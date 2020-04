Fare il pubblico in tv: ecco come muoversi

Fare il pubblico in tv può essere un lavoro. Oltre ai volontari ci sono anche i figuranti retribuiti. Ecco quali sono i requisiti richiesti, le mosse giuste da fare e a chi rivolgersi

Insieme al concorrente di quiz e concorsi a premi, tra le varie professioni televisive, troviamo anche quella del pubblico in TV. Può sembrare bizzarra come idea, ma fare il pubblico in TV può diventare una vera e propria professione retribuita. Vediamo quindi quali sono gli step necessari per fare il pubblico in TV e quali sono i principali canali per proporsi nei vari programmi.

Il pubblico in TV

In una trasmissione televisiva, in cui i tempi e i ritmi sono serratissimi e tutto deve funzionare alla perfezione, niente può essere lasciato al caso, nemmeno un elemento apparentemente così marginale, sullo sfondo, come il pubblico. Quella che a noi, da casa, può sembrare una massa indistinta, è in realtà parte integrante dello spettacolo e, come tale, è selezionata e gestita con estrema cura. Ci sono, infatti, fior fiori di professionisti che si occupano proprio di scegliere le facce giuste, di dirigerle durante la diretta o la registrazione della puntata. Il direttore di studio fa proprio questo, istruisce il pubblico su come e quando applaudire, sulle cose da fare e da non fare. Ognuna delle persone sedute in sala deve avere un ruolo ben preciso o è il caos. Se si viene pagati solo per applaudire, non si può prendere improvvisamente la parola e viceversa.

Ma vediamo meglio nel dettaglio quali sono le differenti tipologie di spettatori. Ci sono i volontari non retribuiti, e cioè quei telespettatori appassionati di un programma che contattano la redazione per partecipare. Poi ci sono i figuranti muti e le comparse parlanti. I figuranti muti servono a riempire la sala, ad applaudire gli ospiti, a sottolineare i momenti salienti della trasmissione. Le comparse parlanti, invece, possono intervenire, dire la loro.

Fare il pubblico in tv: quanto si guadagna?

Un figurante muto guadagna in media dai 30 ai 50 euro a puntata, mentre una comparsa parlante può arrivare a guadagnare fino a 300 euro al giorno. Quello delle comparse parlanti, è il caso, ad esempio, di ‘Forum’, il tribunale di Canale 5 in cui si affrontano casi di cronaca realmente accaduti. Qualche giorno prima gli autori comunicano alle comparse parlanti la trama della causa che sarà oggetto della puntata, discutono con loro, li convocano per le prove.

Come si fa a trovare lavoro come pubblico di programmi tv?

Per fare il pubblico in tv puoi seguire diverse strade:

puoi chiamare il numero di telefono che appare in sovrimpressione durante la trasmissione in cui desideri apparire

che appare in sovrimpressione durante la trasmissione in cui desideri apparire puoi andare sul sito internet del programma per cui ti vuole proporre e compilare il form con tutte le informazioni richieste (dati personali, recapiti, curriculum, foto, ecc.).

In alternativa, si possono contattare direttamente gli Uffici Casting delle varie reti televisive:

per i programma RAI , consulta il sito dedicato dove puoi vedere quali sono i casting attivi al momento. Per proporti, compila il breve form online, dopo aver effettuato la registrazione

, consulta il sito dedicato dove puoi vedere quali sono i casting attivi al momento. Per proporti, compila il breve form online, dopo aver effettuato la registrazione per i programmi di Mediaset la procedura è più complessa: sulla pagina Mediaset puoi scegliere direttamente i programmi che ti interessano dal palinsesto. Ti rechi quindi alla pagina del singolo programma per trovare i casting in corso e come parteciparvi.

Un’altra strada da battere, poi, sono le agenzie dello spettacolo, che si occupano di selezionare anche il pubblico delle varie trasmissioni tv. Una volta iscritti, si riceve una newsletter con tutte le info sui casting in corso. Bisogna scegliere l’agenzia giusta però, farsi consigliare da chi ha più esperienza, o si rischia di finire in ‘mani’ sbagliate e di ritrovarsi con un pugno di mosche. In linea di massima, è meglio diffidare di quelle che promettono mari e monti in cambio del pagamento di quote d’iscrizione e/o di book realizzati a prezzi esagerati da loro fotografi di fiducia.

Ecco alcune agenzie che si occupano di selezionare il pubblico in TV:

Fascino PGT S.R.L. gestisce i programmi di Maria De Filippi . E’ quindi al link indicato che puoi consultare le selezioni in essere.

. E’ quindi al link indicato che puoi consultare le selezioni in essere. VIVI LA VITA srl è invece l’agenzia che si occupa di alcune trasmissioni in onda su diverse reti televisive di RAI, Mediaset, La7 e altro. Consulta il sito se, ad esempio, ti piacerebbe partecipare come pubblico di “Guess my age“, “Pomeriggio 5” o “Diritto e Rovescio“.

Che materiale bisogna inviare per trovare lavoro come pubblico nei programmi tv?

Che ci si proponga via internet, o rivolgendosi direttamente gli Uffici Casting o alle agenzie specializzate, la procedura è sempre la stessa. Bisogna presentare un curriculum vitae (completo di dati personali e fisici, come altezza, taglia, ecc.) corredato da 2 fotografie (1 in primo piano e 1 a figura intera). In linea di massima, per fare il figurante, non sono richieste qualifiche o titoli di studio particolari.

Quali sono i requisiti indispensabili?

Premesso che il pubblico varia in base al tipo di trasmissione televisiva (per partecipare come opinionista in uno dei numerosi programmi di attualità o Talk Show, bisogna avere indicativamente dai 20 ai 35/40 anni, essere spigliati, informati e risiedere a Roma e provincia), per lavorare come figurante esistono delle regole di comportamento e dei requisiti fondamentali.

Innanzitutto bisogna essere maggiorenni ed essere disposti a lavorare in orari e giorni particolari, a seconda del momento in cui si registra la trasmissione, del ruolo che si va a ricoprire, dell’impegno richiesto. Essere telegenici, sì, ma non troppo appariscenti, a meno che gli autori non siano in cerca di una tipologia di spettatore ben preciso.

Flavia Ganzenua

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro