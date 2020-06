Formazione: laurearsi a Torino aiuta a trovare subito lavoro

Laurearsi presso le università torinesi aiuta a trovare lavoro subito dopo il conseguimento del titolo di studio. Occupazione al 90%, ecco i dati AlmaLaurea 2020

Secondo gli ultimi dati AlmaLaurea, conseguire un diploma di laurea a Torino ripaga tutti gli sforzi fatti. Infatti, a 5 anni dalla laurea, il tasso di occupazione dei giovani che hanno scelto UniTo è del 90,1%. La formazione nelle università torinesi è un eccellenza. Captare le esigenze delle imprese e del mercato, andando a formare i giovani proprio in quei settori, permette un incremento del tasso occupazionale subito dopo aver conseguito la laurea.

La formazione nelle università torinesi

I dati del Rapporto AlmaLaurea 2020 parlano chiaro. Laurearsi nelle università torinesi è utile e vantaggioso, in quanto consente di trovare lavoro a poco tempo dal conseguimento del titolo. Le università di Torino hanno infatti registrato delle performance di gran lunga superiori alla media nazionale. Questo grazie alla capacità di dare agli studenti la formazione di cui necessitano per fare il loro debutto nel mondo del lavoro. L’obbiettivo principale, che garantisce buone performance tra formazione ed occupazione, è proprio quello di captare le esigenze delle imprese e del mercato del lavoro, in modo da formare le giuste figure professionali.

Queste, una volta conseguito il diploma di laurea, non hanno difficoltà a trovare un lavoro, sia per coloro che si sono fermati alla triennale, sia per quelli che hanno deciso di specializzarsi alla magistrale. Inoltre, chi si laurea a Torino ha la possibilità di ricevere degli stipendi più alti.

I risultati dell’indagine AlmaLaurea

UniTo ha registrato i migliori risultati nel tasso occupazionale ad 1 anno dal conseguimento della laurea, con un 75,9% contro il 71,7% nazionale, ma anche a 5 anni dalla laurea con il 90,1% contro l’86,8% nazionale. L’indagine ha affrontato anche la questione stipendio. In particolare, la retribuzione mensile netta, a 5 anni dalla laurea è pari a 1.506 euro rispetto al dato nazionale che è di 1.499 euro al mese. Alto anche il grado di soddisfazione degli studenti che hanno investito nella formazione presso le università torinesi. Il 62,4% dei laureati alla magistrale, ad 1 anno dalla laurea, considerano il titolo conseguito molto efficace, contro la media nazionale del 61,5%.

Particolare attenzione anche ai laureati alla triennale. Aumenta il tasso di occupazione ad 1 anno dalla laurea, passando dal 78,2% nel Rapporto 2019 al 78,8% nel Rapporto 2020. In aumentano le percentuali del lavoro a tempo indeterminato, passando dal 23,5% al 25,7%, mentre dall’altra parte calano i dati relativi al lavoro part-time, dal 29,7% al 25,7%. La retribuzione dei laureati alla triennale passa da 1.164 a 1.217 euro mensili netti, così come aumenta la loro soddisfazione, raggiungendo il 59,4% contro il 55,7% nel 2019.

Formazione e dati relativi il Politecnico

I laureati presso il Politecnico, sono soprattutto giovani studenti che decidono di continuare la loro formazione alla magistrale. Tuttavia, troviamo anche coloro che hanno deciso di fermarsi alla triennale. Tra i laureti alla triennale, il tasso di occupazione è del 78,7% contro la media nazionale del 74,1%. Per quanto riguarda i laureati magistrali presso il Politecnico di Torino, il tasso occupazionale ad 1 anno dalla laurea è del 90,5%, contro la media nazionale del 71,7%. Non è tutto, in quanto, il tasso occupazionale aumenta ulteriormente a 5 anni dalla laurea con percentuali del 92,8% rispetto alla media nazionale del 86,8%. Dati che ci fanno ben capire quanto sia importante investire in una adeguata formazione, in grado di aprire tante porte ed occasioni professionali nel breve periodo.

L’importanza di investire nella giusta formazione

Le università di Torino offrono tanto, diventando la scelta di tanti giovani, provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Come afferma lo stesso vice rettore alla Didattica del Politecnico, Sebastiano Foti, il Politecnico con i suoi professori altamente qualificati, continua ad investire su una formazione di qualità, che consente agli studenti di trovare nel breve periodo un lavoro decente e soddisfacente. Essere in grado di investire nel miglior modo possibile sulla propria formazione, diventa un elemento significativo e di primaria importanza nella ricerca di un lavoro a poco tempo dalla laurea. In un mercato occupazionale in continua evoluzione, è importante che le università e le imprese comunichino costantemente tra di loro.

