Bata lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Tutte le ricerche in corso, come candidarsi e alcuni consigli per affrontare il colloquio di selezione.

Lavorare nel settore delle calzature può essere una buona scelta lavorativa perchè si tratta di un settore solido che riporta una grande valore economico in termini di fatturato in Italia. Sono numerosissimi i brand che lavorano nel settore, noi ti segnaliamo in questo articolo i negozi Bata, famoso marchio leader nel settore delle calzatura che opera in Italia con l’azienda Compar S.p.a.. Bata ricerca periodicamente personale per i propri punti vendita sull’intero territorio nazionale ma anche risorse per la sede aziendale italiana che si trova a Limena, in provincia di Padova. Ecco allora alcune informazioni sull’azienda, le offerte di lavoro in Bata e anche alcuni consigli utili per affrontare il colloquio di selezione.

Profilo aziendale di Bata

Il Gruppo Bata ha sede a Losanna, in Svizzera a ed è la prima compagnia mondiale per la produzione e la commercializzazione di calzature. Fondata nel 1894 da Tomas Bata, opera capillarmente in oltre 100 paesi in tutto il mondo attraverso società controllate dalla capogruppo di proprietà della famiglia Bata e da una rete di circa 5.000 punti di vendita che servono più di un milione di clienti al giorno.

In Italia il marchio Bata è gestito da Compar S.p.a., azienda leader nel settore delle calzature in Italia con sede a Limena (PD). L’azienda opera dal 1931 ed è oggi presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di oltre 400 negozi con le formule Bata City, Bata Superstore, Bata Factory Store e Athletes World. Compar S.p.a. è anche la prima azienda in Italia nel franchising delle calzature, che supporta gli affiliati per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento dei punti vendita. Compar S.p.a. opera con successo nell’import con l’approvvigionamento di prodotti provenienti da fabbriche Bata situate in Far East, India e sud America. E’ inoltre dotata di un modernissimo centro di ricerca e sviluppo che, dallo stilismo alla produzione, segue la creazione delle collezioni esclusive Bata.

Posizioni aperte

Ad oggi si ricerca questa figura professionale:

HR Generalist – Internship – Limena (PD)

Per il potenziamento del dipartimento HR, Bata ricerca di un brillante laureando che vada ad intraprendere un percorso di stage formativo curriculare con un particolare focus su: gestione risorse umane, contrattualistica e gestione del contenzioso disciplinare. Con il supporto dei colleghi HR Specialist, la risorsa avrà l’opportunità di sviluppare particolare esperienze nella gestione delle problematiche contrattuali e relazionali dei dipendenti dei nostri punti vendita e in particolare si occuperà di:

gestione del collocamento e della contrattualistica (assunzioni, trasformazioni, trasferimenti, variazioni orarie, ecc…)

caricamento dati su gestionale Zucchetti

reportistica

supporto all’attività relativa al contenzioso disciplinare e non

Requisiti:

Il profilo ideale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

studente dei corsi di laurea in Consulente del Lavoro, Formazione e sviluppo delle risorse umane o affini;

forte passione per l’ambito delle Risorse Umane;

conoscenza basilare dell’attuale normativa giuslavoristica;

predisposizione ai rapporti interpersonali;

flessibilità e determinazione;

buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Word ed Excel

In mancanza di posizioni aperte di tuo interesse, puoi comunque inviare una candidatura spontanea.

Processo di selezione e consigli utili

Il processo di selezione in Bata prevede:

colloquio individuale : di norma, in Bata, viene usata l’intervista semi-strutturata, dove il selezionatore definisce le aree che intende esplorare pur lasciando al candidato la libertà di procedere secondo l’ordine e l’approfondimento che preferisce. E’ un tipo di intervista in cui si alternano momenti di domande prefissate e momenti di maggiore flessibilità e spontaneità. La durata del colloquio è di un’ora circa.

: di norma, in Bata, viene usata l’intervista semi-strutturata, dove il selezionatore definisce le aree che intende esplorare pur lasciando al candidato la libertà di procedere secondo l’ordine e l’approfondimento che preferisce. E’ un tipo di intervista in cui si alternano momenti di domande prefissate e momenti di maggiore flessibilità e spontaneità. La durata del colloquio è di circa. colloqui di gruppo: necessario per osservare e comprendere meglio alcune modalità comportamentali del candidato più in linea con il tipo di profilo ricercato (leadership, comunicazione, capacità organizzativa, ecc..). I candidati vengono quindi invitati a partecipare a lavori di gruppo che permetteranno di evidenziare i dati di cooperazione, di socializzazione, di mediazione, di negoziazione e di gestione del conflitto, capacità di persuasione e di leadership. Gli argomenti possono essere di vario tipo: discussioni su fatti di cronaca, problemi inerenti la gestione aziendale, significati attribuiti al lavoro, casi creati ad hoc ecc.. Gli intervistatori sono interessati al contenuto espresso, ma soprattutto alla capacità di argomentare in modo logico e ben disposto le proprie ragioni nel rispetto degli altri membri del gruppo. La durata del colloquio è di tre ore circa.

Sul sito, l’azienda stila un elenco specifico di “regole” per affrontare un colloquio di selezione in Bata, ovvero:

puntualità al colloquio

portare con se il curriculum vitae aggiornato e con foto

conoscere l’azienda, e quindi aver visitato il sito di Bata

presentarsi con un abbigliamento consono

arrivare preparati, con una serie di argomenti da affrontare nel colloquio attraverso un’analisi dettagliata delle proprie esperienze, competenze e caratteristiche personali, che sicuramente saranno affrontati / richiesti dal selezionatore

Opinioni sul lavoro in Bata

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Bata:

“Ambiente di lavoro sereno”. Queste le parole di Franca G., attuale Addetta alle vendite in uno store della capitale, che ci dice: “Lavoro in Bata da più di un anno, anche se ho dovuto cambiare diversi negozi per esigenze di personale ma anche di formazione, ora sono stabile qui e mi trovo bene. Buono il rapporto con i colleghi e l’ambiente è sereno”.

“Stimolante e positivo”. Così Katia F., attuale Store Manager, ci parla del suo lavoro: “Ho presentato la mia candidatura in Bata perchè ne avevo sentito parlare bene. Arrivavo da altre esperienze maturate in negozi di calzature e non solo. In Bata ho trovato stabilità, un ambiente stimolante e un lavoro che mi soddisfa. Lo staff del mio negozio è composto da 10 persone e con loro mi trovo benissimo, lavoriamo alla grande e raggiungiamo gli obiettivi aziendali prefissati”.

“Esperienza positiva”. Laura T., ha lavorato in uno store Bata durante il periodo di saldi estivi e ci racconta la sua esperienza: “Ho lavorato in Bata per 3 mesi, soprattutto per esigenza legata ai saldi estivi, ed è stata una esperienza positiva. Il lavoro è frenetico, ma è così ovunque il quel periodo, ma mi sono anche divertita e ho avuto una buona paga..per me, studentessa, è stata una bella esperienza”.

Come candidarsi in Bata

Tutte le offerte di lavoro in Bata le trovi alla pagina web aziendale nella sezione “Bata lavora con noi”. E’ possibile consultarle facendo una rapida ricerca per posizioni aperte oppure per posizione geografica, come ti è più comodo. Previa registrazione al portale puoi inviare il tuo curriculum vitae aggiornato per una delle posizioni aperte o per una autocandidatura in vista di future ricerche.