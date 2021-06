Offerte di lavoro Logistica e trasporti: le ricerche in corso di Mister Job

Se stai cercando lavoro nel settore Logistica a Trasporti , l’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in diverse aziende presenti sul territorio nazionale. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte nel settore logistica e trasporti e come candidarsi

Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso nel settore logistica e trasporti pubblicate da Mister Job sul portale Euspert suddivise per località.

Offerte lavoro logistica in provincia di Milano

Carrellista Retrattislista – Cerro Maggiore e Pioltello. Si ricercano, per importante azienda operante nel settore della logistica, queste figure professionali i cui requisiti richiesti sono: esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore; competenza nell’utilizzo del carrello elevatore frontale e retrattile; patentino in corso di validità per la conduzione del carrello elevatore; gestione dello stress; affidabilità; precisione; ottima capacità di lavorare in Team; disponibilità immediata. Link per candidarsi: Carrellista Retrattilista a Cerro Maggiore – Carrellista Retrattilista a Pioltello

Lavoro Logistica e trasporti in provincia di Salerno

Facchino/Addetto Carico-Scarico Merce – Battipaglia . Si seleziona per azienda operante nel settore commercio all’ingrosso questa risorsa i cui requisiti richiesti sono i seguenti: esperienza pregressa nel ruolo; gestione dello stress; affidabilità; precisione; ottima capacità di lavorare in Team; disponibilità immediata. Link per candidarsi: Facchino/Addetto Carico-Scarico Merce.

. Si seleziona per azienda operante nel settore commercio all’ingrosso questa risorsa i cui requisiti richiesti sono i seguenti: esperienza pregressa nel ruolo; gestione dello stress; affidabilità; precisione; ottima capacità di lavorare in Team; disponibilità immediata. Facchino/Addetto Carico-Scarico Merce. Autista Patente C E CQC – Battipaglia. Si seleziona, per azienda settore commercio all’ingrosso comparto arredamento, questa risorsa i cui requisiti richiesti sono i seguenti: esperienza pregressa nel ruolo; competenza nell’uso di sponda idraulica; patentino muletto per carico e scarico; gestione dello stress; affidabilità; precisione; disponibilità immediata. Link per candidarsi: Autista Patente C E CQC.

Offerte lavoro Logistica e trasporti in Veneto

Magazziniere/autista con patente C e CQC – Gruista – Este (PD) e Orgiano (VI). Si selezionano per azienda operante nel settore della distribuzione di materiali edili queste risorse le quali si occuperanno di trasporto e consegna merci. Requisiti richiesti: patente C e CQC in corso di validità; patentino del muletto; propensione alla guida della gru; esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore; precisione; gestione dello stress; disponibilità immediata. Link per candidarsi : Magazziniere/autista con patente C e CQC – Gruista a Este (PD) – Magazziniere/autista con patente C e CQC – Gruista a a Orgiano (VI)

Si selezionano per azienda operante nel settore della distribuzione di materiali edili queste risorse le quali si occuperanno di trasporto e consegna merci. Requisiti richiesti: patente C e CQC in corso di validità; patentino del muletto; propensione alla guida della gru; esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore; precisione; gestione dello stress; disponibilità immediata. : Magazziniere/autista con patente C e CQC – Gruista a Este (PD) – Magazziniere/autista con patente C e CQC – Gruista a a Orgiano (VI) Magazziniere Carrellista – Ponzano Veneto (TV). Si seleziona per azienda operante nel settore della distribuzione di materiali edili questa risorsa la quale si occuperà di gestire le operazioni di magazzino. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni; patentino di conduzione carrello elevatore in corso di validità; precisione; disponibilità immediata. Link per candidarsi: Magazziniere Carrellista.

Altre offerte di lavoro: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro in ambito Logistica e Trasporti direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro