Benetton lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Benetton cerca spesso personale da inserire nei punti vendita e in sede. Ecco tutte le informazioni utili, il processo di candidatura e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in Benetton.

Vi piacerebbe lavorare in Benetton? La famosa azienda italiana di moda, conosciuta per il suo stile colorato e il suo impegno sociale, ricerca personale per i propri negozi ma anche per la sede centrale in Veneto. Andiamo allora a conoscere meglio l’azienda, le opportunità che offre e come candidarsi in una delle offerte di lavoro Benetton.

Benetton profilo aziendale

Benetton Group è una delle aziende di moda più note nel mondo, da sempre attento all’ambiente, alla dignità delle persone e alle trasformazioni della società. Nata nel 1965, è oggi presente nei principali mercati con una rete commerciale di circa 5000 negozi. Il Gruppo ha sede in Villa Minelli, situata a Ponzano, a circa 30 Km da Venezia. La comunicazione “universale” di Benetton ha accompagnato l’espansione globale del Gruppo attraverso un solo messaggio, universale: valido per tutti, al di là dei confini, del colore della pelle, della lingua. Benetton Group opera attraverso i seguenti marchi:

United Colors of Benetton : è il brand di abbigliamento riconosciuto in tutto il mondo per i colori, la maglieria e l’impegno sociale. Frutto del connubio tra creatività italiana e ricerca globale, le collezioni United Colors of Benetton propongono capi di stile e di qualità, nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo di creare un futuro migliore per tutti gli esseri umani.

: è il brand di abbigliamento riconosciuto in tutto il mondo per i colori, la maglieria e l’impegno sociale. Frutto del connubio tra creatività italiana e ricerca globale, le collezioni United Colors of Benetton propongono capi di stile e di qualità, nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo di creare un futuro migliore per tutti gli esseri umani. Undercolors of Benetton : è la linea intimo, mare, pigiameria e accessori di United Colors of Benetton.

: è la linea intimo, mare, pigiameria e accessori di United Colors of Benetton. Sisley: è il marchio di forte personalità, non-convenzionale, con un’estetica di spinta contemporaneità, che lo rende immediatamente riconoscibile e apprezzato. Esce con collezioni per uomo e donna sempre all’avanguardia, con dettagli, stile, qualità.

Benetton lavora con noi

Ma andiamo ora a scoprire quali sono le opportunità di inserimento in Benetton.

Opportunità per giovani laureati

Benetton Group offre molte opportunità di internship per integrare il percorso universitario con l’esperienza pratica. Essendo un’azienda leader nel settore moda e abbigliamento, i neolaureati in Design e il Sales & Marketing, Real Estate e Comunicazione, Operations e Information Technology possono usufruire di un ampio raggio di opportunità e prospettive.

Opportunità per professionisti

Benetton Group offre ottime prospettive occupazionali per professionisti esperti e qualificati in numerose aree che richiedono la presenza di molte figure professionali: stilisti, architetti, commerciali, visual, merchandiser, avvocati, ingegneri.

Aree professionali di inserimento

Queste invece le aree specifiche di inserimento:

Stile prodotto : definiscono e propongono le strategie di ricerca di nuove proposte, attraverso lo sviluppo e i piani di prodotto per le diverse linee. Si occupano inoltre della ricerca innovativa e lo sviluppo delle collezioni per il marchio di competenza.

: definiscono e propongono le strategie di ricerca di nuove proposte, attraverso lo sviluppo e i piani di prodotto per le diverse linee. Si occupano inoltre della ricerca innovativa e lo sviluppo delle collezioni per il marchio di competenza. Area tecnica prodotto : è dedicata allo sviluppo tecnico delle collezioni.

: è dedicata allo sviluppo tecnico delle collezioni. Commerciale : è l’area preposta ad assicurare la formulazione degli obiettivi commerciali del brand gestito e lo sviluppo dei piani/programmi di vendita. I commerciali si avvalgono di una struttura di Product Manager dedicata al brand che ha il compito di sviluppare il marketing delle collezioni, identificare i target di prodotto, l’assortimento, le fasce prezzo ed il posizionamento del marchio.

: è l’area preposta ad assicurare la formulazione degli obiettivi commerciali del brand gestito e lo sviluppo dei piani/programmi di vendita. I commerciali si avvalgono di una struttura di Product Manager dedicata al brand che ha il compito di sviluppare il marketing delle collezioni, identificare i target di prodotto, l’assortimento, le fasce prezzo ed il posizionamento del marchio. Negozi : la rete commerciale Benetton è caratterizzata da prestigiose location nei principali centri storici e centri commerciali e dall’altissimo livello di customer service offerto. Figure di riferimento, dislocate in varie parti del mondo hanno il compito di supportare il cliente nell’identificazione degli articoli più adatti alle loro esigenze.

: la rete commerciale Benetton è caratterizzata da prestigiose location nei principali centri storici e centri commerciali e dall’altissimo livello di customer service offerto. Figure di riferimento, dislocate in varie parti del mondo hanno il compito di supportare il cliente nell’identificazione degli articoli più adatti alle loro esigenze. Operations & Logistica : gestisce l’intero ciclo produttivo dei nuovi articoli di collezione, dall’acquisto della materia prima alla realizzazione del capo finito. Inoltre, questo dipartimento controlla e coordina le piattaforme produttive – le principali sono in Tunisia, Est Europa, Cina, India e Sud-Est Asia – e gestisce, la distribuzione dei capi finiti nei 120 paesi del mondo in cui il Gruppo è presente.

: gestisce l’intero ciclo produttivo dei nuovi articoli di collezione, dall’acquisto della materia prima alla realizzazione del capo finito. Inoltre, questo dipartimento controlla e coordina le – le principali sono in Tunisia, Est Europa, Cina, India e Sud-Est Asia – e gestisce, la distribuzione dei capi finiti nei 120 paesi del mondo in cui il Gruppo è presente. Sistemi informativi : svolge un ruolo di fondamentale supporto nel cambiamento dei processi e dell’organizzazione del Gruppo, con proposte innovative di tecnologie e sistemi all’avanguardia.

: svolge un ruolo di fondamentale supporto nel cambiamento dei processi e dell’organizzazione del Gruppo, con proposte innovative di tecnologie e sistemi all’avanguardia. Comunicazione : quest’area poggia su sei pilastri, che lavorano in stretta collaborazione e sinergia: corporate press, PR, advertising, digital, licensing e graphic design. Ognuno di essi contribuisce, nella propria area di pertinenza, a comunicare l’immagine, i valori, i marchi e le iniziative del Gruppo a livello globale e locale. La comunicazione in Benetton, inoltre, sviluppa progetti e iniziative in sinergia con Fabrica, centro di ricerca del Gruppo, che dal 1994 ospita giovani artisti da tutto il mondo.

: quest’area poggia su sei pilastri, che lavorano in stretta collaborazione e sinergia: corporate press, PR, advertising, digital, licensing e graphic design. Ognuno di essi contribuisce, nella propria area di pertinenza, a comunicare l’immagine, i valori, i marchi e le iniziative del Gruppo a livello globale e locale. La comunicazione in Benetton, inoltre, sviluppa progetti e iniziative in sinergia con Fabrica, centro di ricerca del Gruppo, che dal 1994 ospita giovani artisti da tutto il mondo. Staff: questi uffici supportano l’intero processo aziendale, dalle Risorse Umane all’Amministrazione Finanza e Controllo, alle aree Legali, Fiscali e di Internal Audit. Fanno capo inoltre a questa area anche la struttura Immobiliare, di Retail Design, l’Asset ed il Property Management per l’individuazione di nuove location commerciali e la relativa costruzione/ristrutturazione in prestigiose capitali mondiali.

Benetton lavora con noi, posizioni aperte

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Store Manager

La risorsa avrà piena responsabilità della guida e della gestione del punto vendita coerentemente con le politiche e gli obiettivi dell’azienda, garantendo il raggiungimento e superamento degli obiettivi di performance. L’azienda cerca un diplomato e/o laureato con una solida esperienza nel Retail di almeno 2 – 5 anni, nello specifico nella gestione del business, del personale e dei KPi’s, preferibilmente in aziende strutturate del settore moda, e in particolare nel settore underwear/beachwear. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese/tedesca.

Benetton lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le posizioni aperte, vi rimandiamo alla pagina azienda dedicata agli annunci di lavoro Benetton, che rimandano al profilo LinkedIn del Gruppo. Per candidarsi, è possibile inviare il Curriculum Vitae direttamente dalla pagina, allegando anche una lettera di presentazione e una foto (formato doc, docx. – dimensioni massime: 1 Mb).