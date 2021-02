Gruppo API lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Api cerca giovani laureati in discipline economiche o ingegneria e figure commerciali, ma anche candidati che intendono intraprendere l’attività imprenditoriale come gestori di stazioni di servizio. Ecco tutte le opportunità di inserimento in Api e come candidarsi.

Vi piacerebbe lavorare nel Gruppo Api? L’azienda petrolifera italiana offre interessanti opportunità di lavoro per laureati in ambito economico o ingegneristico e figure commerciali. Inoltre, non mancano opportunità per chi volesse intraprendere una attività imprenditoriale e diventare gestore di una stazione di servizio Api. Andiamo allora a conoscere meglio tutte le opportunità di inserimento in azienda e come candidarsi nel Gruppo Api.

Gruppo API profilo aziendale

Api è il principale attore privato italiano nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità. Con la sua rete di oltre 5000 punti vendita capillarmente diffusi in tutto il Paese, la sua rete logistica e la sua capacità di raffinazione rappresenta un partner essenziale per la mobilità di tutti gli italiani. L’azienda è stata fondata nel lontano nel 1933 ad Ancona e, ad oggi, le attività industriali del Gruppo Api fanno capo ad Anonima petroli italiana. Api gestisce l’intero ciclo petrolifero del “downstream”, dall’approvvigionamento del greggio, alla raffinazione, alla logistica fino alla distribuzione e alla vendita. I distributori sono capillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale, rendono Api il più grande “retailer della mobilità” del mercato italiano, pronto a servire gli oltre 12 milioni di clienti unici.

Api ha sede a Roma, come anche IP Italiana Petroli S.p.A. azienda acquisita dal gruppo. Api Raffineria di Ancona S.p.A. ha invece sede a Falconara Marittima (AN) e Api Gestione Vendite Rete ha sede a Milano. A Londrac’è infine la sede estera di Apioil Uk Limited.

Lavorare nel Gruppo Api

Le ricerche in Api, coma anticipato, riguardano principalmente giovani laureati in discipline economiche o ingegneria e figure commerciali con pregressa esperienza. La disponibilità alla mobilità su tutto il territorio nazionale, la conoscenza della lingua inglese e l’ottima conoscenza degli strumenti informatici sono i requisiti fondamentali per candidarsi a qualsiasi posizione.

Queste le aree aziendali per cui è possibile inviare una candidatura, in quanto non troverete delle vere e proprie ricerche in corso, se non inerenti a stage:

Commerciale

Comunicazione/Marketing

Ingegneria/Costruzioni

Logistica/Depositi

Legale

Amministrazione/Contabilità

Bilanci e Fiscale

Finanza

Controllo di Gestione

Crediti

Informatica

Acquisti

Audit

Risorse Umane

HSSE

Supply/Oil Trading

Produzione

Segreteria

Gruppo API lavora con noi, posizioni aperte

Diventare Gestore Api

Le opportunità di lavoro in API comprendono anche la possibilità di candidarsi per diventare Gestore di una stazione di servizio. L’offerta è sicuramente rivolta a chi possiede uno spirito commerciale e forte motivazione ad intraprendere un’attività imprenditoriale. Al momento, ci si può candidare per diventare gestore API in una delle seguenti località: Savignano sul Rubicone; Riccione (RN); Tuenno (TN); Forlì; Zona Cattolica.

L’attività prevede la gestione del punto vendita da un punto di vista amministrativo e commerciale, garantendo un forte orientamento al cliente. L’aver maturato un’esperienza di gestione commerciale in punti vendita al dettaglio (non necessariamente nel settore petrolifero) costituirà titolo preferenziale in sede di selezione.

Gruppo API lavora con noi, processo di selezione

Il processo di selezione è differenziato in base al profilo ricercato ma generalmente può prevedere:

colloqui individuali

questionari di personalità

test attitudinali

dinamiche di gruppo

Il primo incontro, di carattere motivazionale/attitudinale, si svolge con gli specialisti della Direzione Risorse Umane che al colloquio individuale affiancheranno gli altri strumenti citati, al fine di presentare una rosa di candidature alla funzione che ha richiesto l’assunzione. Gli step successivi consistono in colloqui individuali con il Management della funzione interessata, per un approfondimento di carattere tecnico/professionale e per la verifica delle esperienze eventualmente maturate.

Gruppo API lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le offerte di lavoro Gruppo Api vi rimandiamo alla pagina Gruppo API Lavora con noi dove trovate le ricerche in corso e il link al form di candidatura. Per prima cosa, viene richiesto di scegliere se ci si vuole candidare in Italiana Petroli spa, Api spa o per diventare gestore API. Si prosegue la compilazione, per le normali offerte di lavoro, inserendo i propri dati anagrafici, le informazioni inerenti la formazione e le esperienze lavorative, l’area di business di interesse, l’eventuale appartenenza alle categorie protette e infine si allega il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione. Per candidarsi a diventare Gestore API, è necessario spostarsi alla pagina dedicata alle offerte di lavoro in questo ambito imprenditoriale e compilare l’apposito form di candidatura.