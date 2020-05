Come scegliere un corso professionale

Come scegliere il giusto corso professionale che ti permetta di formarti al meglio per il mercato del lavoro? Alcuni consigli pratici ed utili da adottare

Le giuste competenze sia pratiche ma soprattutto teoriche, sono diventate un elemento indispensabile per entrare nel mondo del lavoro e trovare la giusta professione. I corsi formazione professionale mirano a fornire tutte le conoscenze e gli strumenti necessari allo svolgimento di una professione. Questo tipo di corsi è organizzato da organismi che operano nel settore come le Camere di Commercio, le cooperative, le associazioni industriali e artigiane nonché da comuni, province e regioni. Come scegliere tra i tanti corsi formazione professionale il più adatto alle proprie esigenze? Ecco qualche consiglio da tenere in considerazione per orientarsi.

Corso professionale? Sì ma quale?

Negli ultimi tempi, sono aumentati a dismisura i corsi di formazione professionale su tutto il territorio nazionale. Questi sono utili a fornire le giuste conoscenze e competenze sia teoriche che pratiche, necessarie per entrare ed affermarsi nel mondo del lavoro. Oggi, scegliere il giusto corso professionale, ti permette di formati in maniera rapida e mirata, preparandoti al complesso ed articolato mercato del lavoro. Infatti, al termine delle scuole superiori, dovrai scegliere se continuare gli studi all’università oppure tentare di fare il tuo debutto nel lavoro. Tuttavia, il semplice diploma superiore spesso da solo non basta. Oggi più che mai avere delle qualifiche specifiche e mirate, ti aiuta molto nel processo di ricerca della giusta professione. Sono in aumento i ragazzi che scelgono di orientarsi verso un buon corso professionale, in grado di offrire tutta la formazione di cui necessitano, in poco tempo.

Non tutti hanno la passione per l’università. L’offerta di corsi professionali è davvero vasta ed abbraccia differenti campi e settori. Scegliere quello giusto, potrebbe diventare impresa ardua e comunque non semplice. Ecco alcuni consigli che ti potranno essere utili.

Come scegliere un corso professionale

Il primo passo che devi compiere è quello di chiarirti le idee. In gioco c’è il tuo futuro professionale, che non è di certo aspetto secondario o irrilevante nella tua vita. Cerca di avere ben chiaro in mente cosa ti piacerebbe fare e soprattutto in che settore vorresti trovare lavoro. Insomma, diventa davvero essenziale dare risposta alla famosa domanda: cosa vuoi fare da grande? Avere questa informazione è indispensabile, in quanto ti permetterà di orientarti solo verso determinati corsi di formazione professionale, nel settore di tuo interesse. La scelta che stai per prendere rappresenta un vero e proprio investimento di tempo e denaro. Falla in maniera lucida e soprattutto decisa. Purtroppo, chi non ha ben chiare le idee e vorrebbe fare tutto, alla fine molto probabilmente finisce per non fare nulla. Ecco perché bisogna specializzarsi in un particolare ambito professionale. Le imprese sono alla ricerca di personale qualificato e specializzato in determinati e specifici settori.

Quale corso professionale è migliore?

Questa è una domanda estremamente importante a cui dovrai dare una risposta prima di scegliere qualsiasi corso professionale. Nel momento in cui stai per scegliere un percorso di formazione, devi tenere in considerazione quelle che sono le tue passioni ma anche gli obiettivi personali che ti poni. Specializzarti in un settore che realmente ami, ti attira e ti piace, sarà molto meglio che sceglierne uno che in realtà non ti appassiona. Inoltre, nella scelta, devi anche tenere in considerazione se parti da zero oppure già possiedi delle conoscenze di base. Di fatti, ci sono dei corsi professionali studiati per chi è alle prime armi, ma ce ne sono molti altri, ideati per coloro che già hanno delle conoscenze e vogliono specializzarsi con delle competenze in più. Buona abitudine è comunque essere informati sulle esigenze del mercato del lavoro in quel particolare periodo. Infatti, dovrai anche essere in grado di scegliere un corso che ti dia davvero degli sbocchi, altrimenti tutti i tuoi sacrifici diventeranno vani.

Informati sulla professionalità della scuola

Altro aspetto significativo, consiste non solo nello scegliere il giusto corso professionale, ma anche optare per una scuola seria ed affermata. Per scoprire in maniera veloce se la scuola o l’ente che organizza il corso in questione sia davvero eccellente, ci sono delle particolarità a cui dovrai fare attenzione. Ad esempio, verifica che le informazioni date sui corsi non siano vaghe ma dettagliate e curate nei minimi particolari. Inoltre, il programma su cui si articoleranno i corsi, deve essere completo e spiegato nei dettagli. Potresti anche fare delle ricerche sui docenti, in maniera tale da farti un’idea sulla loro professionalità. Ed ancora, cerca di capire il numero di corsi attivati con il numero degli iscritti. Una scuola seria e rinomata, tenderà ad essere scelta da tanti e dunque ad avere ogni anno un numero notevole di iscritti. Non dimenticarti di dare uno sguardo alle recensioni sui corsi precedentemente terminati, ti potrebbe aiutare a farti un’idea più dettagliata. Insomma, prima di iscriverti devi avere a disposizione il maggior numero possibile di informazioni sia sulla scuola che sul corso professionale.

Corso professionale in aula o sul web?

Nell’era del digitale, non esistono solo i classici corsi di formazione professionale in aula, ma si sono diffusi tanti altri disponibili direttamente sul web. In questo caso, la scelta diventa del tutto soggettiva, in quanto, generalmente la qualità del corso in aula o sul web è la stessa. Dipende dalle tue preferenze. Ci sono persone che si trovano a loro agio seguendo lezioni in presenza, mentre altre che prediligono il web e la tecnologia. Inoltre, se decidi di optare per le lezioni online, potrai scegliere di iscriverti ad un corso che si tiene anche fuori dalla città in cui vivi, in quanto sul web le distanze si eliminano totalmente. Ricordati, se la scuola che hai scelto è davvero valida, entrambe le alternative saranno efficaci.

Corso professionale ed eventuali dubbi

Spesso succede di rendersi conto di aver scelto il corso professionale sbagliato, quando ormai è già iniziato ed hai cominciato a seguire le lezioni. Per molti si tratta di un vero e proprio incubo, capire di aver fatto la scelta sbagliata quando ormai è troppo tardi per tornare indietro. Non ti preoccupare, perché, molte scuole hanno studiato delle strategie per evitare questo inconveniente. Ad esempio molte di queste ti aiutano nell’orientamento, facendoti capire con domande specifiche e mirate, quello che realmente è il corso che fa al caso tuo. Non è tutto, in quanto sono sempre di più le realtà formative, che ti consentono di frequentare gratis la prima lezione, in maniera tale da poterti fare un’idea sulle caratteristiche di quel corso professionale, e tirarti indietro se ti accorgi che non era proprio ciò che stavi cercando.

Mettere in pratica le conoscenze in uno stage aziendale

La maggior parte dei corsi professionali prevedono conoscenze teoriche ma anche pratiche, tanto care e ricercate nel mondo del lavoro. Un buon corso di formazione professionale, terminerà con uno stage aziendale, uno strumento che ti permetterà di mettere in pratica le conoscenze teoriche assimilate durante il corso stesso. Inoltre, potrai osservare da vicino quella che è l’organizzazione aziendale, entrare in particolari dinamiche professionali con la tua presenza sul campo. Occasione che potrebbe esserti davvero propizia, permettendoti di fare il tuo ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre, si tratta pur sempre di un’esperienza che come si suol dire, fa curriculum.

Il rilascio dell’attestato

A fine corso potrai ottenere il tuo attestato, un documento che dimostra come hai portato a termine l’intero percorso formativo, acquisendo conoscenze e competenze nel settore. L’attestato ti sarà utile nel momento in cui ti presenterai alle varie aziende, attestando le tue qualifiche pronte per essere messe al servizio di quella impresa. Oramai tutte le scuole ed enti che organizzano corsi professionali, rilasciano attestati, segno di affidabilità e professionalità.

Dai uno sguardo ai costi

Non tutti i corsi professionali sono gratuiti, gran parte di essi sono a pagamento. Dare uno sguardo non solo all’offerta formativa, ma anche ai costi, rappresenta una buona prassi da seguire. Sono sempre di più i corsi offerti da imprese ed enti privati a pagamento. Nel momento in cui ti appresti a scegliere il corso che fa al caso tuo, fai un’attenta analisi anche sui costi che devono essere adeguati ed in linea con l’intera offerta formativa, con la qualità, con la professionalità e fama della scuola o dell’ente che lo propone.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro