Formazione Happy Hour 24: il programma di lezioni gratuite della 24ORE Business School

Arriva la formazione online gratuita Happy Hour 24 offerta dalla 24ORE Business School. Lezioni quotidiane in rete sul mercato del lavoro

La formazione ai tempi del Coronavirus non è la stessa di sempre. Gli insegnamenti e le conoscenze passano sempre più sul web. Arriva così un programma di lezioni online completamente gratuito, denominato Happy Hour 24, offerto dalla 24ORE Business School. Vediamo di cosa si tratta, come funzionano le lezioni e gli argomenti trattati.

La formazione ai tempi del Coronavirus

La pandemia da Coronavirus che ormai ci accompagna da diverse settimane, ha cambiato completamente le nostre abitudini di vita. Costretti a rimanere a casa, per difendere sia la nostra che la altrui salute, ci siamo ritrovati con più tempo a disposizione, staccando la spina dalle solite giornate piene di impegni e cose da sbrigare. Anche il lavoro è diventato smart, così come la formazione. Un periodo questo del Coronavirus, che ci dà la possibilità di dedicarci a tutto quello per cui prima non avevamo tempo. Arriva così, Happy Hour 24, delle lezioni online completamente gratuite, offerte dalla 24ORE Business School, che vi permetteranno di approfondire e specializzarvi in particolari settori, legati al mercato del lavoro.

Che cos’è l’Happy Hour 24?

Si tratta di un appuntamento quotidiano, completamente gratuito sulle principali Industry di riferimento. Il tutto è offerto dalla 24ORE Business School, la prima scuola di formazione italiana ad offrire corsi online liberi, attinenti alle esigenze dell’attuale mercato del lavoro. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle 19.00, siete invitati a collegarvi al sito della scuola, per prendere parte alle lezioni gratuite della durata di 1 ora. Queste andranno ad affrontare in maniera del tutto professionale, semplice e chiara, vari argomenti come: l’home working, il mondo del fintech, fino ad arrivare alle nuove strategie commerciali utili alle piccole e medie imprese.

Un’opportunità da non perdere, perché vi consentirà di allargare le vostre conoscenze ed applicarle direttamente alla vostra attività professionale. Dall’altra parte neolaureati o studenti avranno l’occasione di acquisire delle nozioni utili per comprendere il mercato del lavoro e prepararsi a fare il loro debutto professionale.

Come funzionano le lezioni online

Per accedere alle lezioni online, che vi terranno compagnia nel corso delle prossime settimane, non dovete fare altro che accedere al sito ed inizierete a seguire i corsi di carattere interattivo. Infatti l’idea è proprio quella di lezioni in classe, ma senza uscire di casa. I partecipanti potranno interagire live sia con i compagni che con gli insegnanti stessi. Ed ancora, per ogni singolo appuntamento è prevista anche una sessione Q&A. L’insegnamento è affidato ai maggiori esperti del settore, che hanno maturato anni di esperienza con un elevato livello di professionalità che non guasta mai. Questi riporteranno le loro esperienze ed intavoleranno confronti e discussioni costruttive.

Happy Hour 24: su cosa verteranno le lezioni

Come accennato nelle righe precedenti, le lezioni online verteranno su differenti argomenti. Approfondimenti sul mondo delle fintech curato da Matteo Concas, l’ex general manager italiano di N26, che si preoccuperà di presentare a tutti le case di successo della famosa start-up tedesca. Altro appuntamento è quello dedicato al crisis management: che vi offrirà le principali linee guida su come gestire al meglio le relazioni critiche, in riferimento all’aspetto comunicativo con i media ma anche con i propri dipendenti e clienti. Non mancheranno delle analisi sull’impatto che il Coronavirus ha avuto sull’economia, con particolare riferimento alle varie operazioni commerciali con la Cina, e tante ipotesi della possibile ripresa dell’export.

Non è tutto, perché sarà dato spazio anche alle opportunità di carattere commerciale, come ad esempio l’e-Commerce fino ad arrivare ad una roadmap di marketing experience e new retail. Non mancherà l’intervento di esperti nel settore normativo, finanziario, giuslavoristico.

Il successo del programma Happy Hour 24

Andrea Tessera, Chief Marketing Officer 24ORE Business School sottolinea come il programma Happy Hour 24 ha già ottenuto un gran numero di adesioni. Si tratta di un progetto nato con lo scopo di offrire una valida formazione gratuita in linea con le attuali esigenze del mercato del lavoro, grazie alla conoscenza ed esperienza di docenti, manager aziendali, consulenti, giornalisti che hanno maturato un’esperienza diretta sul campo. Ed ancora, si tratta di un’occasione di confronto e dialogo tra gli stessi professionisti del settore.

La formazione con la 24ORE Business School

La 24ORE Business School è una delle maggiori realtà che opera nel settore della formazione, nata nel 1993 e diventata una realtà di notevole spessore. Il suo compito è quello di formare nel miglior modo possibile neolaureati, manager e professionisti vari, con lo scopo di sostenerli nella definizione e realizzazione del percorso professionale, il tutto grazie ad un’offerta formativa efficace, innovativa e differenziata per aree tematiche. Si tratta della prima scuola italiana ad offrire dei corsi inerenti le principali Industry di riferimento. Una realtà che collabora con i migliori docenti, per garantire formazione online, in aula e mista.

25 mila presenze annue già registrate con 2 mila studenti che l’anno scorso hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro con dei tassi di conferma superiori il 95%. Un’entità di tutto rispetto, che vuole mettere al vostro servizio la competenza, la professionalità e le conoscenze, anche in piena emergenza Coronavirus.

