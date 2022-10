Bonus 550 euro part time: che cos’è e come fare domanda

Bonus 550 euro per lavoratori part time la domanda va inoltrata entro e non oltre il 30 novembre 2022. Ecco le informazioni rilasciate dall’Inps

I lavoratori con contratto part time ciclico verticale entro il 30 novembre 2022 possono presentare la domanda per accedere al Bonus 550 euro part time. Si tratta di un’indennità introdotta dal decreto Aiuti per sostenere i dipendenti delle aziende private. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, i requisiti necessari per accedere alla misura e come presentare la domanda entro e non oltre la data di scadenza.

Bonus 550 euro part time: che cos’è?

Si tratta di un bonus introdotto dall’articolo 2 bis legge di conversione Decreto Aiuti. Un’indennità una tantum per l’anno 2022 che non concorre alla formazione di reddito ed è destinata ai lavoratori con un contratto part time ciclico verticale. L’Inps attraverso la circolare n. 115 del 13 ottobre, ha fornito tutte le informazioni sui requisiti richiesti e come presentare la domanda entro la data di scadenza fissata al 30 novembre 2022. I beneficiari di tale incentivo economico, oltre ad essere stati i titolari di un contratto di lavoro nel 2021, al momento della presentazione della domanda non devono avere altri rapporti di lavoro dipendente e non devono percepire la Naspi o trattamenti pensionistici.

Le istruzioni Inps per presentare la domanda

Come accennato nelle righe precedenti, con la circolare n. 115 del 13 ottobre l’Inps ha fornito le indicazioni necessarie per poter accedere al Bonus 550 part time. I destinatari di questa misura sono i lavoratori con contratto part time ciclico verticale. Questi devono presentare apposita domanda in modalità online, entro e non oltre la scadenza prevista per il 30 novembre 2022. La procedura da dover fare è già attiva. Nello specifico, la richiesta può essere fatta selezionando “indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale,” che si trova sul sito dell’Inps. Per accedere bisogna avere a disposizione lo Spid, Cie o Cns.

Se non avete a disposizione queste credenziali d’accesso, l’alternativa è quella di rivolgersi a patronati oppure telefonare il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa gratuita, o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai vari gestori telefonici). Ricordatevi che una volta presentata la domanda sarà possibile scaricare le relative ricevute, monitorare lo stato della domanda stessa ed eventualmente (se non fatto precedentemente) aggiungere le informazioni riguardanti le modalità di pagamento.

I requisiti necessari per ricevere il bonus 550 part time

Chi sono i destinatari di questo incentivo economico? Possono beneficiare del bonus i dipendenti di aziende private che già nel 2021 avevano con contratto part time ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorativi di almeno un mese. Di fatti, il periodo di interruzione dal lavoro stesso deve essere di almeno 4 settimane e non superiore le 20 settimane. Inoltre, i beneficiari del bonus, nel momento della presentazione della domanda non devono essere titolari di altri rapporti di lavoro dipendente e non devono percepire l’indennità di disoccupazione o trattamenti pensionistici. Tuttavia, il bonus 550 part time è cumulabile con l’assegno di invalidità.

Per questa misura sono stati stanziati 30 milioni di euro e l’Inps si preoccuperà del monitoraggio del rispetto di tutte le norme e del limite di spesa. Infatti, nel caso in cui dovessero venir fuori degli scostamenti rispetto a quanto precedentemente stabilito, non potranno essere concesse altre indennità. Per questo è utile affrettarsi nella presentazione della domanda, così da rientrare tra i beneficiari senza particolari problemi.

L’importanza dei bonus a favore dei lavoratori

Le misure di sostegno economico nei confronti di lavoratori ma anche di famiglie e di giovani stanno crescendo sempre di più, a dimostrazione di quanto la realtà odierna non sia semplice da sostenere. Nonostante ciò si cerca di appoggiare determinate categorie con vari mezzi e fondi messi a disposizione del Governo, il tutto per sollevare i pesi fiscali ed economici che gravano sulle spalle dei cittadini. Ovviamente, non si tratta di soluzioni definitive, ma di strade alternative per provare a migliorare la situazione economica e sociale odierna.

