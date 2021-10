Vediamo nel dettaglio come aprire un negozio di materassi e articoli per il sonno, l’iter burocratico, gli investimenti e i guadagni e il kit di supporto da scaricare

Aprire un negozio di materassi e articoli per il sonno vuol dire rispondere in modo pronto ed efficiente alle moderne esigenze dei consumatori, offrendo loro gli strumenti perfetti per beneficiare del tanto sognato riposo di qualità! Cervicali, lombalgie, mal di testa frequenti, dolori articolari diffusi… sono soltanto alcuni degli innumerevoli disturbi invalidanti che, supporti troppo morbidi, possono provocare.

Il successo dei negozi di materassi

I consumatori si stanno gradualmente avvicinando al concetto di “sonno ristoratore” e stanno finalmente comprendendo che, per massimizzare la resa giornaliera e beneficiare di una concentrazione ottimale, è necessario puntare sulla qualità del riposo notturno; una qualità che soltanto un materasso di ultima generazione può garantire.

Aprire un negozio di materassi e di articoli per il sonno: l’assortimento

Solitamente l’assortimento dei negozi di materassi è molto vasto e, oltre ad una ampia gamma di materassi a molle, ad acqua o all’innovativa linea memory foam, annovera anche un’infinita serie di articoli per il sonno che fungono da valido corollario all’attività principale. L’assortimento dunque dovrà anche contemplare differenti serie di cuscini, letti, reti, coperte e coordinati da letto di esclusiva qualità.

Aprire un negozio di materassi: Consulenza professionale

Oltre ad una line diffusa di prodotti, se il vostro intento è quello di aprire un negozio di materassi ed articoli per il sonno di qualità, dovrete essere in grado di:

fornire al cliente un valido servizio di consulenza professionale;

supportarlo nelle varie fasi d’acquisto e consigliare di volta in volta il prodotto idoneo a soddisfare le individuali esigenze.

È ovvio dunque che l’attività di vendita dovrà essere saldamente ancorata ad una pregressa esperienza professionale maturata nel settore.

La prova del materasso

Sì, avete capito bene. I consumatori moderni sono sempre più esigenti e per offrire un servizio perfettamente in linea con le rinnovate esigenze è iniziativa ormai diffusa, quella di allestire all’interno del punto vendita, una pratica area di prova. Un particolare settore in cui il cliente, opportunamente guidato dal personale dipendente, può testare la funzionalità del prodotto prima di procedere con l’acquisto. Ovviamente questo servizio aggiuntivo implica l’acquisto o la locazione di un locale sufficientemente ampio, ma la fatidica prova materasso potrebbe essere la marcia aggiuntiva per far decollare il vostro business, contribuendo a far conoscere il vostro servizio alla collettività ed attirando un gran numero di clienti nel vostro punto vendita.

Come fare per aprire un negozio di materassi e articoli per il sonno

Il business plan

Prima di lanciarsi nella nuova attività, è bene stilare un business plan analitico. Questo sarà molto utile sia per valutare l’insediamento della concorrenza nella zona di vostro interesse, sia per adeguare l’offerta commerciale alle reali e mutevoli esigenze di mercato.

Il target di mercato

Il target di mercato per questo settore è molto vasto. La qualità del sonno è un argomento che interessa più o meno tutti, ma sicuramente il bacino di utenza maggiore è quello rappresentato dai soggetti over 60. Una fetta di mercato particolarmente predisposta a soffrire delle patologie sopra descritte e per questo più incline a ricercare materassi ed articoli per il sonno di qualità.

Il locale

Il locale deve sorgere indubbiamente in un centro abitato, preferibilmente in una via ad alta densità di traffico che possa offrire ampia visibilità alla vostra vetrina. L’arredamento del punto vendita deve essere confortevole e funzionale e la vetrina deve essere allestita in modo impeccabile, così da invogliare i clienti a varcare la soglia del vostro locale. Per quanto concerne la metratura del punto vendita, 100mq sono più che sufficienti per allestire una vasta area espositiva e le limitate esigenze di spazio possono consentirvi di risparmiare (almeno per i primi tempi) sui costi iniziali di avviamento.

Gli investimenti

L’investimento richiesto per aprire un negozio di materassi e articoli per il sonno varia in funzione dell’ampiezza del punto vendita e alla varietà di articoli accessori che si intende offrire. Indubbiamente conviene iniziare offrendo una serie limitata di servizi, per poi incrementarla man mano che cresce la propria affermazione nel mercato di settore.

Iter burocratico per aprire un negozio di materassi

La procedura burocratica per aprire un negozio di materassi è identica a quella prevista per l’apertura di una qualsiasi attività commerciale. Una volta aperta la Partita Iva dunque, si dovrà presentare una comunicazione di apertura al Sindaco del Comune in cui si intende avviare la nuova attività , accertandosi preventivamente che il locale sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge (impianto elettrico a norma, bagno ed antibagno e uscite di sicurezza). Gli Enti Locali di competenza, infine, possono essere delle preziose fonti a cui attingere per conoscere in anteprima le ultime novità in materia di finanziamenti a fondo perduto e stanziamenti pubblici in favore delle nuove start up. È bene dunque informarsi presso il comune di competenza, prima di avviare l’attività, al fine di valutare l’esistenza di agevolazioni e finanziamenti accessibili.

Aprire un negozio di materassi in Franchising

In molte casi, aprire un negozio di materassi sfruttando un’affiliazione in franchising può essere la scelta ideale per avere successo minimizzando gli effetti tradizionalmente legati al rischio d’impresa. Come è stato più volte detto però, il franchising presenta anche molti svantaggi (in primo luogo la limitazione dell’autonomia imprenditoriale e gli ingenti costi di affiliazione) e rappresenta dunque un’opportunità che deve essere attentamente valutata caso per caso.

