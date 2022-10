Al TECH JOBS Fair di Pisa Randstad Technologies ricerca professionisti IT

Randstad Technologies parteciperà al TECH JOBS fair Pisa 2022 nella giornata di incontro tra aziende e professionisti del settore tecnologico. Vediamo le risorse ricercate e come candidarsi.

Randstad Technologies è la divisione di Randstad Italia specializzata nella formazione, ricerca e selezione di profili in ambito IT. Conosciamo questa realtà più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Randstad Technologies: profilo aziendale

Randstad Technologies, nata nel 2016, è la divisione focalizzata sul mondo dell’Information Technology che, nel 2018 diventa vertical e allarga il suo raggio d’azione arrivando oggi a coprire tutto il territorio italiano. Randstad offre quattro diversi servizi: ricerca e selezione, somministrazione, formazione e consulting e si pone come obiettivo quello di favorire l’incontro tra aziende e candidati dando voce alle migliori opportunità del mondo ICT. Randstad Technologies utilizza un innovativo sistema di selezione attraverso una piattaforma digitale accessibile 24 ore su 24 sia da aziende che da candidati.

Posizioni aperte e come candidarsi

Randstad Technologies è al momento alla ricerca dei seguenti profili.

R&D Developer – Fara Vicentino (VI)

Randstad Technologies, ricerca questa figura professionale per azienda specializzata nella produzione di macchine per l’analisi fotometrica di materiali e composti. La risorsa si occuperà di programmazione e progettazione software, progettazione interfaccia utente, realizzazione di software di elaborazione dati, realizzazione di piattaforme di raccolta e visualizzazione dati, sviluppo di software per l’interfacciamento con dispositivi hardware. (ad esempio via Ethernet, WiFi, Bluetooth, CANbus, collegamenti seriali). La persona lavorerà a quattro mani insieme al responsabile di R&D, con la possibilità di confrontarsi e misurarsi sullo svolgimento del lavoro richiesto, in un clima disteso e collaborativo.

Il ruolo prevede l’impiego per la realizzazione di applicazioni in ambiente Ms Windows, web ed embedded:

conoscenza dei linguaggi di programmazione a basso livello (C/C++, Python, etc.)

conoscenza javascript e database di tipo SQL

desiderata la conoscenza del framework Qt e del linguaggio QML

apprezzata la conoscenza dei principi e delle tecniche della programmazione Web e delle reti

buona conoscenza della lingua inglese.

Software Developer junior – Villa Guardia (CO)

Randstad Technologies ricerca questa risorsa per azienda produttiva operante nel settore della stampa industriale, che verrà affiancato da una figura senior ed avviato ad un percorso di crescita all’iterno dell’azienda. Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:

Laureando/neolaureato con laurea triennale o specialistica in Ingegneria Informatica oppure in Scienze dell’informazione, o equivalenti.

Preferibile conoscenza di C, C++, C# e del framework Dot Net.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo un forte spirito collaborativo, maturità, disponibilità, proattività e desiderio diapprendere.

Junior Network Engineer – Biella

Randstad Technologies, per azienda System Integrator italiano operante nel settore ICT, ricerca questa risorsa la quale lavorerà su presidio bancario, all’interno del team ICT, e si occuperà operativamente del supporto alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura di rete e delle postazioni di lavoro.

Il candidato ideale:

E’ un diplomato/laureato in materie informatiche;

Presenta preferibilmente un’esperienza di almeno un anno nella configurazione di routing e switching;

Conosce i protocolli principali di rete

esperienza di troubleshooting e progetti di sicurezza rete

assistenza e gestione dei servizi di rete LAN e WAN

gestione sicurezza informatica antivirus, firewall e spam

L’essere in possesso di una certificazione CISCO è da considerarsi un plus.

Come candidarsi

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Randstad su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di Randstad Technologies

Alle 10:20, nell’area presentazioni dell’evento pisano, Tea Arrigoni, terrà il seguente intervento: Presentazione Randstad Technologies e delle Talent Academies.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale Randstad presente. Non perderti l’occasione!

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre ad Randstad Technologies, le aziende che hanno già confermato la loro presenza sono: Alkeria, Paolino Bacci srl, Bc Soft, CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Apparound, Seacom, Traent, Zerynth, Wolters Kluwer .

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

