Alkeria, esperta in campo di acquisizione immagini, sarà al TECH JOBS Fair 2022. Opportunità di lavoro e come candidarsi

Alkeria è una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS fair Pisa 2022. Scopriamo di cosa si occupa, le opportunità di lavoro che offre e come candidarsi.

Con un’esperienza di oltre vent’anni nel campo dell’acquisizione immagini, Alkeria sviluppa e produce telecamere digitali USB3 per applicazioni scientifiche e industriali. Conosciamo questa realtà più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Presentazione aziendale Alkeria

Con sede nel Polo Tecnologico di Navacchio, Alkeria vanta un’esperienza ventennale nel settore dell’acquisizione immagini sviluppando e producendo telecamere digitali USB3 per settori industriali e biomedicali. Grazie alla grande esperienza nel controllo di movimento come anche della sincronizzazione della visione, questa azienda offre telecamere di elevate prestazioni e sviluppa soluzioni dedicate per le esigenze dei propri clienti OEM che sono sviluppate completamente in-house per soddisfare qualsiasi specifica richiesta.

Offerte lavoro Alkeria e come candidarsi

Per il potenziamento dell’organico Alkeria è al momento alla ricerca del seguente profilo:

FGPA Engineer – Cascina (PI)

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Alkeria su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a Alkeria, le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: LogObject, Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Domotz, Hyntelo, ION group, Traent, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Zerynth, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

