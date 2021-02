BTicino lavora con noi, posizioni aperte 2021 e come inviare il CV

Ecco tutte le informazioni utili, il processo di candidatura e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in questa azienda.

BTicino è un’azienda che opera nel settore delle apparecchiature elettriche: diffusissimi in quasi tutte le case le sue placche per i comandi luce o i più innovativi dispositivi domotici. L’azienda offre interessanti opportunità di lavoro e stage per Tecnici, Ingegneri Gestionali, Meccanici, Elettrici, Elettronici e Laureati in Informatica, Scienze e Tecnologie dell’Informazione, oltre che per personale di staff / amministrazione. Andiamo a conoscere meglio l’azienda, le offerte di lavoro disponibili ad oggi e come candidarsi per lavorare in BTicino.

Profilo aziendale di BTicino

BTicino è tra i leader mondiali nel settore delle infrastrutture digitali ed elettriche degli edifici ed è fra gli attori delle soluzioni ad alta efficienza energetica e dei progetti per lo sviluppo delle Smart Grid. Inoltre, per il design delle sue esclusive interfacce di comando e controllo e domotiche, è da sempre uno dei protagonisti riconosciuti del “made in Italy” nel mondo. In Italia, in particolare, le sue sedi sono a Varese, Milano, Erba (Como), Azzano San Paolo (Bergamo), Brescia, Ospedaletto Lodigiano, Alessandria, Castellalto (Teramo) e Torre del Greco (Napoli), ed è capillarmente presente su tutto il territorio nazionale con uffici commerciali. L’azienda è inoltre attiva in sessanta Paesi.

BTicino è uno degli asset fondamentali del Gruppo Legrand, multinazionale francese punto di riferimento su scala mondiale per i settori commerciale, industriale e residenziale e componente dell’indice azionario che include le 40 migliori società quotate al NYSE Euronext.

Lavorare in BTicino

BTicino è una azienda da sempre attenta formazione come principale leva di sviluppo delle Risorse, promuove un percorso formativo rivolto ai laureati neo-assunti, con la volontà di coinvolgere i partecipanti nella costruzione dei rispettivi ruoli professionali e con un focus non solo sulla dimensione tecnica, ma anche e soprattutto sugli aspetti gestionali e relazionali.

L’azienda offre infatti un processo d’integrazione particolarmente mirato, corredato da strumenti di comunicazione che contribuiscono ad evidenziare i punti di forza e le aree di miglioramento dei singoli, per costruire insieme percorsi di sviluppo professionale coerenti e personalizzati con le aspettative della persona.

In ingresso, le principali opportunità di lavoro riguardano le seguenti aree aziendali:

Marketing

Logistica

Ricerca & Sviluppo: con l’inserimento di Ingegneri Gestionali, Meccanici, Elettrici, Elettronici e Laureati in Informatica, Scienze e Tecnologie dell’Informazione

Posizioni aperte

Vista l’attuale situazione purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Progettista Tecnologie di Collaudo e Automazione

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Garantire la progettazione dei sistemi di collaudo funzionale necessari alla produzione dei nuovi prodotti (macchine di test funzionale e relativi applicativi di controllo; automazioni di assemblaggio)

Definire le specifiche tecniche (software e Hardware) delle macchine di collaudo sia per gli stabilimenti italiani che esteri di competenza

Interfacciarsi sia con R&D di competenza per definire le specifiche di test, analizzando le esigenze ed i requisiti del prodotto, sia con il costruttore della piattaforma per assicurare la progettazione e realizzazione meccanica conforme alle normative aziendali

Assicurare l’inserimento in produzione sviluppando il sequenziale di collaudo, il software di controllo e redigere la relativa documentazione

Applicare le migliori soluzioni tecniche relativamente alle esigenze produttive e le possibili azioni di miglioramento

Proporre modifiche o revisioni con l’introduzione di nuove tecnologie al fine di migliorare il costo dei prodotti

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria Elettronica / Automazione o titolo equivalente

Buona conoscenza della lingua inglese e/o di quella francese

Conoscenza dei sistemi di test e applicativi National Instruments (titolo preferenziale)

Ottima conoscenza degli applicativi MS Office

Disponibilità a brevi ed occasionali trasferte sia in Italia che all’estero

Progettista Meccanico

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

partecipare allo studio di fattibilità progettuale per lo sviluppo di nuovi prodotti UPS ricercando soluzioni ottimali in termini tecnologici e verificando preventivamente la validità delle soluzioni individuate mediante prove di laboratorio sui prototipi;

garantire la progettazione di dettaglio dei componenti elettromeccanici degli articoli di competenza, verificando il rispetto delle funzionalità e dei vincoli trasmessi e rilasciando la documentazione tecnica conforme alle procedure aziendali;

supportare la funzione di industrializzazione nelle fasi di campionatura e di pre-serie, partecipando alla risoluzione di problematiche che possano insorgere, revisionando, se necessario, i disegni.

Requisiti richiesti:

Laurea in ingegneria meccanica o equivalente

Preferibile conoscenza di Catia V5 o CAD progettazione 3D

Buona conoscenza della lingua inglese

Addetto/a reparti Trattamenti Galvanici

La risorsa, inserita nell’Unità Tecnologica e Impianti, si occuperà della seguenti attività:

Condurre i rilievi dei parametri chimici delle vasche di trattamento, mediante l’impiego della strumentazione del locale laboratorio, e definire le opportune correzioni alle titolazioni

Controllare periodicamente il prodotto trattato al fine di garantire il rispetto dello standard definito

Gestire le risorse a disposizione per la evasione del piano produttivo

Ricercare il continuo miglioramento applicando le pratiche lean in uso nello stabilimento

Garantire l’implementazione dei progetti in corso relativi al miglioramento della qualità dei trattamenti, individuandone di nuovi da sviluppare

Contribuire all’incremento del livello di sicurezza all’interno dei reparti e al progressivo contenimento dell’impatto ambientale, interfacciandosi con l’ente interno di Prevenzione e Protezione e Gestione Ambientale

Requisiti richiesti:

Laurea in Chimica/ Ing. Chimica/ Ing. Dei Materiali e Delle Nanotecnologie o diploma di perito industriale a indirizzo chimico con discreta esperienza nel settore dei rivestimenti con Stagno

Buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di quella francese

Ottima conoscenza del pacchetto Office

Tecnico di Assistenza Sistemi Residenziali e Terziari

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Garantire l’assistenza tecnica post-vendita, telefonica e/o via e-mail, per i prodotti dell’offerta residenziale e terziario, supportando i clienti, la Forza Vendita e i Centri di Assistenza Tecnica nell’individuazione e nella risoluzione di problematiche relative a guasti, malfunzionamenti e non conformità qualitative

Effettuare interventi di assistenza tecnica direttamente c/o i cantieri, quando richiesto

Erogare interventi formativi rivolti ai CAT relativamente alle caratteristiche tecniche dei prodotti dei cataloghi di competenza e al loro funzionamento

Raccogliere in modo sistematico e trasferire informazioni, suggerimenti e richieste dei clienti alle Funzioni aziendali deputate al miglioramento dei prodotti (Marketing di B.U., Qualità e Progettazione)

Requisiti richiesti:

Diploma tecnico ad indirizzo elettrotecnico – elettronico

Conoscenza dei prodotti dell’offerta residenziale e terziario

Utilizzo dei principali strumenti informatici

Gradita conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero

Opinioni sul lavoro in BTicino

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di BTicino:

“Buon ambiente di lavoro”. Giovanni G., dipendente attuale nel ruolo di Operaio, parla così del suo lavoro: “Mi occupo di assemblaggio quadri elettrici per trasformatori navali. Non ho mai trovato grandi difficoltà nello svolgimento delle mie mansioni, anche perché i miei colleghi senior mi sono sempre di supporto. Buon la gestione dell’azienda ed i colleghi sono collaborativi. Come aspetto positivo possono riferire anche i buoni pasto e gli incentivi di produzione”.

“Collaborazione e possibilità di confrontarsi con tutte le funzioni aziendali”. Riccardo T., attuale dipendente nel ruolo di Responsabile Qualità Fornitori, dice: “In azienda ho la possibilità di seguire le problematiche dei processi produttivi sotto più punti di vista e quindi sempre a stretto contatto con i vari reparti e le funzioni aziendali. Non mi annoio mai e imparo sempre qualcosa di nuovo, nell’ottica del miglioramento continuo sia personale che aziendale. Nel tempo, ad esempio, ho avuto l’opportunità di imparare a migliorare i processi produttivi, a volte anche modificando il progetto dei prodotti per migliorare la qualità / produzione”.

“Ambiente di lavoro stimolante e formativo”. Così Valeria N., ex dipendente nel ruolo di Impiegata commerciale, parla della sua esperienza in BTicino: “Per me è stata una buona esperienza lavorativa, mi sono trovata bene sia nelle relazioni con il direttivo sia con i colleghi. Il lavoro non è stato sempre monotono e ripetitivo, come potrebbe sembrare in un ufficio commerciale. Durante i miei due anni in azienda, ho avuto la fortuna di prendere parte al progetto inerente il cambio di sistema operativo, che mi ha permesso di imparare due sistemi ampliando così il mio bagaglio di competenze”.

Come candidarsi in BTicino

Tutte le offerte di lavoro in BTicino si possono consultare alla pagina aziendale BTicino lavora con noi. Per candidarti è necessario registrarti creando un profilo e allegando un curriculum vitae. E’ anche disponibile un form per inviare una candidatura spontanea, qualora non ci fosse delle posizioni aperte di tuo interesse.