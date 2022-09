Ecosistema Formazione Italia partner del TECH JOBS fair RWE 2022: la community che supporta la formazione

Ecosistema Formazione Italia è partner del TECH JOBS Fair RWE 2022. Vediamo insieme la mission e gli obiettivi di questa interessante realtà.

Condividi questo bel contenuto





Ecosistema Formazione Italia è una community che supporta il training professionale e mette in connessione appassionati ed esperti della formazione. Supportato dalla startup Wyblo e da una rete di partner, Ecosistema Formazione Italia fornisce tutti gli strumenti utili per far crescere l’intera industria della formazione rendendo accessibile a tutti l’aggiornamento professionale. Questa community è partner del TECH JOBS Fair Remote Working Edition 2022, l’evento dedicato al lavoro da remoto che mette in contatto aziende e professionisti del settore tech, che si terrà il 16 e il 17 settembre 2022. Vediamo insieme la mission e gli obiettivi di questa interessante realtà.

Ecosistema Formazione Italia: mission e obiettivi

Ecosistema Formazione Italia (EFI) è nato per far crescere l’industria della formazione ed è supportato dalla startup Wyblo srl, una Learning Experience Platform che automatizza le pratiche amministrative e permette di migliorare i percorsi formativi grazie alle analitiche di feedback in tempo reale. Questa piattaforma è pensata per chi si occupa di formazione professionale, ponendo l’accento sulla qualità, su un approccio people-centric e sull’innovazione. EFI si pone questi 5 obiettivi:

Connessioni di valore

Una community di professionisti accoglie i membri e si pone l’obiettivo di migliorare la formazione offrendo, di conseguenza, un importante contributo per migliorare la società. Favorendo l’incontro tra domanda e offerta di formazione, Ecosistema Formazione Italia dà l’opportunità di generare nuove opportunità di business oltre che un solido supporto.

Formazione e cultura

L’obiettivo di EFI è quello di sostenere chi si occupa di formazione offrendo opportunità di apprendimento utili a migliorare le competenze in modo tale da aumentare la conoscenza e la propria professionalità in più ambiti (digitale, soft skills & leadership e altro ancora).

Strumenti pratici

Ecosistema Formazione Italia offre ai professionisti della formazione tutti gli strumenti utili a migliorare la propria attività oltre all’aggiornamento sugli ultimi trend e alla collaborazione con fornitori innovativi.

Visibilità e Branding

I membri di EFI potranno portare la loro attività ad un livello superiore grazie alla visibilità che saranno in grado di ottenere grazie alla partecipazione ad eventi di settore oltre all’occasione di poter ospitare eventi utili a dimostrare l’esperienza acquisita nel proprio ambito.

Innovazione continua

Il principio cardine di Ecosistema è quella di mantenere l’innovazione. Il tutto attraverso la creazione di spazi dedicati ai membri i quali avranno la possibilità di lavorare insieme per trovare soluzioni sempre più performanti alle sfide poste al settore della formazione.

Assisti alle presentazioni di EFI

Ecco l’appuntamento con EFI nell’area main stage dello spazio immersivo 3D Coderblock:

venerdì 16 settembre

Alle ore 10,00

Lucilla Crosta – Smarthink CEO & Edulai Ideator & Stefano Marchese – Co-Founder Wyblo e Ecosistema Formazione Italia

“Dalla teoria alla pratica: possediamo davvero le competenze per lavorare in smart working?“

Alle ore 12:00

Stefano Marchese – Co-Founder Wyblo e Ecosistema Formazione Italia

Kevin Giorgis – Co-Founder & CEO at Wyblo srl & Ecosistema Formazione Italia

Dario De Notaris – Learning Technologies Specialist

“Il valore di un ecosistema della formazione in contesti di remote working e lifelong learning“



L’intervento sarà nel main stage dello spazio immersivo 3D a cui si accede con la registrazione.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale EFI presente. Non perderti l’occasione!

Come partecipare al TECH Jobs Fair 2022

Gli utenti registrati su Euspert Bianco Lavoro, i quali abbiano un profilo completo di Nome, Cognome e mansioni, che si registrano all’evento da questa pagina TECH JOBS fair Remote Working Edition (registrazioni entro oggi 15 settembre) avranno direttamente accesso alla piattaforma degli eventi virtuali Coderblock con i propri dati visibili al suo interno.

Con il proprio avatar personalizzato associato al profilo Euspert sarà possibile partecipare a queste due giornate assistendo alle presentazioni dai palchi delle aziende o ai talk degli esperti, consultare le posizioni lavorative aperte, trovare postazioni dove poter fare video colloqui immediati, partecipare ad appuntamenti formativi con professionisti del settore.

Le registrazioni sono gratuite, l’evento avrà inizio il 16 settembre 2022.