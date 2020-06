Formazione online: arrivano le lezioni gratuite di Happy Hour 24 in versione estiva

Arriva la formazione gratuita Happy Hour 24 in versione estiva. L'appuntamento del martedì e giovedì avrà inizio il 16 giugno. Ecco come partecipare

La formazione non si ferma nel periodo estivo. Arrivano le lezioni online gratuite Happy Hour 24 promosse dalla 24ORE Business School, in versione completamente estiva. Tanti gli argomenti trattati, che vanno dal mondo dello sport a tecniche di brand journalism e mindfullness. Ecco di cosa si tratta e come poter accedere alla formazione del martedì e giovedì.

Formazione con Happy Hour 24

Ci avvicinaiamo sempre di più alla stagione estiva ma la formazione non va in vacanza. Tornano le lezioni online gratuite Happy Hour 24 del martedì e giovedì, organizzate dalla 24ORE Business School, la principale scuola di formazione italiana che offre corsi sulle principali industry di riferimento. La formazione assume una veste completamente estiva, con tanti argomenti trattati nel corso dei vari appuntamenti previsti con inizio il 16 giugno. Si tratta di un’iniziativa che nella sua prima edizione ha avuto molto successo, contando sulla partecipazione di oltre 17 mila persone e 47 webinar. La formazione gratuita per imprese e professionisti, viene ora riproposta per i mesi estivi, con un’offerta del tutto rinnovata e particolarmente interessante.

Chi è la 24ORE Business School?

La 24ORE Business School è la prima scuola di formazione italiana che offre formazione gratuita sulle principali Industry di riferimento. Dal 1993 la scuola si preoccupa di formare neolaureati, manager e professionisti, aiutandoli a definire il loro percorso professionale attraverso un’offerta del tutto innovativa e differenziata per industry ed aree tematiche. Il servizio offerto dalla scuola è online, in classe o misto, affidandosi all’esperienza ed alle conoscenze di vari docenti di estrazione aziendale, pronti a supportare gli alunni nel percorso formativo. Tutto è in linea con le esigenze e le caratteristiche del mondo professionale, non a caso il tasso di occupazione a fine studi è molto alto, pari a circa il 95%. Individuare le esigenze delle imprese e formare i soggetti nel miglior modo possibile è l’obiettivo della 24ORE Business School.

Al via con le lezioni Happy Hour 24 summer ediction

L’appuntamento con la formazione gratuita di Happy Hour 24 avverrà attraverso due lezioni a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.00 alle 19.00 a partire dal 16 giugno. Le lezioni saranno frontali ma anche alternate ad altre che prevedono la presenza di più relatori, seguendo un approccio più dinamico, orientato al dibattito. Non è tutto, in quanto i vari docenti e relatori, presenteranno le loro esperienze professionali nei vari settori di competenza. Un’occasione di formazione da non perdere, utile ai tanti che stanno investendo sul proprio futuro professionale. I mesi estivi potranno essere un’occasione per non fermarsi, continuando a studiare ed apprendere importanti nozioni da adoperare poi nel mondo del lavoro.

La formazione e gli argomenti trattati

Come accennato precedentemente, gli argomenti che saranno affrontati sono svariati, sempre aggiornati alle esigenze delle imprese che animano il mondo del lavoro. Tra i primi webinar, le immense opportunità offerte dal digitale, per accelerare nuove forme di business ed intrattenimento nel mondo dello sport. Saranno individuate ed analizzate le varie tendenze nel mercato del lavoro. Importante capire come diventare soggetti rilevanti ed estremamente affidabili, in un mondo professionale in continua evoluzione. Ed ancora, spazio ad argomenti come il brand journalism, ossia strategie di marketing e tecniche di giornalismo, utili alle aziende per raccontarsi e presentarsi.

Spazio anche alla wellbeing e mindfulness, tecniche spesso adoperate dalle risorse umane, per comprendere come un buon equilibrio mente -corpo sia importante per il benessere ed il lavoro. Non mancheranno esperti che interverranno per analizzare la situazione Covid ed i suoi effetti sul lavoro.

Come partecipare alle lezioni?

Partecipare alle lezioni Happy Hour 24 summer ediction è molto facile. Tutto ciò che bisogna fare è registrarsi alle lezioni accedendo al sito 24ORE Business School, nella sezione completamente dedicata alla formazione Happy Hour 24. Qui non potrete solamente registrarvi per prendere parte alle lezioni gratuite, ma avrete la possibilità di consultare il catalogo completo dei webinar relativi la prima edizione. Insomma, un’opportunità di formazione gratuita ed efficace che non potrete lasciarvi sfuggire, la quale vi aprirà tante porte nel mondo del lavoro.

