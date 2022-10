Randstad ricerca tecnici in Veneto. Offerte di lavoro e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di tecnici da inserire in aziende dislocate in diverse province del Veneto. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Veneto. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per tecnici pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad per tecnici in Veneto

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Coordinatore Operations – Padova

Randstad Italia ricerca questa figura professionale per importante azienda specializzata nel settore eventi, fiere e congressi. La risorsa verrà inserita nell’area tecnica e si occuperà principalmente di:

supporto alle segreterie esterne e agli organizzatori per le esigenze tecniche, logistiche ed organizzative;

richiesta dei preventivi per la fornitura di attrezzature tecniche e allestimenti, in base alle richieste del cliente;

coordinamento dei fornitori dei servizi tecnici (allacciamenti elettrici, assistenza attrezzature multimediali) e complementari (accoglienza, facchinaggio, pulizie …) per eventi e congressi;

preparazione della documentazione tecnica da inviare al cliente e ai fornitori (DUVRI, fascicolo servizi, indicazioni di sicurezza, logistiche …);

preparazione, per ogni evento, della check-list interna e delle comunicazioni per il cliente e i fornitori, con le indicazioni logistiche, gli orari e la planimetria di quartiere;

supporto per la predisposizione del layout dell’evento anche per gli aspetti logistici e di sicurezza coordinati alle attività presenti nel quartiere fieristico;

supervisione dei servizi operativi durante l’evento (accoglienza, sorveglianza, pulizie …);

assistenza come tecnico audio video per le attrezzature multimediali per eventi di modesta complessità;

gestione degli arredi e delle attrezzature complementari, dello stoccaggio e del relativo inventario;

supporto alla parte commerciale per la fornitura dei servizi tecnici di congressi ed eventi;

Requisiti richiesti:

diploma di laurea, preferibilmente in materie tecniche o economiche;

esperienza pregressa nella gestione tecnica di eventi o nel settore hospitality;

background professionale in ambito tecnico;

inglese fluente;

disponibilità a lavorare anche sabato e domenica durante gli eventi;

Saranno inoltre considerati un plus, i seguenti requisiti:

comunicazione, empatia, coordinamento, leadership democratica;

attestato di formazione come addetto antincendio rischio elevato e primo soccorso;

Addetto al nesting – Mozzecane (VR)

Randstad Technical seleziona un programmatore ufficio tecnico settore taglio lamiera nesting, da inserire in una strutturata realtà di respiro internazionale, specializzata nella produzione di semilavorati in acciaio. La risorsa verrà inserita nell’ufficio tecnico e, a seguito di un strutturato percorso di formazione, si occuperà di utilizzare uno specifico software di nesting e un sistema CAD-CAM per il taglio lamiera attraverso il quale avviene la gestione di tutte le macchine di taglio (laser, plasma, ossitaglio, water-jet), le punzonatrici-roditrici e le macchine combinate. La risorsa dovrà interfacciarsi con il reparto produttivo per definire i cicli di lavorazione e verificare lo stato di avanzamento della commessa nel rispetto delle specifiche di lavorazione e dei tempi stabiliti.

Requisiti richiesti:

Diploma o qualifica ad indirizzo tecnico

Interesse per il disegno tecnico e le attività legate al miglioramento produttivo

Curiosità e disponibilità all’apprendimento

Preferenziale, ma non necessaria, pregressa esperienza nella mansione

Gradita la conoscenza, anche base, di SAP

Progettista tecnico e coordinatore attività di assistenza – Bassano del Grappa (VI)

Randstad Italia ricerca questa risorsa la quale, inserita nel team dell’Ufficio Tecnico Elettrico, parteciperà attivamente alla progettazione, documentazione, ricerca e sviluppo di tutta la componentistica elettrica delle apparecchiature e dei prodotti, ponendo particolare attenzione a quadri e schemi elettrici. Essa inoltre gestirà un’attività di service, coordinando gli interventi di assistenza e di implementazioni delle soluzioni di automazione presso i clienti.

Conoscenze e competenze richieste:

Buona conoscenza della progettazione e sviluppo di sistemi elettrici, elettronici e di automazione.

Ottima conoscenza del disegno tecnico.

Buona conoscenza e utilizzo di applicativi CAD per disegno elettrico

Buona conoscenza della lingua inglese.

Chimico – Quero Vas (BL)

Randstad Italia seleziona un perito chimico o un laureato in chimica il quale verrà inserito all’interno di un laboratorio organizzato con l’obiettivo di proseguire in una ricerca avviata dall’azienda, avente lo scopo di porre le basi per lo sviluppo e la realizzazione di un brevetto.

Requisiti richiesti:

diploma di perito chimico o laurea in chimica;

disponibilità a mettersi in gioco in un progetto innovativo;

voglia di intraprendere un percorso di ricerca e sviluppo.

Impiegato ufficio tecnico – Casier (TV)

Randstad Office ricerca questa figura per azienda specializzata nello studio, progettazione e realizzazione di strutture durevoli per l’ambito retail. La risorsa, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico, si occuperà della progettazione del prodotto, gestendo in autonomia la commessa assegnata. Nello specifico gestirà:

la progettazione del prodotto, in costante contatto con il cliente

il contatto con i fornitori per l’ordine del materiale

la compilazione delle distinte basi

il rapporto con la prototipia e il responsabile di produzione

Requisiti richiesti: Il candidato ideale ha una formazione tecnica e ha maturato esperienza, anche minima, nella progettazione di arredamento. Completano il profilo ottima conoscenza del programma CAD 2D.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro tecnici in Veneto che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

