Randstad ricerca operai in Liguria. Offerte di lavoro e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di operai da inserire in aziende dislocate in diverse province della Liguria. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Liguria. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per operai pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro operai in Liguria: le ricerche in corso di Randstad

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Addetto al filling lubrificanti – Savona

Randstad Italia Spa, per importante azienda leader nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità, ricerca un Operatore di deposito, reparto lubrificanti. La risorsa si occuperà di:

Riempire gli imballi vuoti (flaconi, secchi, fusti, subi) con olio lubrificante finito, utilizzando apposite linee di confezionamento (macchinari);

Controllare il funzionamento dei macchinari approvvigionandole con gli accessori ausiliari (contenitori, scatole, tappi, etichette, ecc.;

Operare nelle aree operative dedicate all’immagazzinamento dei prodotti imballati e alla preparazione dei carichi in ricezione/spedizione ed eventualmente presiedere alle operazioni di gestione dei carichi sfusi (basi lubrificanti, additivi, prodotti finiti);

Al termine della lavorazione, redigere il rendiconto della produzione in termini di numero di pezzi prodotti, inclusi gli scarti, fornendo riscontro al capo reparto.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Diploma preferibilmente tecnico (perito industriale chimico, meccanico o equivalente);

Esperienza maturata in stabilimenti di produzione ove sono applicati sistemi di gestione sicurezza e qualità;

Disponibilità a lavorare su turni.

Può essere richiesto l’uso del carrello elevatore (corsi di formazione e addestramento a cura dello stabilimento).

Operaio assemblaggio meccanico – La Spezia

Si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di:

assemblaggio, montaggio e controllo qualità;

attività di assemblaggio da banco;

confezionamento fine linea.

Requisiti richiesti:

ottima manualità;

dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti elettrici e meccanici;

utilizzo dell’attrezzeria da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani);

capacità di interpretare il disegno meccanico di montaggio;

gradita esperienza in contesti produttivi del settore meccanico e nelle lavorazioni da banco;

disponibilità a lavoro full time.

Operatore Metalmeccanico Turnista – Imperia

Si ricerca questa figura profdessionale la quale si occuperà di:

assemblaggio e montaggio di componenti elettromeccanici;

attività di assemblaggio e confezionamento a banco e in linea;

effettuare le lavorazioni entro le tempistiche prefissate.

E’ gradita esperienza in contesti produttivi sia come operatore da banco che su catena di montaggio.

Requisiti richiesti:

ottima manualità;

dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti elettromeccanici;

utilizzo dei principali attrezzi da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani);

capacità di mantenere il ritmo di produzione;

disponibilità a lavorare su turni.

Meccanico – Albenga (SV)

Randstad Italia ricerca per importante azienda questa risorsa. Si richiede:

capacità di eseguire lavorazioni di meccanica

precisione ed attenzione al dettaglio

forte motivazione

capacità di lavorare per priorità ed obiettivi

capacità di lavorare in team

Requisiti richiesti:

preferibile titolo di studio ad indirizzo meccanico;

pregressa esperienza nella mansione;

conoscenza base del disegno tecnico e del pacchetto office;

disponibilità ad effettuare interventi presso aziende consociate, qualora necessario;

buone capacità relazionali e di lavoro di squadra.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro operai in Liguria che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

