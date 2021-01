Offerte di lavoro Gucci: posizioni aperte e come candidarsi

Il noto Gruppo con sede a Firenze ricerca nuovo personale. Offerte di lavoro Gucci con tante posizioni aperte a cui potersi candidare in maniera autonoma ed immediata. Ecco alcune tra le posizioni attualmente aperte a cui poter guardare con particolare interesse.

Offerte di lavoro Gucci

Il Gruppo Gucci che opera nel settore dell’alta moda è alla ricerca di nuovi professionisti da inserire nel proprio team. Tante le offerte di lavoro a cui potersi candidare in maniera del tutto autonoma. Gucci periodicamente seleziona nuovo personale da inserire nel proprio team con ottime opportunità di crescita e di carriera. Generalmente le offerte di lavoro che il Gruppo pubblica sul proprio sito, si rivolgono sia a professionisti nel settore che a giovani anche senza esperienza, da formare direttamente in azienda. I contratti somministrati ai nuovi assunti sono sia a tempo determinato che indeterminato ma ci sono anche tante opportunità di stage. Il consiglio è quello di consultare periodicamente il sito ufficiale del Gruppo dove sono pubblicate tutte le offerte di lavoro e le posizioni aperte a cui potersi candidare se si hanno i requisiti richiesti.

Il Gruppo Gucci

Gucci è uno dei marchi più importanti ed affermati sia in Italia che all’estero operante nel settore dell’alta moda ed articoli di lusso. La nota azienda fu fondata a Firenze nel 1921 dall’imprenditore Guccio Gucci. Questa nota realtà imprenditoriale è partita dall’apertura di una piccola azienda specializzata nella pelletteria e di un negozio. Da allora il Gruppo si è allargato sempre di più, diventando una realtà davvero molto affermata, dando vita nel giro di poco tempo ad un marchio tra i più conosciuti nel settore della moda. Lavorare in questa realtà professionale rappresenta una grande opportunità da non lasciarsi scappare, soprattutto se si ha la passione e l’amore per la moda.

Le sedi di lavoro

Le sedi di lavoro sono differenti e dislocate su tutto il territorio nazionale. In particolare Gucci è alla ricerca di nuove figure professionali da impiegare nelle sedi di:

Scandicci;

Reggello;

Milano;

Novara;

Recanati;

Fiumicino;

Roma,

Gli interessati alle offerte di lavoro potranno seriamente prendere in considerazione la possibilità di lavorare in queste sedi.

Offerte di lavoro: alcune posizioni aperte

Passiamo ora a presentare alcune delle posizioni attualmente aperte a cui potersi candidare.

Addetto Assemblaggio Borse : il candidato a questa offerta sarà inserito nell’area Assemblaggio Borse di GPA, ossia l’azienda di pelletteria che fa parte della piattaforma industriale della Gucci. Il compito del selezionato sarà quello di preoccuparsi sia della costruzione che dell’assemblaggio di prodotti di pelletteria;

: il candidato a questa offerta sarà inserito nell’area Assemblaggio Borse di GPA, ossia l’azienda di pelletteria che fa parte della piattaforma industriale della Gucci. Il compito del selezionato sarà quello di preoccuparsi sia della costruzione che dell’assemblaggio di prodotti di pelletteria; Digital Concession Merchandiser : il candidato si occuperà di eseguire la strategia di Merchandiser digitale della Gucci per tutti i partner E-tailer che sono gestiti con modelli di concessione appena sviluppati, il tutto andando a riflettere le esigenze aziendali;

: il candidato si occuperà di eseguire la strategia di Merchandiser digitale della Gucci per tutti i partner E-tailer che sono gestiti con modelli di concessione appena sviluppati, il tutto andando a riflettere le esigenze aziendali; Digital Data Analyst : chi sarà scelto per questo ruolo, andrà a lavorare all’interno di un team composto da Data Scientist e Digital Data Analysts. Non è tutto in quanto il candidato andrà a collaborare con i tema di sviluppo del prodotto, il settore e-commerce, marketing e comunicazione e tanto altro;

: chi sarà scelto per questo ruolo, andrà a lavorare all’interno di un team composto da Data Scientist e Digital Data Analysts. Non è tutto in quanto il candidato andrà a collaborare con i tema di sviluppo del prodotto, il settore e-commerce, marketing e comunicazione e tanto altro; Digital Designer: si ricerca un progettista digitale che tra i tanti compiti avrà anche quello di andare a definire ed adattare le risorse digitali esistenti testandole e creando degli efficaci contenuti web.

Queste sono solo alcune delle tante offerte di lavoro Gucci. La lista completa è consultabile sul sito del Gruppo.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Per consultare tutte le posizioni aperte ed inviare la propria candidatura bisogna collegarsi al sito della Gucci, nella sezione “lavora con noi”. Qui avete la possibilità di consultare nel dettaglio tutte le offerte di lavoro e scegliere quella che più vi piace. Per inviare la candidatura è molto semplice. Infatti, una volta trovata l’offerta di lavoro che vi interessa, dovrete cliccare sulla dicitura “Presenta candidatura”, procedere con la registrazione ed accedere alla piattaforma per compilare il form richiesto in tutti i suoi campi ed allegare la documentazione richiesta.