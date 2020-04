Essere pagati per vedere Harry Potter. Ecco l’offerta di lavoro e come candidarsi

Essere pagati 1.000 dollari per vedere i film di Harry Potter. Ecco di cosa si tratta, come candidarsi e partecipare alla selezione entro il 15 maggio 2020

Avete letto bene, potreste essere proprio voi i 5 selezionati per guadagnare 1.000 dollari semplicemente vedendo i film di Harry Potter. Una nota società americana ha infatti pubblicato sul web questo annuncio di lavoro, che ha subito attirato l’attenzione dei tanti amanti di questa saga. Ecco di cosa si tratta, i requisiti richiesti e come candidarsi a tale offerta di lavoro.

Opportunità di lavoro con la saga di Harry Potter

Per gli amanti della saga Harry Potter, arriva un’imperdibile opportunità di lavoro. Stiamo parlando di una saga che ha fatto la sua comparsa 20 anni fa, inizialmente attraverso libri e poi anche al cinema. In poco tempo il piccolo maghetto ed il suo mondo magico ha conquistato non solo i bambini ma anche gli adulti, tanto da essere amato da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Come accennato, Harry Potter è nato come un personaggio letterario, scritto dalla Rowling in un pub, in un periodo particolarmente delicato della sua vita. Una storia fantastica che ha cambiato completamente la vita alla scrittrice, dandogli fama e successo in tutto il mondo. In un secondo momento Harry Potter ha fatto il suo esordio anche nelle sale cinematografiche, con una serie di film legati ai romanzi. Ebbene, oggi arriva un’importate offerta di lavoro da non perdere, in quanto sarete pagati per vedere i film del piccolo maghetto.

L’offerta di lavoro

Amanti della saga e dei film di Harry Potter arriva il vostro momento. Potrete lavorare per una nota società americana ed essere pagati 1.000 dollari per vedere i film del piccolo maghetto. Non si tratta di uno scherzo o di uno dei soliti trabocchetti. L’offerta di lavoro è comparsa recentemente sul web, in particolare sul sito della EDsmart, la società che si occupa di recensioni e rating. Saranno selezionati 5 amanti della saga, a cui affidare il compito di guardare tutti i film del maghetto famoso e poi fare delle recensioni con le opinioni personali, da condividere sui vari social. Il tempo da dedicare a tale lavoro è poco più di 25 ore totali, da gestire a proprio piacimento. L’importante è condividere delle opinioni e recensioni scritte in maniera accurata ed in grado di arrivare alla gente. Lo stipendio è di 1.000 dollari a cui si aggiungono vari gadget brandizzati, ed un bicchiere di acciaio. Un compito che per molti sarà un vero e proprio sogno che potrebbe diventare una concreta realtà.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Se abbiamo suscitato la tua curiosità e soprattutto il tuo interesse per questo lavoro, non esitare ad inviare la tua candidatura. In questo modo potrai partecipare alla selezione e realizzare un sogno, essere pagato per vedere i tuoi film preferiti. Come fare? La procedura è molto semplice. Basta compilare il form presente al questo sito web ed inviare la candidatura entro il 15 maggio 2020. Non ci sono particolari requisiti richiesti per svolgere questa mansione, ovviamente bisogna essere maggiorenni, lavorare negli Usa ed essere persone attive sui social network. Non resta che provare a superare le selezioni, in fondo la speranza è l’ultima a morire, così come tentar non nuoce, nel migliore dei casi vi troverete immersi in una nuova ed affascinate esperienza professionale.

Lavori dei sogni

Il web è pieno di vari e differenti annunci di lavoro provenienti da ogni parte del mondo. Non si trovano solo classiche offerte professionali ma anche delle mansioni del tutto particolari. Spesso questi annunci di lavoro oserei dire “alternativi” arrivano direttamente dall’estero. Si tratta di lavori a cui in Italia non siamo abituati, come ad esempio: essere pagati per vedere partite di football, oppure per testare le vette più alte a mondo, ed ancora, essere retribuiti per testare le feste di addio al nubilato, bere birra e provare varie tipologie di caffè. Si tratta solo di alcuni esempi, ma la lista potrebbe essere davvero molto lunga. Tipologie di occupazione che attirano soprattutto il pubblico giovanile, alla ricerca di nuove avventure e di professioni differenti, dinamiche da svolgere in giro per il mondo.

