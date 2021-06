Corso online gratuito per la ricerca attiva del lavoro: al via Academy OrientaMy organizzato da Orienta

L’Agenzia per il lavoro Orienta organizza Orientamy, un progetto rivolto ai giovani neolaureati e laureandi per accompagnarli nella ricerca del lavoro. Vediamo di seguito tutti i dettagli di questo percorso, i requisiti richiesti e come partecipare.

Profilo Aziendale Orienta

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale. Orienta, grazie alla rete Eurotemps, è anche presente in tutta Europa per offrire servizi HR attraverso un network a livello internazionale.

Academy OrientaMy: che cos’è e come partecipare

Orienta, organizza un corso di formazione online completamente gratuito rivolto a giovani diplomati e/o laureati, inoccupati e disoccupati. Grazie ad una formazione teorica pratica potrai aumentare la tua employability ed essere un protagonista attivo nella ricerca di opportunità professionali. Potrai accedere a corsi di formazione online interamente gratuiti, sarai formato su temi riguardanti:

Networking & Branding

Ricerca del Lavoro

Colloquio di lavoro, Curriculum Vitae e Selezione

Modulo diritti e doveri dei lavoratori

come strumenti fondamentali al giorno d’oggi per la ricerca del lavoro e la promozione di sé.

Obiettivo del corso, quindi, è fornire ai partecipanti un supporto e gli strumenti necessari nella ricerca attiva del lavoro.

Contenuti del corso online

I contenuti del corso saranno i seguenti.

NETWORKING : cosa si intende per Networking; le fasi per la ricerca di nuove occasioni di lavoro; l’approccio del networking per cogliere le opportunità del mercato; come sviluppare ed ampliare il proprio network;

: cosa si intende per Networking; le fasi per la ricerca di nuove occasioni di lavoro; l’approccio del networking per cogliere le opportunità del mercato; come sviluppare ed ampliare il proprio network; BRANDING : la promozione del sé; diventare protagonisti nella ricerca del lavoro; branding & reputation; come distinguersi dagli altri; individuare nuove opportunità;

: la promozione del sé; diventare protagonisti nella ricerca del lavoro; branding & reputation; come distinguersi dagli altri; individuare nuove opportunità; COLLOQUIO DI LAVORO, CV E SELEZIONE : come prepararsi al meglio; le domande ricorrenti; come redigere, aggiornare ed inviare un Curriculum Vitae;

: come prepararsi al meglio; le domande ricorrenti; come redigere, aggiornare ed inviare un Curriculum Vitae; DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

Periodo di svolgimento del corso e durata

Il corso si svolgerà dal 22 al 28 giugno 2021 secondo i seguenti orari:

22/06 e 28/06 dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

25/06 dalle 14.00 alle 18.00

DURATA: 16 ore

MODALITA‘: aula virtuale sincrona

Per iscrizioni, candidarsi all’annuncio entro il 14 giugno 2021.

Come partecipare al corso di Orienta

Per partecipare al corso online gratuito di ricerca attiva del lavoro basterà andare sulla pagina della Academy OrientaMy di Orienta e visionare nel dettaglio le modalità di partecipazione.

