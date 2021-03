Barilla lavora con noi: le posizioni aperte e come candidarsi

Ci sono rilevanti offerte di lavoro in Barilla che attualmente è alla ricerca di nuove figure professionali. Le opportunità di lavoro sono sia in Italia che all’estero, con possibilità di carriera e di crescita professionale. Ecco alcune tra le posizioni aperte e come candidarsi ad esse.

Nuove offerte di lavoro Barilla

Barilla la nota multinazionale che opera nel settore alimentare è alla ricerca di personale da assumere ed inserire nel proprio team di lavoro. Interessanti prospettive di crescita professionale rendono il tutto più interessante ed allettante per i tanti alla ricerca di una professione. Il noto Gruppo è costantemente alla ricerca di nuove figure professionali e di talenti da assumere per accrescere la potenza competitiva dell’azienda. Essendo una multinazionale affermata in vari Paesi, ci sono opportunità di lavoro sia in Italia che all’estero. Si tratta di una realtà particolarmente affermata ed in continuo sviluppo, che offre un ambiente di lavoro dinamico, giovanile, competitivo e collaborativo. Il benessere dei dipendenti è molto importante perché da questo dipendono le performance lavorative. Particolare attenzione viene data al cliente, alle sue esigenze e desideri, offrendogli tanti prodotti di qualità a prezzi accessibili.

Il Gruppo Barilla

Il Gruppo Barilla nasce a Parma nel 1877 da Pietro Barilla che aprì un negozio di pane e pasta. Con il tempo l’azienda è cresciuta sempre di più diventando una vera e propria multinazionale nel settore alimentare. Stiamo parlando di una realtà leader nella produzione di pasta ma anche di altri prodotti come sughi pronti, surgelati, pane, farine e tanto altro. La Barilla è presente in molti Paesi nel mondo, con 29 stabilimenti produttivi in Italia e all’estero, con oltre 8 mila collaboratori. Il Gruppo è in continua evoluzione, affrontando ogni giorno sfide competitive.

Le sedi di lavoro

Attualmente ci sono differenti sedi di lavoro sul territorio nazionale alla ricerca di nuova manodopera. In particolare ricordiamo:

Parma;

Melfi;

Cremona;

Queste sono al momento le principali sedi alla ricerca di nuovo personale, con varie posizioni aperte a cui potersi candidare.

Le posizioni aperte

Tra le varie posizioni di lavoro menzioniamo:

Trasfertista elettrico : il candidato ha un diploma di scuola media superiore con esperienza nell’istallazione delle apparecchiature elettriche e la conoscenza delle normative vigenti nel settore. In questo caso è richiesta esperienza di almeno 6-7 anni con la disponibilità a trasferte sia in Italia che all’estero;

: il candidato ha un con nell’istallazione delle apparecchiature elettriche e la conoscenza delle normative vigenti nel settore. In questo caso è richiesta esperienza di almeno con la sia in Italia che all’estero; Marketing Manager Sauces: si ricerca un laureato in marketing o economia con anni di esperienza nel marketig. Fondamentale la conoscenza dell’inglese e degli strumenti MS Office;

si ricerca un laureato in marketing o economia con anni di esperienza nel marketig. Fondamentale la e degli strumenti MS Office; Automation Project Engineer: per questo ruolo si ricercano candidati con Master in Ingegneria elettronica/dell’automazione ed un esperienza professionale di almeno 4 anni. Necessaria la conoscenza dell’inglese e la disponibilità a spostamenti in Italia e all’estero.

Altre posizioni aperte

Oltre a queste appena indicate, ci sono altre posizioni aperte in Barilla a cui potersi candidare. In particolare ricordiamo:

Process Improvement Line Leader;

Global Consumer & Shopper Engagement Professional;

Junior Legal – Privacy;

IT Network & Communication Professional;

Internship Purchasing;

Cybersecurity Professional.

Queste sono altre posizioni aperte a cui potersi candidare per lavorare con Barilla.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Per conoscere le offerte di lavoro bisogna consultare il sito del Gruppo nella sezione “Lavora con Noi”. Una volta consultare le varie posizioni aperte con la loro descrizione ed i requisiti richiesti, potrete procedere con l’invio del vostro Curriculum Vitae aggiornato e ben strutturato. Gli addetti alla selezione del personale analizzeranno tutti i Cv pervenuti, preoccupandosi di contattare i candidati con i profili più interessanti ed in linea con quanto ricercato dall’azienda. Lo step successivo è quello di un primo colloquio conoscitivo, in cui l’azienda conosce meglio i vari candidati per poi scegliere quelli che effettivamente saranno assunti ed inizieranno un’esperienza professionale con la Barilla.