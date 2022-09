Aulab partner del TECH JOBS fair RWE 2022: il centro di formazione per Web Developers

Aulab è partner del TECH JOBS Fair RWE 2022. Vediamo insieme di cosa si occupa questa interessante realtà.

Aulab, Centro di formazione per Web Developers, Coworking Tech e Sviluppo Software, è partner del TECH JOBS fair remote working edition 2022, l’evento che mette in contatto aziende e professionisti del settore tech, che si terrà il 16 e il 17 settembre 2022. Vediamo insieme di cosa si occupa questo centro di formazione IT.

Aulab: chi è e di cosa si occupa

Aulab, una PMI presente dal 2014 nel settore della formazione e sviluppo software, crea corsi di formazione professionale per Sviluppatori Full stack. Gli allievi, grazie al Coworking Tech e alla Software House interna, hanno la possibilità sia di testare direttamente sul campo le abilità acquisite durante i corsi che di entrare in contatto con professionisti del settore digitale e trovare opportunità di business. Il team di Aulab segue ogni fase del percorso formativo accompagnando gli allievi nella realizzazione di applicativi e software.

L’Hackademy, un corso intensivo online da 315 ore che permette di acquisire le competenze utili a iniziare una carriera come sviluppatore web, è già stato già sperimentato con successo da oltre 800 studenti provenienti da tutta Italia in oltre 30 edizioni passate.

Assisti alle presentazioni di Aulab

Ecco l’appuntamento con Aulab nell’area main stage dello spazio immersivo 3D Coderblock:

venerdì 16 settembre

Alle ore 14,30

Giancarlo Valente – Aulab CTO and founder

“Digital Transformation, inizia una nuova carriera nell’ambito IT“



L’intervento sarà nel main stage dello spazio immersivo 3D a cui si accede con la registrazione.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale Aulab presente. Non perderti l’occasione!

Come partecipare al TECH JOBS Fair RWE 2022

Gli utenti registrati su Euspert Bianco Lavoro, i quali abbiano un profilo completo di Nome, Cognome e mansioni, che si registrano all’evento da questa pagina TECH JOBS fair Remote Working Edition (registrazioni entro il 15 settembre!) avranno direttamente accesso alla piattaforma degli eventi virtuali Coderblock con i propri dati visibili al suo interno.

Con il proprio avatar personalizzato associato al profilo Euspert sarà possibile partecipare a queste due giornate assistendo alle presentazioni dai palchi delle aziende o ai talk degli esperti, consultare le posizioni lavorative aperte, trovare postazioni dove poter fare video colloqui immediati, partecipare ad appuntamenti formativi con professionisti del settore.

Le registrazioni sono gratuite, l’evento avrà inizio il 16 settembre 2022.