquisti indiretti

Stage Marketing

Stage Hr Assistant

Opinioni sul lavoro in Carrefour

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Carrefour, che parlano di un ambiente lavorativo sereno e formativo:

“Ambiente sereno e formativo”. Giada T., neo assunta nel reparto gastronomia, ha svolto prima uno stage e poi è stata assunta: “Ho imparato a gestire il banco in autonomia dopo solo 3 settimane di tirocinio, arrivando a sostituire tranquillamente il lavoro di colleghi in malattia e/o ferie. Sono stata ben seguita dai colleghi senior e ho svolto formazione ad hoc. Dopo i sei mesi di stage, retribuito, sono stata assunta”.

Paolo G., ha lavorato per 6 mesi come cassiere nei weekend e parla di un “Ambiente di lavoro piacevole”. Dice: “Ho lavorato come cassiere per circa sei mesi solo nei weekend, ero studente universitario e avevano molte ricerche in corso per questa figura. Posso dire che mi sono trovato molto bene, colleghi fantastici e molto disponibili nel spiegarmi le cose che non conoscevo”.

“Buon ambiente lavorativo”, così lo definisce Alessandra G, Addetta alle casse (Ex dipendente). Dice: “E’ stata un’esperienza indubbiamente utile: buon ambiente di lavoro, bel rapporto con i colleghi e disponibilità a seguirti in caso di difficoltà. C’è spesso richiesta di straordinari, soprattutto con un contratto part-time come il mio, ma sono ben pagati”.

Come candidarsi in Carrefour

Nella sezione “Carrefour lavora con noi” puoi trovare la possibilità di visionare l’elenco delle offerte di lavoro e di stage presso la sede e i punti di vendita e di registrarvi, utilizzando il format dedicato. Più efficace è rispondere direttamente ad un annuncio di lavoro ma, se nessuna offerta corrisponde alle vostre aspettative, è possibile anche inviare una candidatura spontanea che verrà tenuta in considerazione per future selezioni.

