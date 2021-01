Lavorare alle Terme di Sirmione, posizioni aperte e come candidarsi

Se pensi a Sirmione cosa ti viene in mente? Sì, il lago, il castello, le grotte di Catullo ma la perla del Lago di Garda è conosciuta soprattutto per le sue terme! Il complesso delle Terme di Sirmione, in provincia di Brescia, è infatti fra i più famosi e lussuosi in Italia. Non male come primato in un Paese come il nostro, che vanta il maggior numero di stabilimenti termali in Europa, e ha un turismo termale florido e in continua crescita. Perché quindi non prendi in considerazione l’idea di lavorarci? Non pensare ci siano posti di lavoro solo per massaggiatori, bagnini o estetiste. Le strutture termali oggi racchiudono una serie di servizi molto amplia e diversificata, che include non solo quelli legati alla salute al benessere ma anche a quelli più turistici e dell’hospitality. Lavorare alle Terme di Sirmione, in particolare, significa che puoi inserirti in una delle seguenti funzioni aziendali: Corporate, Ospitalità, Salute e Benessere, dove il personale impiegato è vario. Ricercate sono tutte le figure tipiche di un hotel, medici e professionisti del settore salute e benessere, tecnici ed operai per la manutenzione e il corretto funzionamento della struttura termale, impiegati e molto altro ancora. L’azienda è periodicamente alla ricerca di personale, ecco allora tutte le posizioni aperte e come candidarsi in Terme di Sirmione.

Profilo aziendale Terme di Sirmione

Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. è una delle realtà termali storiche più importanti d’Italia nonché azienda rilevante, anche in termini di indotto, rispetto al territorio in cui opera. L’acqua di Terme di Sirmione, la risorsa che rende famosa la struttura, è di origine meteorica e, prima di sgorgare dalla sorgente Boiola, segue un lungo percorso che si compie in più di 20 anni. Nasce dal bacino del Monte Baldo, a più di 800 metri di quota, e scende fino a più di 2.100 metri sotto il livello del mare, dove si arricchisce di minerali e aumenta la sua temperatura fino a 69°, per poi riversarsi nella sorgente Boiola, dove un complesso sistema di tubature di acciaio la incanala ai due pozzi, Catullo e Virgilio, situati sulla sponda orientale della penisola di Sirmione. La solidità e la crescita aziendali sono frutto di un lavoro centrato sul cliente nonché di una qualità di servizio imprescindibile rispetto alla formazione e alla competenza del personale, alla salvaguardia dell’Ambiente e del territorio, alla sicurezza per clienti e dipendenti e all’analisi e al confronto dei riscontro di tutte le parti interessate.

Opportunità di inserimento

L’offerta dell’azienda è diversificata e si sviluppa su quattro aree di business: salute, benessere, ospitalità e prodotti a marchio. I servizi vengono erogati nelle sette strutture aziendali, mentre i prodotti a marchio vendono diffusi su tutto il territorio nazionale sia attraverso importanti partner che negozi diretti.

Questi gli ambiti di inserimento:

SPA TERMALE AQUARIA

E’ la Spa Termale di Terme di Sirmione. Circondato dalla cornice del Lago di Garda conta oltre 10.000 mq di benessere, di cui oltre 3.500 di superficie coperta, 6.500 di parco inoltre, ben 700 metri quadrati di superficie d’acqua termale.

CURE

Terme di Sirmione offre servizi di prevenzione, salute e benessere personalizzati e innovativi per tutta la famiglia attraverso due stabilimenti termali:

Terme Catullo, in Centro storico a Sirmione, dove sono presenti le seguenti strutture: Centro Specialistico per la Cura della Sordità Rinogena, Reparto cure inalatorie Reparto fanghi/bagni/idromassaggi/massaggi terapeutici.

Terme Virgilio, situate a Colombare di Sirmione, dove sono presenti le seguenti strutture: Reparto Pediatrico, Centro Specialistico per la Cura della Sordità Rinogena, Centro Specialistico per la Cura delle Broncopneumopatie, Reparto cure inalatorie Reparto fanghi/bagni/idromassaggi e massaggi terapeutici e Reparto cure ginecologiche Servizio di riabilitazione

OSPITALITÀ

Terme di Sirmione offre ai propri ospiti anche una efficiente struttura alberghiera termale: il Grand Hotel Terme, l’Hotel Sirmione e Promessi Sposi, l’Hotel Fonte Boiola dispongono di un reparto e di una piscina termali per effettuare comodamente in albergo diverse terapie, e l’Hotel Acquaviva del Garda 4* che non dispone di un reparto termale ma vi è al suo interno un’ampia area benessere e trattamenti.

In ognuna di queste strutture, come si può dedurre, il personale è numeroso e diversificato: lo staff impiegatizio amministrativo che si occupa della gestione dell’intera azienda, gli specialisti – medici in primis – che garantiscono le cure, gli operatori per il settore ospitalità, e molti altri ancora. Insomma, le opportunità di lavoro in Terme di Sirmione sono davvero tante.

Posizioni aperte

Attualmente sono ben oltre 20 le posizioni aperte in cinque dei sei settori aziendali presenti – Salute, Accoglienza, Ristorazione, Benessere, Corporate e Retail. Vediamole una ad una:

Corporate

Manutentore elettrico

Manutentore idraulico

Addetto/a Booking Cat. Protette Legge 68/99

Addetto/a booking lingua tedesca-inglese

Addetto social

Salute

medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa

medico specializzato in otorinolaringoiatria

medici

fisioterapisti

informatori medico scientifici

Benessere

Accoglienza

Cameriere ai piani

Facchini

Direttore

Ristorazione

chef di partita

demi chef di partita

commis di cucina

chef de rang

demi chef de rang

commis di sala

addetto bar

​cameriera/e di sala – Golf Bogliaco

Retail

addetti vendita store (con ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, conoscenza di una seconda lingua straniera tra russo e tedesco)

Principali requisiti richiesti per lavorare alle Terme di Sirmione

Per tutte le posizioni è preferibile: aver conseguito il corso di Formazione generale per lavoratori (4 ore) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e il corso di Formazione specifica per lavoratori (rischio basso – 4 ore) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).

Opinioni sul lavoro in Terme di Sirmione

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) delle Terme di Sirmione:

“Ambiente di lavoro tranquillo e piacevole”. Marta C., dipendente attuale nel ruolo di Cameriera ai piani, parla così del suo lavoro: “Alle Terme di Sirmione si lavora con serenità, anche se a volte può essere un lavoro molto faticoso (come in tutte le strutture, se si lavora come cameriera ai piani). L’azienda è però gestita molto bene e non ho mai avuto problemi con colleghi o superiori. La parte piacevole del lavoro è stare in mezzo a tanta gente, conoscere sempre nuove persone e imparare qualche parola straniera!”.

“Serietà e professionalità”. Così Chiara R., dipendente nel ruolo di Estetista, parla del suo impiego nel centro benessere: “Lavoro alle Terme di Sirmione ormai dai 5 anni e mi trovo molto bene. Il personale del centro benessere è altamente qualificato e si lavora quindi con professionalità e serietà. Abbiamo a disposizione attrezzature all’avanguardia che garantiscono alti standard di qualità”.

“Buon lavoro stagionale”. Cristian M., ex dipendete nel ruolo di Bagnino, ci dice: “Per due anni ho lavorato come bagnino con un contratto stagionale, durante il periodo estivo. Mi sono trovato davvero bene, buon rapporto con i colleghi e la direzione. Ottima la struttura termale e le piscine, ambiente curato e ben tenuto. Lo consiglio per chi cerca un lavoro stagionale ma anche per chi vuole inserirsi stabilmente nel settore”.

Come candidarsi in Terme di Sirmione

Alla pagina aziendale sezione – Lavora con noi puoi consultare tutte le opportunità di lavoro Terme di Sirmione. Per candidarti a lavorare alle Terme di Sirmione, devi inviare il curriculum vitae, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/2003, direttamente all’indirizzo e-mail citato online: selezione@termedisirmione.com, specificando in oggetto la posizione per la quale ti candidi. Se invece non ci sono posizioni aperte di tuo interesse, l’azienda ti invita ad inviare comunque una candidatura spontanea, che sarà presa in considerazione in vista di future opportunità.