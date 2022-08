Bonus 1.000 euro per lavoratori fragili: che cos’è e come fare domanda

Bonus 1.000 euro per i lavoratori fragili ecco di cosa si tratta, i requisiti necessari, come e quando presentare la domanda.

Quando parliamo del bonus 1.000 euro per i lavoratori fragili, ci riferiamo ad un beneficio una tantum, compatibile con altre tipologie di indennità percepite dal richiedente, che deve far parte della categoria dei lavoratori fragili. Vediamo di cosa si tratta, come e quando inviare la domanda entro e non oltre la data di scadenza fissata.

Bonus 1.000 euro per lavoratori fragili: che cos’è?

Parliamo di un bonus destinato ad una determinata categoria, ossia quella dei lavoratori fragili. Una tantum prevista dalla nuova Legge di Bilancio 2022 per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro per il corrente anno. Un bonus che come detto precedentemente non è rivolto a tutti i lavoratori ma solamente ad una determinata categoria. Dal giorno 8 agosto al 30 novembre 2022 è possibile presentare la domanda per poter accedere a questa misura economica. Vediamo come e quali sono i requisiti di accesso necessari.

Come funziona il bonus 1.000 euro?

Come la stessa Inps afferma, il bonus in questione è destinato ai lavoratori dipendenti privati che hanno diritto all’assicurazione economica di malattia Inps e che lo scorso anno hanno fruito della tutela prevista per i lavoratori fragili. Si tratta di un’indennità una tantum, quindi concessa una sola volta ai lavoratori a cui è stata pienamente riconosciuta una condizione di disabilità o certificazione rilasciata da organi medico legali, che attesti una condizione di rischio del soggetto stesso a causa di immunodepressione, patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita, che abbia portato il soggetto a presentare uno o più certificati di malattia nel 2021. Bisogna specificare che i beneficiari di tale bonus nel 2021 devono aver raggiunto il periodo massimo indennizzabile di malattia e nello stesso anno non devono aver lavorato in smart working nei periodi in cui hanno presentato certificazione di malattia. Il bonus sarà erogato dall’Inps dopo aver presentato apposita domanda.

Chi non può beneficiare del Bonus 1.000 euro

Vediamo chi non può accedere al bonus in questione:

collaboratori domestici (colf e badanti);

impiegati d’industria;

ai dirigenti;

ai quadri (industria ed artigianato);

portieri;

lavoratori autonomi;

lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

A tali categorie di lavoratori non spetta il bonus 1.000 euro per fragili.

Cosa serve per presentare la domanda bonus 1.000 euro

Andiamo ora a parlare della documentazione necessaria per poter presentare la domanda bonus 1.000 euro per lavoratori fragili. Le modalità per la presentazione della domanda sono aperte sul sito Inps dal 8 agosto. Per l’invio della domanda gli utenti devono fornire le seguenti informazioni richieste:

dati anagrafici, la residenza ed i contatti personali;

dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari e quelle riguardanti la situazione lavorativa nel 2021;

le informazioni per l’accredito del pagamento indicando il corretto Iban intestato o cointestato al richiedente.

Queste sono le informazioni base che i richiedenti bonus 1.000 euro per fragili devono indicare nella domanda.

Bonus: come e quando inviare la domanda

L’invio della domanda inerente il bonus 1.000 euro per lavoratori fragili deve essere inviata solo ed esclusivamente attraverso la procedura online. I canali attivati per l’inoltro della richiesta sono:

il portale Inps seguendo il percorso: “prestazioni e servizi, bonus lavoratori fragili, indennità una tantum”. Per fare questo è necessario possedere lo Spid, la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi;

seguendo il percorso: “prestazioni e servizi, bonus lavoratori fragili, indennità una tantum”. Per fare questo è necessario possedere lo Spid, la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi; contact center : al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164.164 (a pagamento da rete mobile a seconda della tariffa del proprio gestore);

: al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164.164 (a pagamento da rete mobile a seconda della tariffa del proprio gestore); recandosi presso vari patronati presenti sul territorio.

Ricordiamo che la domanda per accedere al bonus in questione può essere inviata entro e non oltre il 30 novembre 2022, data si scadenza. Un sostegno economico per i lavoratori fragili che punta a sostenere determinate categorie già provate e messe alla prova.