Da Mercuri International Italia si è parlato di talent attraction

Durante questo evento di grande rilevanza, in cui anche Bianco Lavoro era presente, si è parlato di talent attraction e talent retention due fattori che le aziende non possono più ignorare.

Condividi questo bel contenuto





Da Mercuri International si è tenuto un evento di grande importanza, in cui anche Bianco Lavoro era presente, per fornire alle aziende tutti gli strumenti necessari per la gestione dei talenti.

Al Mercuri International Italia ecco i relatori che hanno parlato di talent attraction e talent retention

Coloro che hanno trattato questi due argomenti, ormai fondamentali per ricercare e trattenere talenti, sono stati:

Moderatore:

Davide Maggio – Temporary HR Manager / Membro del direttivo AIDP Lazio

Relatori:

Nicoletta Bressa – Talent Acquisition & Employer Branding Senior Manager – Sisal

– Talent Acquisition & Employer Branding Senior Manager – Sisal Fabio Panella – Director Sales & Operations – Southern Europe – Talent.com

– Director Sales & Operations – Southern Europe – Talent.com Giovanni D’Anna – New Business Development Manager – Mercuri International Italia

Talent attraction

“Non sono più le aziende che scelgono i candidati, ma i candidati che scelgono le aziende! E i Recruiter devono sempre più lavorare con il marketing e fare reale talent attraction!”. Questo è il concetto più “forte” che è stato sviscerato a questo splendido evento HR presso Mercuri International Italia.

Quindi un’organizzazione deve avere la capacità di attrarre le giuste persone attraverso tutta una serie di strategie quali:

Nuove modalità di ricerca e nuovo comportamento legato al web;

Evoluzione nelle modalità di ricerca dei candidati da parte delle aziende e targettizzazione degli stessi;

Nuove esigenze in termini di comunicazione.

Ma quali sono gli attuali elementi chiave a questo riguardo? Eccoli:

Intelligenza Artificiale (AI): la tecnologia al servizio delle Risorse Umane e il supporto in tutti i touch-point uomo macchina;

Trasparenza salariale: un tema centrale per i candidati e uno tra i principali criteri di selezione delle offerte da parte dei candidati;

Flessibilità: quindi la possibilità dello Smart Working; politiche di benefits e autonomia.

Talent Retention

Si è parlato anche di talent retention e degli strumenti utili, alcuni dei quali sono:

Valorizzare la cultura aziendale

Welfare aziendale

Rapporti interpersonali

Piani di carriera

Ambiente di lavoro

Ma cosa fanno le aziende per adeguarsi all’evoluzione del comportamento dei talenti? Attraverso una serie di statitistiche sono stati analizzati i dati forniti da diversi Case Studies.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro