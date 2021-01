DentalPro lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

DentalPro cerca medici, igienisti dentali, assistenti alla poltrona, receptionist e altre figure professionali per i propri centri in tutta Italia.

Numerosi posti di lavoro nei centri DentalPro per professionisti del settore sanitario e non solo. Il gruppo di Centri Dentistici Professionali offre cure odontoiatriche con materiali e attrezzature avanzate e, in seguito al successo dei primi centri aperti in Lombardia, è in veloce espansione in tutta Italia e cerca periodicamente personale per nuove aperture. Vediamo meglio il profilo aziendale e le opportunità di lavoro con le posizioni attualmente aperte.

DentalPro, profilo aziendale

I Centri DentalPro rappresentano una nuova realtà nata dall’unione di 4 importanti marchi dell’odontoiatria in Italia: DENTALPRO, GIOVANNI BONA, DENTADENT e DR.DENTIST, sinonimi di innovazione, qualità e professionalità. La caratteristica che li contraddistingue è che tutti Centri sono di proprietà e sono presenti principalmente all’interno dei più importanti Centri Commerciali Italiani, per garantire così la massima disponibilità oraria e comodità ai pazienti. Il gruppo DentalPro è infatti presente in 13 Regioni Italiane (oltre 55 province) con oltre 180 strutture attive che possono contare su oltre 1.000 odontoiatri professionisti iscritti all’Albo e più di un milione di pazienti in tutta Italia. DentalPro sviluppa centri dentistici di ultima generazione, dotati di attrezzature moderne e strutture all’avanguardia. La filosofia di DentalPro è mettere al centro il paziente e le sue esigenze, al fine di poter soddisfare qualunque necessità clinica in un ambiente sereno e accogliente.

DentalPro lavora con noi, posizioni aperte

Staff di clinica

Responsabile di Centro Odontoiatrico: risorse con esperienza nella vendita B2C e nella gestione di un team. Si occuperanno di attività amministrative e contabili finalizzate al buon andamento della clinica.

Responsabile pazienti: risorse con esperienza nella vendita di servizi e ottime capacità relazionali.

Receptionist: risorse con almeno 2 anni di esperienza nella gestione di un front-office (preferibilmente presso studi medici, dentistici, ecc,), ottimo utilizzo del computer e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.

Assistente alla poltrona: risorse con esperienza in area igiene, conservativa, ortodonzia, implantologia, endodonzia, protesi, chirurgia. Gradito il possesso dell’attestato ASO.

Medici Odontoiatri

Ortodontista: risorse con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo, possesso della Certificazione Invisalign e disponibilità di almeno 1 giorno alla settimana

Generalista: risorse con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo e disponibilità di almeno 2 giorni alla settimana

Implantologo: risorse con 10 anni di esperienza in chirurgia odontoiatrica ed implantologia con metodica All on 4 e All on 6

Igienista: risorse con almeno 1 anno di esperienza nel ruolo e disponibilità di almeno 1 giorno alla settimana

Odontotecnici

Al momento non ci sono posizioni aperte per la figura di Odontotecnico, prova comunque a candidarti comunque per opportunità future.

Staff di sede

HR Junior recruiter: si richiede laurea triennale o specialistica e esperienza pregressa di stage o tirocinio curriculare in società di ricerca e selezione;

Analista Ufficio Acquisti: si richiede diploma ed esperienza di almeno 2 anni in ufficio acquisti preferibilmente del settore GDO;

Finance – Senior accountant: con conoscenza approfondita di contabilità e bilancio ed esperienza di 3/5 anni in big four di revisione

Finance – Ciclo Attivo: con esperienza di almeno 3/4 anni nella funzione

Recruiting Day DentalPro

Periodicamente vengono organizzati dei Recruiting Days a cui poter partecipare. Attualmente si ricercano Responsabili Pazienti e Responsabile di centro odontoiatrico. Per partecipare all’evento andare alla pagina Recruiting Day e candidarsi. Nel caso di contatto da parte dell’azienda si potrà conoscere il Gruppo DentalPro ed il Team che al suo interno si occupa della selezione del personale. Si avrà la possibilità di trascorrere 3 ore circa in azienda avendo l’opportunità di conoscere il ruolo proposto e farsi apprezzare per ottenere la posizione in uno degli oltre 160 centri DentalPro in Italia.

DentalPro lavora con noi, come candidarsi

Per candidarsi ad una delle ricerche in corso, cliccare sulla posizione desiderata e compilare il form online allegando il proprio cv e lettera di presentazione. In alternativa, l’azienda valuta con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti interessati ad entrare a far parte del gruppo e per questo è possibile inviare una autocandidatura. Tutte le posizioni aperte nel gruppo DentalPro le potete trovare alla pagina web aziendale “DentalPro lavora con noi”.