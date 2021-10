Come aprire un Negozio tutto a 1 Euro

La seguente guida si pone l’obbiettivo di esplicare in maniera sintetica, ma anche chiara e precisa, tutto ciò che riguarda l’apertura di un negozio tutto a 1 EURO

Se la tua idea è quella di aprire un negozio e stai facendo delle ricerche per scegliere il giusto settore, questa guida si pone l’obbiettivo di esplicare in maniera sintetica, ma anche chiara e precisa, tutto ciò che riguarda i negozi tutto a 1 euro, mediante risposte ad una serie di domande chiavi a riguardo.

In cosa consiste un negozio tutto a 1 Euro?

Si tratta di un’attività commerciale nella quale viene venduta un’ampia gamma di prodotti, talvolta molto diversi fra loro, applicando un monoprezzo o comunque un paio di prezzi fra cui i prodotti possono oscillare, ad esempio 1,2 e 5 euro. I diversi prodotti sono accomunati dall’essere proposti tutti allo stesso prezzo, ciò al fine di indurre i consumatori ad un acquisto non premeditato, sulla spinta del basso costo, a differenza di quanto accadrebbe ad un prezzo maggiore.

Come fare per aprire un Negozio Tutto a 1 Euro

Per prima cosa bisogna trovare un locale di almeno 50 metri quadri (possibilmente situato in un centro abitato o in una zona commerciale), aprire una posizione IVA recandosi da un commercialista, richiedere l’autorizzazione al comune per la vendita di prodotti non alimentari, ossia la cosiddetta licenza libera, ed infine, punto fondamentale, trovare la merce da mettere in commercio.

Quali le previsioni d’investimento per portare a termine l’operazione

Per completare l’operazione non sono necessari investimenti particolarmente onerosi, potendo il diretto interessato usufruire delle varie forme di franchsing presenti sul mercato. Chiaramente sarà necessaria una somma più consistente per l’acquisizione del locale da adibire a negozio e vi saranno delle spese di apertura per la partita IVA e per gli altri documenti necessari.

Qual è il mercato attuale dei negozi tutto a 1 Euro

Questa tipologia di attività attualmente conta circa 500 negozi sparsi per l’Italia, ma suscita sempre maggiore interesse al pubblico, tanto che numerose sono le ultime aperture nelle grandi città, così come nelle località turistiche, questo perchè risparmiare, o comunque acquistare a questi prezzi, fa piacere a tutti. Dunque i NEGOZI TUTTO A 1,2 EURO segnano un’importante controtendenza rispetto alle difficoltà e alle chiusure cui sono costrette altre tipologie di negozi.

Negozio tutto a 1 Euro in Franchsing

Nel contesto attuale e con l’affermarsi di questi negozi efficaci contro il caro – vita, sempre più sovente le grandi catene hanno iniziato ad aprire punti vendita di grandi dimensioni. Chi volesse aprire un negozio del genere sarà sicuramente incentivato a rivolgersi alla casa madre di un marchio franchsing, questo perchè, oltre alla visibilità del brand, essa può rifornire il negoziante di un’ampia gamma di merci e prodotti, così da garantirgli buoni margini di guadagno.

Quali le normative di riferimento?

Funzionando quest’attività essenzialmente mediante franchsing ci si basa sulla normativa relativa all’affiliazione commerciale entrata in vigore il 25 maggio 2005, grazie alla legge 129/2004. In particolare questa ha previsto che tale contratto:

deve essere redatto in forma scritta a pena nullità;

la durata non deve essere inferiore a 3 anni;

deve contenere determinati elementi (come ad esempio l’ammontare dell’investimento, le spese d’ingresso, eventuale ambito di esclusiva territoriale di un prodotto, specifica del know how fornito dal franchisor al franchisee e quant’altro).

Inoltre si fa riferimento all’articolo 1439 del codice civile per la richiesta di annullamento in caso di fornitura di false informazioni, e agli articoli dall’1 al 9 del progetto di legge n.3834 in ambito di affiliazione.

Vediamo, infine, alcuni esempi di attività di questo tipo che funzionano:

SHOP PREZZOFISSO , che possiede un’ampia gamma di articoli in vari settori e cura settimanalmente l’inserimento di nuovi prodotti. Inoltre è un’azienda che concede il franchsing, con una previsione per quest’anno che dovrebbe vederla arrivare a circa 200 punti vendita dislocati per il territorio nazionale.

, che possiede un’ampia gamma di articoli in vari settori e cura settimanalmente l’inserimento di nuovi prodotti. Inoltre è un’azienda che concede il franchsing, con una previsione per quest’anno che dovrebbe vederla arrivare a circa 200 punti vendita dislocati per il territorio nazionale. EUROCITY, un’importante realtà nazionale che ricerca sempre qualità e prezzi competitivi in base alle esigenze dei consumatori. Consente l’affiliazione con spese ridotte al minimo necessario per l’apertura di un negozio e possiede diversi punti vendita sia in Italia che a Malta.

Supporto e consulenza ai finanziamenti

