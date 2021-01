Vi piacerebbe lavorare in Bennet? L’azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata offre nuovi posti di lavoro e seleziona personale, soprattutto giovani, per i propri punti vendita. Andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte e come candidarsi, ma anche a scoprire qualche informazione in più sull’azienda.

Bennet, profilo aziendale

Bennet è un’azienda completamente italiana nata nel 1964 a Como e da oltre 50 anni leader nel mercato degli ipermercati e dei centri commerciali. Il primo ipermercato Bennet è stato aperto in Lombardia, regione in cui l’azienda ha iniziato la sua crescita consolidata negli anni successivi, che le ha permesso di espandersi anche verso il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria. Attualmente conta circa 8.500 dipendenti, 73 ipermercati, e oltre 45 gallerie commerciali con più di 1.200 negozi distribuiti in tutto il Nord Italia. La catena è tuttora in costante crescita e in continuo rinnovamento, e si dimostra sempre all’avanguardia, proponendo una grande varietà di prodotti.

Formazione del personale

La valorizzazione delle risorse umane è un punto centrale per Bennet. L’azienda, infatti, dedica da sempre attenzione all’attività formativa del personale, che si svolge nel Centro di Formazione di Montano Lucino (Como), avvalendosi del contributo di uno staff di esperti, sia interni che esterni e utilizzando supporti didattici innovativi e tecnologicamente avanzati. Gli interventi formativi hanno un duplice obiettivo: accrescere il bagaglio professionale degli operatori dell’azienda e trasmettere ai collaboratori la cultura, i valori di fondo e gli obiettivi del gruppo, affinché possano non soltanto comprenderli, ma condividerli e farli propri.

Bennet lavora con noi: posizioni aperte nei supermercati

Molte delle posizioni attualmente aperte nei supermercati Bennet riguardano la ricerca di giovani, da inserire soprattutto con il ruolo di addetti vendita nei vari reparti. In linea generale, è richiesta la disponibilità a lavorare su turni oppure anche solamente durante i week-end, mentre per quanto riguarda l’esperienza nel ruolo, questa non è espressamente richiesta in quanto è prevista una formazione sul campo. E’ possibile inviare la propria candidatura per i punti vendita di una delle seguenti città/province: Alessandria, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Forlì, Cesena, Gorizia, Ferrara, Imperia, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza, Novara, Pavia, Piacenza, Pordenone, Torino, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Riassumendo, le posizioni aperte riguardano i seguenti profili:

addetti vendita per vari reparti (bricolage, elettrodomestico/hi-fi, tessile, accessori auto, bazar e casalinghi)

(bricolage, elettrodomestico/hi-fi, tessile, accessori auto, bazar e casalinghi) cassieri : opportunità di lavoro anche per risorse alla prima esperienza

: opportunità di lavoro anche per risorse alla prima esperienza allievi/e Direttori di Punto Vendita : offerta rivolta a candidati con cultura medio-superiore, che saranno avviati alla carriera di Direttore Punto Vendita. Dopo un addestramento pratico per i primi mesi di lavoro, nei quali acquisiranno esperienza nelle attività sia manuali che organizzative nei reparti del settore food, andranno a ricoprire la funzione di responsabile, occupandosi di gestione organizzativa commerciale e delle risorse umane. E’ un ruolo ad alto coinvolgimento che richiede dinamismo e motivazione alla crescita professionale. L’azienda richiede capacità di apprendimento, serietà e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end, ed offre opportunità di carriera, formazione e competenza.

: offerta rivolta a candidati con cultura medio-superiore, che saranno avviati alla carriera di Direttore Punto Vendita. Dopo un addestramento pratico per i primi mesi di lavoro, nei quali acquisiranno esperienza nelle attività sia manuali che organizzative nei reparti del settore food, andranno a ricoprire la funzione di responsabile, occupandosi di gestione organizzativa commerciale e delle risorse umane. E’ un ruolo ad alto coinvolgimento che richiede dinamismo e motivazione alla crescita professionale. L’azienda richiede capacità di apprendimento, serietà e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end, ed offre opportunità di carriera, formazione e competenza. macellai : richiesta esperienza nel ruolo.

: richiesta esperienza nel ruolo. farmacisti per il reparto interno dedicato: la ricerca è rivolta a laureati in Farmacia, iscritti all’albo dei farmacisti. Si richiede disponibilità a turni di lavoro su sei giorni lavorativi settimanali.

per il reparto interno dedicato: la ricerca è rivolta a laureati in Farmacia, iscritti all’albo dei farmacisti. Si richiede disponibilità a turni di lavoro su sei giorni lavorativi settimanali. Apprendisti/e addetti Drive : è un ruolo ad alto coinvolgimento che richiede dinamismo e motivazione alla crescita professionale. Richiesti: capacità di apprendimento, serietà e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end.

: è un ruolo ad alto coinvolgimento che richiede dinamismo e motivazione alla crescita professionale. Richiesti: capacità di apprendimento, serietà e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end. Manutentore ipermercati: la figura ricercata è uno specialista con precedenti esperienze nell’ambito della manutenzione degli impianti meccanici (riscaldamento, climatizzazione, regolazione) e approfondita conoscenza dell’impiantistica elettrica di base e di refrigerazione alimentare.

la figura ricercata è uno specialista con precedenti esperienze nell’ambito della manutenzione degli impianti meccanici (riscaldamento, climatizzazione, regolazione) e approfondita conoscenza dell’impiantistica elettrica di base e di refrigerazione alimentare. Apprendisti/e cassa, scatolame e freschi: si richiede capacità di apprendimento, serietà e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end.

si richiede capacità di apprendimento, serietà e disponibilità a lavorare su turni e nel week-end. Apprendisti addetti vendita: si ricerca personale alla prima esperienza lavorativa o senza esperienza.

Bennet lavora con noi: posizioni aperte sede

Oltre al personale da inserire nei supermercati, Bennet ricerca periodicamente anche vari figure da inserire nella sede centrale che si trova a Montano Lucino (CO) e negli uffici di Turate (CO). Al momento non sono segnalate posizioni aperte in questo ambito.

Come candidarsi in Bennet

La pagina aziendale di Bennet presenta, nella sezione Lavora con noi, tutte le posizioni aperte in azienda. La ricerca delle offerte di lavoro può essere effettuata in base al profilo/posizione oppure in base alla sede/provincia. Qualora non ci fossero posizioni aperte di interesse, è possibile inviare una candidatura spontanea. In questo caso, potete farlo selezionando la vostra provincia e una delle città proposte in elenco e compilare il form online proposto allegando il curriculum vitae aggiornato.