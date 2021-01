Kasanova lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi ed opinioni

Kasanova cerca spesso personale da inserire nei punti vendita e in sede. Ecco tutte le informazioni utili, il processo di candidatura e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in Kasanova.

Entrando in un negozio di casalinghi c’è chi si stupisce di quanti attrezzi e accessori possano aver inventato e chi, invece, li conosce tutti e ne ha la cucina piena! Se rientri in quest’ultima categoria, allora potresti essere la persona giusta per lavorare in un dei negozi Kasanova. Azienda italiana leader da oltre 50 anni nel settore del casalingo, ha punti vendita in tutta Italia e quindi sicuramente puoi trovare un negozio anche vicino casa. Kasanova ricerca periodicamente personale curioso e appassionato del settore da inserire nei punti vendita su tutto il territorio italiano e negli uffici della sede di Arcore (MB). Lavorare in Kasanaova significa entrare in una azienda dinamica e in continua crescita. Andiamo quindi a conoscere meglio l’azienda, le offerte di lavoro disponibili e come candidarsi.

Profilo aziendale Kasanova

Kasanova S.p.A è una società leader nel settore del commercio di articoli per la casa, presente su tutto il territorio italiano con più di 350 negozi, tra diretti e franchising, per un totale di più di 2000 dipendenti all’attivo. La sede centrare si trova ad Arcore, in provincia di Milano, dove vi lavoro 250 dipendenti. L’azienda opera con i seguenti brand sono Kasanova, Kasanova+, Co.Import, L’Outlet del Kasalingo, Italian Factory, Kikke e La Casa sull’albero. L’azienda nasce nel 1968 sotto un altro nome, F.lli Fontana srl, grazie alla grande passione per il casalingo della fondatrice, la Sig.ra Giannina Fontana. Si trattava di un grossista con una gamma molto ampia di prodotti di livello medio e medio-basso, una ventina di dipendenti e un fatturato di circa 10 miliardi di lire. La svolta avviene nel 1994 con l’inaugurazione del franchising, con i negozi a insegna Kasanova che diventano presto leader nel settore.

Ambiente di lavoro

Il lavoro in Kasanova ruota intorno alla persona. L’azienda, che crede nei valori dell’onestà, dell’intraprendenza e del merito, offre ai propri dipendenti un contesto lavorativo stimolante, creativo e appassionante. Le risorse che lavorano in Kasanova devono essere quindi in grado di fare la differenza e, con il proprio entusiasmo e “voglia di fare”, permettano di raggiungere l’eccellenza nei risultati.

Entrando a fare parte del team Kasanova, troverai un’azienda molta attenta anche ai concetti di trasparenza e sostenibilità (trasparenza nei processi produttivi, certificazione sempre più accurata e severa, standard qualitativi garantiti) e tecnologia e innovazione (digitalizzazione dei servizi, schermi per la proiezione di video dimostrativi).

Il Web Assistant Kasanova per gli acquisti online

Ti abbiamo accennato alla digitalizzazione dei servizi di Kasanava, in risposta alle sempre più crescente e diversificata esigenza dei clienti nell’era tecnologica. Ecco quindi un esempio concreto di innovazione applicata al mondo del retail: il Web Assistant. Si tratta di un servizio che Kasanova ti mette a disposizioni se desideri acquistare via web. Come funziona? Molto semplice, ti registri sul loro sito, dal menu che ti compare selezioni “web assistant” e clicca su “avvia sezione”. Appena sarà il tuo turno, avrai a disposizione un assistente personale che è un vero e proprio commesso di negozio, che ti fa vedere i prodotti che ti interessano attraverso smart glasses e videocamera ad alta definizione! E’ come essere in negozio, in realtà stai facendo shopping comodamente a casa tua con una persona che ti mostra in diretta i prodotti che vuoi acquistare. Concludi poi la sessione e paghi online come solito fare per questa tipologia di acquisti. Una bella idea, questa, messa a punto dal giovane responsabile dell’e-commerce Kasanova, Marco Ghidelli, che ha voluto offrire un servizio aggiuntivo ai clienti Kasanova che possono interagire personalmente con un operatore, proprio come se fossero in negozio!

Posizioni aperte negozi Kasanova

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

VISUAL MERCHANDISER

Questa risorsa si occupa di creare nuovi concept espositivi da allestire all’interno dei punti vendita della catena e di gestire tutte le attività di visual merchandising (organizzazione stilistica delle vetrine e delle campagne, assicurarne l’applicazione nei punti vendita, emanare opportune direttive di visual merchandising per il punto vendita, promuovere lo sviluppo dei team di visual),

Requisiti richiesti:

gradita formazione presso accademia belle arti, in design di interni, architettura, IED o NABA

esperienza maturata nel settore del casalingo/oggettistica per la casa/tessile/scenografo

STORE MANAGER

Lo Store Manager ha il compito di gestire il punto vendita di riferimento, comprese le risorse, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di business prefissati.

Requisiti richiesti:

titolo di studio: Diploma o Laurea

esperienza nel ruolo

competenze commerciali e di vendita

competenze amministrative – gestione della cassa

competenza nella gestione dei turni lavorativi delle risorse

orientamento al raggiungimento degli obiettivi

capacità di lavoro in team

ADDETTO/A VENDITE

Questa risorsa si occupa delle seguenti attività:

assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli nel momento dell’acquisto, tenendo conto delle loro personali esigenze

riordino scaffali

pulizia del punto vendita

operazioni di cassa, riscossione e registrazione della vendita

Requisiti richiesti:

conoscenza delle tecniche di vendita

orientamento al cliente

capacità di lavorare in team

resistenza allo stress

Posizioni aperte sede Kasanova

Visto il momento attuale purtroppo anche nella sede di Kasanova non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche.

Kasanova lavora con noi recensioni

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Kasanova:

“Bella esperienza, sto imparando molte cose!”. Questa la testimonianza di Clara R., dipendente neo assunta con il ruolo di Addetta vendita – Cassiera, che ci dice: “La giornata è piena e a volte un po’ stressante, ma piacevole perché sempre a contatto con il cliente. Fin dall’inizio, i colleghi mi hanno accolto bene, ho trovato delle persone competenti che mi hanno insegnato ad utilizzare la cassa. Da un mese ho iniziato anche ad occuparmi del magazzino e dei nuovi arrivi merce. Se volete imparare come si lavora nella gdo, la consiglio!”.

“Ambiente lavorativo stimolante, accogliente e flessibile”. Livia F., dipendente da 10 anni nel ruolo di Commessa e Cassiera, parla così del suo lavoro in Kasanova: “È un azienda molto valida, sono corretti e precisi nei pagamenti. Si impara a lavorare in team e a gestire tutte le operazioni e attività necessarie per il buon funzionamento del punto vendita e il raggiungimento degli obiettivi (l’azienda è molto attenta a questo!). È un azienda che assicura un lavoro per un tempo indeterminato, i prodotti sono molto buoni e il rapporto qualità prezzo è molto valido”.

“Bella esperienza!”. Così Gianluca P., ex dipendente nel ruolo di Addetto alla gestione degli stock, ci parla della sue esperienza: “Ho avuto modo di imparare il lavoro in poco più di un mese e mi sono trovato bene per tutto l’anno in cui ci ho lavorato. Buono il rapporto con i colleghi e buona la gestione del magazzino, ordinato e preciso. Stipendio buono e straordinari sempre pagati. Ambiente accogliente e team affiatato! Ho lavorato bene”.

Valutazione globale lavoro in Kasanova

Review Overview Ambiente di lavoro Stipendio Formazione SUMMARY 4.5

(valutazione data da dipendenti ed ex dipendenti). Per dire la tua e dare la tua valutazione, contattaci.

Come candidarsi in Kasanova

Per candidarti alle offerte di lavoro Kasanova ti rimandiamo alla pagina aziendale Kasanova Lavora con Noi. Qui trovi l’elenco di tutte le posizioni aperte e, previa registrazione al portale, puoi inviare la tua candidatura in risposta all’annuncio selezionato. C’è anche la possibilità di inviare una candidatura spontanea all’Ufficio HR, che monitora costantemente le candidature ricevute e contatta i candidati in linea con le ricerche in corso.