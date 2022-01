Aziende: la classifica delle migliori su cui puntare per lavorare

Arriva la classifica delle migliori aziende in Italia e non solo con cui lavorare al meglio. Stiamo parlando della Top Employers 2022 che ci offre una fotografia attuale sulle imprese che investono in maniera adeguata sulle risorse umane





La ricerca di lavoro è un passaggio molto importante nella vita. Si tratta di un’operazione che deve essere portata avanti con attenzione investendo tempo ed energie. Su quali aziende conviene puntare? Quali sono le realtà professionali che in Italia offrono di più ed investono in maniera adeguata sulle risorse umane? La risposta arriva dal Top Employers Insitute che ha creato la classifica delle migliori realtà professionali in cui operare.

La ricerca di lavoro puntando alle aziende vincenti

Quando ci si mette alla ricerca di un lavoro si deve essere consapevoli che si tratta di un processo in cui bisogna investire tempo ed energie. Si tratta di un’indagine che non deve essere fatta in maniera frettolosa ma è importante fare attenzione ai minimi particolari e capire quanto le varie aziende investano sulle risorse umane. Come fare a sapere quali sono le imprese che offrono di più e con cui si lavora meglio? La risposta a questa domanda strategica è data dal Top Employers Institute ossia l’ente certificatore globale delle eccellenze in HR. Arriva così la quattordicesima edizione del Top Employers 2022, la classifica delle migliori aziende con cui lavorare, quelle maggiormente apprezzate in ambito risorse umane. Per la realizzazione di tale classifica, l’ente in questione ha sottoposto le varie aziende alla valutazione del Top Employers HR Best Practices Survey andando poi ad analizzare e confrontare i risultati ottenuti.

Le migliori aziende italiane in ambito delle risorse umane

Sono 131 le aziende italiane che son state certificate come le migliori, di queste ben 42 sono riuscite ad avere la certificazione come Top Employers Europe 2022, mentre 10 hanno ottenuto la certificazione Top Employers Global 2022. Ovviamente in questa sede non è possibile elencare tutte le 131 imprese premiate, per questo ci limiteremo ad indicarne solo alcune. Ad ogni modo il documento integrale è consultabile sul sito della Top Employer. Tornando a noi, tra le imprese certificate in Italia troviamo: Poste Italiane, Ferrari, Lamborghini, Carrefour Italia, Amazon Italy, Accenture, Ducati, Rai Way, Lavazza, Birra Peroni, Windtre, Rds, Generali, Apmlifon. Ed ancora, tra le 42 aziende certificate in Italia ed anche in Europa ci sono: Angelini, Perfetti, Alstom, Puma, Bnl, Unicredit, Electolux, Astrazeneca, Lidl, Dhl.

Aziende dove si lavora meglio: le 10 italiane nella Top Employers Global 2022

Come affermato nelle righe precedenti, sono 10 le imprese italiane che sono riuscite ad entrare nella Top Employers Global 2022 riservata agli enti certificati in almeno 20-25 Paesi in differenti continenti. Ecco le 10 italiane dove si lavora meglio a livello globale:

Takeda Italia,

Dhl Italia,

Bat Italia

Jti Italia,

PepsiCo Italia,

Saint-Gobain Italia,

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna,

Philip Morris Italia,

Boehringer Ingelheim Italia

Tata Consultancy Services Italia.

Queste sono le aziende italiane in cui si lavora meglio a livello globale. Ma quali sono le imprese che hanno creato più posti di lavoro?

Le aziende che hanno creato più posti di lavoro

Tra le varie realtà professionali italiane premiate, ci sono alcune che oltre ad investire in maniera efficace nelle risorse umane hanno anche creato più posti di lavoro. Tra queste il primato spetta ad Amazon, che durante il periodo di pandemia non ha mai smesso di lavorare e di soddisfare i propri clienti. Stiamo parlando di un’azienda che non solo offre diverse opportunità, vari benefit ed ottime retribuzioni, ma ha anche il merito di aver creato e di continuare a creare il maggior numero di posti di lavoro. A dirlo è lo studio di The European House – Ambrosetti confermando il fatto che Amazon è l’azienda creatrice di più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni. Infatti, lo scorso anno ha creato ben 3 mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Una realtà professionale che non si è mai fermata, anzi è stata una delle poche che in periodo di pandemia ha continuato ad operare senza problemi.

