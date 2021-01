CRIF lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

CRIF ricerca professionisti in ambito informatico, economico e statistico. Ecco tutte le posizioni aperte in Italia e all’estero e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in CRIF? L’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, servizi di outsourcing e processing e soluzioni per il credito cerca periodicamente professionisti e giovani che intendono sviluppare una carriera nel settore da inserire sia in Italia che all’estero. Andiamo a conoscere quali sono le posizioni aperte in CRIF oltre ad alcune informazioni sull’azienda e le opportunità di inserimento.

CRIF, profilo aziendale

CRIF è un’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC) e di business information, servizi di outsourcing e processing e soluzioni per il credito. Fondata a Bologna nel 1988, oggi opera in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia). CRIF offre quindi a banche, società finanziarie, confidi, assicurazioni, società di telecomunicazioni, utilities e imprese un supporto qualificato in ogni fase della relazione con il cliente. Dalla pianificazione delle strategie di sviluppo all’acquisizione, fino alla gestione del proprio portafoglio e degli eventuali crediti insoluti. Con l’innovazione alla base del loro costante sviluppo, le soluzioni CRIF consentono di anticipare l’evoluzione dei mercati, di migliorare le performance di business, di ridurre i rischi di credito e commerciali, di prevenire le frodi e di ottimizzare i propri processi contenendo i costi.

Oggi oltre 6.300 banche e società finanziarie, 55.000 imprese e 310.000 consumatori nel mondo utilizzano i servizi CRIF in 50 Paesi. CRIF è una società indipendente, il cui capitale è detenuto per il 90% dai soci fondatori e dal management e per il restante 10% circa da alcuni istituti di credito. Tra questi ultimi, fin dagli anni ’90 nella compagine azionaria sono presenti anche 3 banche di livello internazionale, quali BNL-BNP Paribas, Deutsche Bank e Banco Popolare (la maggiore banca popolare italiana).

Lavorare in CRIF

Figure professionali

Le figure professionali più ricercate in CRIF sono:

Business Analyst

Analyst

Data Analyst

Consultant

.net and java Software Developer

Systems Engineer

Network Engineer

Project Manager

Salesperson

General Staff

Crescita professionale

CRIF ha individuato diversi ambiti di sviluppo per costruire un ambiente fertile sia per la crescita del potenziale sia per le opportunità di carriera di ogni dipendente e collaboratore. Supportiamo in prima linea i nostri talenti, fornendo la possibilità di seguire corsi di formazione in base al profilo professionale e offriamo concrete opportunità per accrescere le competenze e conoscenze di ognuno.

Performance management : che si basa su un approccio sia quantitativo, basato sui risultati, che qualitativo, basato sulla valutazione del comportamento attraverso un feedback costante durante tutto l’anno.

: che si basa su un approccio sia quantitativo, basato sui risultati, che qualitativo, basato sulla valutazione del comportamento attraverso un feedback costante durante tutto l’anno. People model : descrive le informazioni chiave per ciascun ruolo in azienda (Mission, Job Description, Eleggibilità, Competenze) e i percorsi di crescita per le diverse figure professionali.

: descrive le informazioni chiave per ciascun ruolo in azienda (Mission, Job Description, Eleggibilità, Competenze) e i percorsi di crescita per le diverse figure professionali. Mobility: CRIF promuove iniziative finalizzate a sviluppare una cultura aziendale globale, accrescendo opportunità di scambio e condivisione di competenze tra persone appartenenti a strutture di differenti Paesi.

Smart working

L’azienda è inoltre attenta allo strumento dello Smart working. Da anni offre la possibilità ai propri dipendenti di lavorare da remoto grazie a moderni strumenti di collaborazione, accordando 4 eventi al mese da 8 ore, oppure 8 eventi da 4 ore. Nel 2018, è stata inaugurata una sede di lavoro pioniera in fatto di smart working: il CRIF Campus.

Opportunità per i giovani con il CRIF4PostGraduates

La costante ricerca di nuovi talenti ha portato l’azienda negli anni a collaborare con le Università e gli Enti di formazione nazionali in due modi, promuovendo e strutturando la didattica di Master e Corsi di alta formazione per neolaureati:

Master in Quantitative Risk Management Unibo-CRIF : l’obiettivo è quello di formare esperti nella gestione dei rischi degli intermediari finanziari, in grado di svolgere mansioni legate sia all’analisi dell’andamento dei mercati finanziari, sia alla definizione di strategie di gestione dei rischi di mercato e credito.

: l’obiettivo è quello di formare esperti nella gestione dei rischi degli intermediari finanziari, in grado di svolgere mansioni legate sia all’analisi dell’andamento dei mercati finanziari, sia alla definizione di strategie di gestione dei rischi di mercato e credito. Corsi Alta formazione IFOA-CRIF-Nomisma: due percorsi formativi per “Analista funzionale” e “Analista Big Data” finalizzati a inserire figure professionali accuratamente selezionate e formate nel settore economico-finanziario.

CRIF inoltre attiva tirocini formativi della durata di 6 mesi per far crescere i manager di domani.

CRIF lavora con noi, posizioni aperte

Ecco alcune delle posizioni aperte in CRIF nelle sedi italiane:

Property Valuation Specialist – Bologna

Marketing Leader – Bologna

Team Leader garanzie – Bologna

Property Valuation Specialist Level – Bologna

Team Leader – Antifrode – Bologna

Queste invece alcune delle posizioni aperte all’estero:

Collector – Istanbul

Accountant Senior – Istanbul

CRIF lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le posizioni aperte vi rimandiamo alla pagina aziendale CRIF – sezione Carriere. Per candidarsi registrarsi e creare un account per l’invio del proprio curriculum.