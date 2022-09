TECH JOBS fair RWE 2022 e Adecco Italia: offerte di lavoro e speech

Adecco è una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS Fair 2022 il 16-17 settembre, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH. Di seguito la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Condividi questo bel contenuto





Adecco è la prima agenzia per il lavoro in Italia che sviluppa e valorizza il capitale umano contribuendo all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Conosciamo l’azienda più da vicino e vediamo le migliori opportunità di lavoro e carriera che offre.

Adecco: profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di oltre 11mila aziende.

Offerte di lavoro

Attualmente sono presenti le seguenti offerte di lavoro.

IT CYBER SECURITY ENGINEER – PROGETTISTA SOFTWARE PER SETTORE AUTOMOTIVE

Adecco Italia Spa ricerca per azienda Multinazionale del settore Automotive, per i loro Plant siti a Bologna ed in Provincia di Torino questa risorsa la qualse si richiede abbia conseguito una Laurea magistrale in Ingegneria Elettronico o Informatica ed ha una comprovata esperienza nel ruolo in aziende del settore Automotive. Il profilo, alle dirette dipendenze di un Project Cybersecurity Manager, si occuperà in autonomia di:

Progettare e implementare driver nei domini ECU Communication e Diagnostic Communication a partire dai requisiti di comunicazione del cliente.

Gestire la verifica delle unità che eseguono la revisione del codice, l’analisi del codice statico (regole MISRA) e il test delle unità con Vector cast (Vector)

Supportare la definizione di architetture funzionali e software per la corretta mappatura dei requisiti per i domini di Comunicazione e Comunicazione Diagnostica

Garantire che le soluzioni implementate siano conformi all’obiettivo di costo (RAM, ROM, tempo di esecuzione della CPU)

Misurare e monitorare le metriche statiche e dinamiche del modulo software.

Configurare le unità software da integrare nel pacchetto di integrazione

Fornire supporto post-consegna per l’integrazione e la correzione dei bug

Requisiti richiesti:

Conoscenze spiccate di Argomenti di sicurezza informatica nel settore automobilistico

Competenze di Architetture hardware elettroniche di sicurezza informatica integrate

Conoscenza di Protocolli di comunicazione automobilistici standard (UDS, KWP2000, CCP, XCP)

Conoscenza di Reti di comunicazione automobilistica (CAN, CANFD, Ethernet, LIN)

Principi di protezione E2E

Standard dell’architettura software Autosar

Architettura software e principi e pratiche di sviluppo S

Sistemi embedded in tempo reale

Linguaggio C, Polyspace, MISRA

Lingua inglese (livello B2)

Conoscenza aggiornata delle ultime tendenze della sicurezza informatica e delle tattiche degli hacker

ISO 15765, ISO 21434, UNECE WP29, ISO26262

Si offre contratto a Tempo Indeterminato con RAL da valutare in base all’esperienza e possibilità di Smartworking.

AUTOMOTIVE EMBEDDED PLATFORM DRIVER ENGINEER – SVILUPPATORE AUTOSAR

La figura ricercata ha conseguito una Laurea magistrale in Ingegneria Elettronico o Informatica ed ha una comprovata esperienza nel ruolo. Il profilo, alle dirette dipendenze di un Direttore Tecnico del comparto Elettronico, si occuperà in autonomia di:

Progettare e implementare driver mcal per microcontrollore partendo dai requisiti e dalle specifiche Autosar.

Progettare e implementare driver di dispositivi complessi scrivendo/modificando i requisiti SRS

Verificare le unità che eseguono la revisione del codice, l’analisi statica del codice (regole MISRA) e il test delle unità con trace cast (Lauterbach) o Vector cast (Vector)

Configurare le unità software da integrare

Fornire supporto post-consegna

Interfaccia con il team di progettazione hardware e il team di piattaforma software

Requisiti richiesti:

Solida esperienza di programmazione in C o C++ e ASM.

Esperienza nella progettazione di sistemi embedded con sistemi operativi preventivi e multitasking in tempo reale

Conoscenza degli strumenti di gestione della configurazione del software, degli strumenti di rilevamento dei difetti e della revisione

Adeguata conoscenza della lingua inglese

Adeguata conoscenza dell’IDE di Lauterbach (sistema trace32 e linguaggio di pratica)

Conoscenza della sicurezza informatica e del sottosistema HSM

Architettura del microcontrollore e conoscenza delle periferiche (TC2xx /TC3xx o MPC56x, MPC57x, MPC58x)

Norma internazionale ISO26262, Sicurezza funzionale dei veicoli stradali

Conoscenza delle regole di codifica MISRA

Si offre contratto a Tempo Indeterminato con RAL da valutare in base all’esperienza e possibilità di Smartworking.

Assisti alle presentazioni di Adecco

Ben due gli appuntamenti con Adecco nell’area main stage dello spazio immersivo 3D Coderblock:

venerdì 16 settembre

alle ore 11,00

Giovanni Barbagallo – Business Consultant | Digital & Technologies @ Adecco

“Adecco: Specialisti nel migliorare la vita“

La value proposition della Specializzazione Adecco Digital & Technologies

alle ore 16,00

Guido Penta – Amichevole IT Recruiter di quartiere @Adecco

“Le opportunità Adecco nel settore ICT: come coglierle al meglio“

Un approfondimento sul mercato IT, le professionalità più richieste e come comunicare al meglio le proprie soft e hard skills tramite CV, Linkedin e personal branding

Entrambi saranno nel main stage dello spazio immersivo 3D a cui si accede con la registrazione.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale Adecco presente. Non perderti l’occasione!

Come partecipare al TECH JOBS fair Remote Working Edition 2022

Gli utenti registrati su Euspert Bianco Lavoro, i quali abbiano un profilo completo di Nome, Cognome e mansioni, che si registrano all’evento da questa pagina TECH JOBS fair Remote Working Edition avranno direttamente accesso alla piattaforma degli eventi virtuali Coderblock con i propri dati visibili al suo interno.

Con il proprio avatar personalizzato associato al profilo Euspert sarà possibile partecipare a queste due giornate assistendo alle presentazioni dai palchi delle aziende o ai talk degli esperti, consultare le posizioni lavorative aperte, trovare postazioni dove poter fare video colloqui immediati, partecipare ad appuntamenti formativi con professionisti del settore.

Le registrazioni sono gratuite, l’evento avrà inizio il 16 settembre 2022.